«Ростов» пробил 15-й пенальти за сезон и обновил собственный рекорд чемпионатов России

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал рекорды Максим Осипенко Павел Кукуян Футбол

«Ростов» обновил рекорд чемпионата России по числу пенальти за сезон.

Главный арбитр матча «Ростова» против «Урала» (3:1) Павел Кукуян назначил 11-метровый в пользу команды Валерия Карпина на 86-й минуте.

Защитник ростовчан Максим Осипенко реализовал пенальти, пробив по центру ворот на 90-й минуте.

Для желто-синих это 15-й пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ. «Ростов» обновил рекорд чемпионата России, установленный клубом в матче с «Торпедо».

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75 комментариев

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serginn
Из статистики в этом году интересуюсь количеством голов Холанда и числом пенальти Ростова.
+94
-3
+91
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maks44
Ну сейчас начнётся - Ростов тащат, левые пенальти потому что тренер сборной... А по-моему Ростов выиграл вполне заслуженно и всё ключевые судейские решения были правильными. И то, что делает Карпин с исключительно российским составом на 2/3 из молодых пацанов, заслуживает уважения.
+133
-53
+80
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леннорыч-абрамович
Пенсельмаш
+70
-20
+50
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btg2c7jhjf
Ответ Константин Эсперов
Вопросы только к Матч ТВ , почему не показали нормального повтора гола
Если нормальный повтор то будет много вопросов по голу , все элементарно
+44
-11
+33
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serginn
Ответ MrWillSee
А как же Альнасровская статистика?)
Ну если только количество касаний паха.
+24
-1
+23
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инок
Ну, без пеналя в пользу Ростова никак нельзя, а то над Кукуяном все судьи бы смеялись..)
+20
-2
+18
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Евгений Цыбулин
Уйдет Валера со сборной-совсем другая стата будет,у Ростова)А то,что творится-просто,пункт контракта,без которого,Валера на сборную,был несогласен)))
Ну, в сезоне 19/20 Ростов был самой пострадавшей от судей командой и это не помешало финишировать 5-ым, а мог и в ЛЧ попасть если бы не ковид. И да, за что нас тогда засуживали? За то, что Валера не был тренером сборной?
+18
-2
+16
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Ванька-Манька
Ответ maks44
Ну сейчас начнётся - Ростов тащат, левые пенальти потому что тренер сборной... А по-моему Ростов выиграл вполне заслуженно и всё ключевые судейские решения были правильными. И то, что делает Карпин с исключительно российским составом на 2/3 из молодых пацанов, заслуживает уважения.
любит: Ростов
+19
-4
+15
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Борода Пике
Ответ леннорыч-абрамович
Пенсельмаш
Карпинальти
+22
-8
+14
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Игорь Грек
До 25 за сезон дотянут.
+16
-5
+11
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Klinsmann32
прикольно будет увидеть педаль в матче со спамом) ещё и спорный желательно))
+13
-2
+11
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Ксяоми Ноутов
Ответ Александр Баскаков
А что против имеешь , не нарушайте ,кто же вас заставляет ? Просто так падать как Спартак ,в Ростове не падают ,все пенальти по делу ,даже много не назначили
не позорься, ваш дельфин Комличенко в каждой игре ныряет по 2-3 раза. А нырок с захватом руки защитника вообще цирк.
+14
-5
+9
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sanek_rabona
Ответ Александр Максаков
Число пенальти с введением ВАР не могло не увеличиться. Это должен быть такой же стандартный, не вызывающий особых эмоций удар, как штрафной в регби. Нарушение --> наказание
Почему то это число растёт далеко не у всех.
+9
-2
+7
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GenchiK
Ответ Ростовский72
Комментарий удален модератором
Вчера Малкому наступили в штрафной, но все кричат что бразилец нарисовал пенальти!🤣
+11
-4
+7
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Александр Максаков
Число пенальти с введением ВАР не могло не увеличиться. Это должен быть такой же стандартный, не вызывающий особых эмоций удар, как штрафной в регби. Нарушение --> наказание
+10
-3
+7
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Константин Эсперов
Ответ maks44
Ну сейчас начнётся - Ростов тащат, левые пенальти потому что тренер сборной... А по-моему Ростов выиграл вполне заслуженно и всё ключевые судейские решения были правильными. И то, что делает Карпин с исключительно российским составом на 2/3 из молодых пацанов, заслуживает уважения.
Вопросы только к Матч ТВ , почему не показали нормального повтора гола
+7
-1
+6
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Сергей Варварчук
Российское судейство,это сплошная кукуянщина,судьи что не видят как прохвост Комличенко симулирует,так за уши даже Зенит не тянут,заслуга Карпина, научил команду грязно играть
+7
-2
+5
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Pol Belov
Ответ Ростовский72
Комментарий удален модератором
ну как с каких пор? в КР ЦСКА - Урал таким вот образом наступили на ногу Мойзесу, но судейка промолчал (наверное свисток в трусы упал), а уралчане гол забили... так что можно и не свистеть, когда не хочется свистеть...
+6
-2
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Игореха Веселов
Что такое РПЛ? Ростовская Пенальтийская Лига, что ли?)
+3
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Олег Сагайдачный
Судейский корпус обновил свой рекорд назничив 15 пенальти для одной команды. Побить достигнутый результат матчей ещё предостаточно. Всё для этого имеется. И судьи, и потерпевший, и ВАР разумеется.
+4
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Владимир Кувшинов
Ответ Константин Эсперов
Вопросы только к Матч ТВ , почему не показали нормального повтора гола
Где вы увидели это матч на Матч тв?
+3
0
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сосед царя
Нельзя нарушать традиции. Потомки не поймут и осудят.
+3
-1
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Spiker1606
Ответ maks44
Ну сейчас начнётся - Ростов тащат, левые пенальти потому что тренер сборной... А по-моему Ростов выиграл вполне заслуженно и всё ключевые судейские решения были правильными. И то, что делает Карпин с исключительно российским составом на 2/3 из молодых пацанов, заслуживает уважения.
Из 15 пенальти 7 левых
+2
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prus_3
"Чем больше шкаф, тем громче падает"
Исчерпывающая характеристика игры Комличенко.
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ДудьСдулся
Кукуян дважды ошибся в этом эпизоде.
Пенальти надо было свистеть на Хорене, а во втором случае пенальти не было.
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