«Ростов» пробил 15-й пенальти за сезон и обновил собственный рекорд чемпионатов России
«Ростов» обновил рекорд чемпионата России по числу пенальти за сезон.
Главный арбитр матча «Ростова» против «Урала» (3:1) Павел Кукуян назначил 11-метровый в пользу команды Валерия Карпина на 86-й минуте.
Защитник ростовчан Максим Осипенко реализовал пенальти, пробив по центру ворот на 90-й минуте.
Для желто-синих это 15-й пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ. «Ростов» обновил рекорд чемпионата России, установленный клубом в матче с «Торпедо».
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Исчерпывающая характеристика игры Комличенко.
Пенальти надо было свистеть на Хорене, а во втором случае пенальти не было.