Зарема о слитых интимных видео Дзюбы: «На «Локо» не должно отразиться – эти навыки он приобрел еще в «Зените»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника Р-Спорт Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о слитых в сеть интимных видео Артема Дзюбы.

Ранее в пятницу в интернете появились интимные видео с участием Дзюбы. 

«Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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43 комментария

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Кирилл Пустовойт
Однажды Зарема не упомянула в интервью Зенит и у нее отвалилась жопа
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Вася Жучкин
Дзюба, конечно, персонаж своеобразный. Но какое дело посторонним до того, в каких позах он занимается сексом со своей подругой, если это происходило по обоюдному согласию и не публично? Что вообще за ханжество такое?
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Александр Жердин
Да что он, что Зарема - производные от Спартака. И не стоит свои грехи на других перекладывать.
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La Crosse Bobcats
Ответ SpilightTwarkle
ну в Спартаке у него не проявлялись такие наклонности
а в Спартаке у него какие наклонности проявлялись? обчищать карманы Быстрова?))
+6
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psixyec
Хакеры, вы тут? Взломайте айклауд Заремы!
+10
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Fazy10
у нее словарный запас кроме слово Зенит ограниченный
+7
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Yury Kanareykin
Опять Зарема пытается перевести стрелки, Дзюба воспитанник Спартака и все эти навыки он приобрел именно там, напитавшись борщом и спартаковским духом.
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.ru
эти навыки он приобрел еще в «Зените»...
а возможно даже раньше... ещё в спорт-школе
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mean machine/
А на какой, извиняюсь, трассе приобрела свои навыки сама Зарема?
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Pb-SE
Рискну предположить, что эти навыки он приобрел лет в 13. Если не ошибаюсь, тогда он был в спартаковской академии.
+2
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MAXIMum1
Ответ Алексей Супонинский
Без азмуна скучновато дрочилке из Питера
Вообще-то из Москвы.
+2
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Сергей48
Я не вправе её комментировать. Но всё равно прокомментировала 🤦‍♂️
+1
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Bartez1986
Спортс, ты гуано. Ты позволяешь кому-то писать слово #######, а кому-то не позволяешь. ты гуано
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hulk&boloto
Ответ Вася Жучкин
Дзюба, конечно, персонаж своеобразный. Но какое дело посторонним до того, в каких позах он занимается сексом со своей подругой, если это происходило по обоюдному согласию и не публично? Что вообще за ханжество такое?
Да, в крайнем случае снятое как портфолио сойдёт)
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Pb-SE
Ответ Александр Смирнов
Когда же мы видео с ней увидим...Вот почему-то уверен что оно существует. Рано или поздно и ее хакнут...
Тут Бузова недавно хвасталась, что ее тоже слили - не интересует?
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Otto Kretschmer
Ответ .ru
а вот это навряд ли... откуда у неё время на такие глупости... дома дети, в сети Спартак
значит по очереди с федуном
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Otto Kretschmer
Ответ .ru
эти навыки он приобрел еще в «Зените»... а возможно даже раньше... ещё в спорт-школе
может сама Зарема и привила.
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ЛексЛютый
Ответ Локоть Артеста
Зарема этакая футбольная Юрий Лоза. Везде вставляет свои 5 копеек😄
Свой маленький плот.
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MAXIMum1
Ответ Алексей Супонинский
Ты лучше ему отсоси
Эка тебя занесло. Видно, ты любитель этого дела, как же у тебя чётко инстинкт сработал.
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SpilightTwarkle
Ответ La Crosse Bobcats
а в Спартаке у него какие наклонности проявлялись? обчищать карманы Быстрова?))
это да) После Спартака от клептомании похоже вылечился))
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Фёдор Кузнецов
Ответ psixyec
Хакеры, вы тут? Взломайте айклауд Заремы!
Зачем? Она сама в плейбой сбила себя
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Budabuda
но конечно видео прлностью изучила. это профессиональное для экспертницы в обширных областях.
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Роберт ЛеванГОЛьски
Злится, что не ей отправил?)
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Кирилл Гурулёв
«Ты — меня, а я — тебя. Вместе дружная семья».
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Mix С
Ошибается , это навыки привитые в спортшколе Спартака , тяжёлое детство в интернате развлечений нет , девочек тоже , думаю там этим занимались все поголовно , просто не у всех деньги есть , что бы их шантажировать ...)
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