Валерий Карпин: «Для «Ростова» 4-е место – как для «Зенита» 1-е. С нашими переездами вообще непонятно, как игроки выдержали»

Валерий Карпин высоко оценил выступление «Ростова» в сезоне-2022/23.

«Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, то подумал бы, что человек сошел с ума. Если брать в целом, то четвертое место для «Ростова» – как для « » первое.

Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас – слова благодарности, и больше ничего», – сказал главный тренер « ».

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