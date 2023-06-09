Зарема о слитых интимных видео Дзюбы: «На «Локо» не должно отразиться – эти навыки он приобрел еще в «Зените»
Зарема Салихова высказалась о слитых в сеть интимных видео Артема Дзюбы.
Ранее в пятницу в интернете появились интимные видео с участием Дзюбы.
«Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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