«Ростов» пробил 15-й пенальти за сезон и обновил собственный рекорд чемпионатов России

«Ростов» обновил рекорд чемпионата России по числу пенальти за сезон.

Главный арбитр матча « » против « » (3:1) назначил 11-метровый в пользу команды Валерия Карпина на 86-й минуте.

Защитник ростовчан реализовал пенальти, пробив по центру ворот на 90-й минуте.

Для желто-синих это 15-й пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ. «Ростов» обновил рекорд чемпионата России, установленный клубом в матче с «Торпедо».

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