Валерий Карпин: «Для «Ростова» 4-е место – как для «Зенита» 1-е. С нашими переездами вообще непонятно, как игроки выдержали»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высоко оценил выступление «Ростова» в сезоне-2022/23.

«Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, то подумал бы, что человек сошел с ума. Если брать в целом, то четвертое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое.

Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас – слова благодарности, и больше ничего», – сказал главный тренер «Ростова».

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56 комментариев

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Shuller18
Блин, сегодня на состав Ростова было без слез не глянуть, для них 4 место реально достижение, учитывая еще и всё остальные проблемы
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z3yjyzh29x
Ща подойдут иксперты и начнут засирать труды Валеры.
Но адекватные любители футбола понимают, что с такими финансовыми возможностями и с таким составом 4-е место сродни серебру или бронзе
+51
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+44
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Jacek Suomilinen
Ответ rigobersong
Выдержали 30 матчей за сезон, по 1 в неделю!:) Какие профи!:))
с логистикой у них действителтно всë очень сложно. Это не из Черкизово в Тушино мотаться.
+36
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SMART789
Ростов молодцы без легионеров взять 4 место с такими проблемами это круто
ЦСКА тоже можно поздравить без иронии, лучшая команда второй половины сезона
+27
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riverman1980
Рекордные 15 пенальти секрет этого четвертого места. Без них болтались в районе стыков, что как раз соответствовало бы уровню показанной игры.
+15
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denimo21
Ответ rigobersong
Выдержали 30 матчей за сезон, по 1 в неделю!:) Какие профи!:))
Риго, какой же ты токсик. Вот клянусь , не видел от тебя не одного доброго комментария. Не удивлюсь если в жизни у тебя нет настоящих друзей.
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Кеша
Присоединяюсь ко всем коллегам-болельщикам с хорошими словами в адрес Ростова и Валерия Карпина. Добавить нечего.
+7
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rigobersong
Выдержали 30 матчей за сезон, по 1 в неделю!:) Какие профи!:))
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Фрош
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Цска переехал ослабленный Ростов, Федотов во второй раз не постеснялся потоптаться на молодежке Ростова. Первый раз были гордые 10:1 - этим он и запомнился всей РПЛ. Пеналь - отвал башки, чтоб в ваши ворота весь следующий сезон в каждом матче такие же ставили.
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Евгений Насонов
Я как болельщик Ростова хочу поздравить тренерский состав и игроков ФК РОСТОВ за то, что не смотря на все проблемы и трудности , они подарили много радостных минут и на мой взгляд, заняли достойное место в турнирной таблице, а неудачи, лично я, уже забыл. Удачи и новых побед в следующем сезоне.
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Фрош
Ответ Сергей Спартакович
без нырков Комличенко вы середняк по игре
Когда легов проводите, будете бороться с химками за пятерку в фнл
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Seltic
Ответ riverman1980
Рекордные 15 пенальти секрет этого четвертого места. Без них болтались в районе стыков, что как раз соответствовало бы уровню показанной игры.
Банально. Рекордное пенальти было сегодня. Краснодар на кубок,Оренбург,Зенит, Спартак, ЦСКА в каждом из этих матчей судейские решения не в пользу Ростова
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Фрош
Ответ SMART789
Ростов молодцы без легионеров взять 4 место с такими проблемами это круто ЦСКА тоже можно поздравить без иронии, лучшая команда второй половины сезона
Все-таки попробую включить иронию: с победой в чемпе Москвы.
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Сергей Спартакович
без нырков Комличенко вы середняк по игре
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Милитаризм
Ответ Уся Ваткин
Валера, только что нарвский "Транс" выиграл Кубок Эстонии!
Зенит - зенитовцы
Спартак - спартаковцы
Нарвский транс - трансы?
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rtvbec
Ответ Фрош
Феодора
Ладно не плачь🤣🤣🤣 у ЦСКА нет дельфинов по тому и серебро
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CaSpeR-13
зачем он тогда с игроками спорил на тройку если ему плевать?
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lanskoy
Ответ Фрош
Цска переехал ослабленный Ростов, Федотов во второй раз не постеснялся потоптаться на молодежке Ростова. Первый раз были гордые 10:1 - этим он и запомнился всей РПЛ. Пеналь - отвал башки, чтоб в ваши ворота весь следующий сезон в каждом матче такие же ставили.
Ахахах.
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Уся Ваткин
Валера, только что нарвский "Транс" выиграл Кубок Эстонии!
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rtvbec
Француз Валерон Нуи, наверно уже забыл что после матча говорил что второе место ничего не значит)) а тут четвертое за чемпионское считает, и лепит дешовые отмазы про переезды....проигрывать нужно уметь
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Ответ riverman1980
Логистика как раз работала на Ростов домашних играх.
Да, один раз съездить сложнее, чем почти полтора десятка. Москвичи вон вообще отвыкли ездить куда-то дальше Химок
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Сергей Сергеевич
Ответ riverman1980
Логистика как раз работала на Ростов домашних играх.
И не работала в выездных. Только соперникам по разу в Ростов добраться поездом/автобусом, а Ростову 15 матчей так путешествовать.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ riverman1980
Рекордные 15 пенальти секрет этого четвертого места. Без них болтались в районе стыков, что как раз соответствовало бы уровню показанной игры.
Новую методичку никак не подвезут?
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Сергей Сергеевич
Ответ Алексей Иванов
Пенальти со спартаком не далеко ушло, плюс незаслуженное удаление, так что не надо
Вот именно. Дивеев бьет по мячу и наступает на ногу - пенальти нет. Тут Селява бьет по мячу и наступает на ногу - пенальти и желтая. Цирк.
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Алексей Иванов
Ответ Фрош
Цска переехал ослабленный Ростов, Федотов во второй раз не постеснялся потоптаться на молодежке Ростова. Первый раз были гордые 10:1 - этим он и запомнился всей РПЛ. Пеналь - отвал башки, чтоб в ваши ворота весь следующий сезон в каждом матче такие же ставили.
Пенальти со спартаком не далеко ушло, плюс незаслуженное удаление, так что не надо
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