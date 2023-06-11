Рио Фердинанд: «Ман Сити» обессмертил себя. Пугающая вещь для Европы – их неуемный аппетит, желание побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Джон Стоунз Джек Грилиш Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» обессмертил себя, сделав требл.

«Горожане» сегодня обыграли «Интер» в финале Лиги чемпионов (1:0) и сделали требл, став вторым английским клубом после «МЮ», которому удалось это сделать.

«Сити» обессмертил себя. Они это заслужили. Эти игроки создали неземной футбол. По отдельности и как коллектив эта команда войдет в историю.

Пугающая вещь для Европы – неуемный аппетит «Ман Сити», желание побеждать. Появляется зависимым от побед. Не удивлюсь, если они снова будут здесь [в финале] в следующем году.

Самые неотъемлемые элементы этой команды – Грилиш, Фоден, Стоунз, Холанд, все они в прекрасном возрасте. Они свежи и готовы идти к победе снова», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

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68 комментариев

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Aziz Kurmanbekov
Чё все сразу накинулись на Холанда 🤦

Понятно, что концовку сезона Холанд провалил. Но парень забил 52 гола в 53 матчах, стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, оформил требл с Ман Сити и это всё в 22 года в свой первый сезон с командой!!!

Кто бы что не говорил, Холанд провёл исторический сезон и его вклад в эти победы неоспорим.
+104
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prutikanne
Манчестер Сити с первой победой в Лиги Чемпионов. Фантастический сезон провели
+48
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bel01
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Скажи это Реалу, который брал три ЛЧ подряд. У них был контролируемый аппетит?
Там все три раза арбитры зарешали.
Не путай заслуженные победы, и купленные.
+35
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+17
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Black Phoenix
Без Гвардиолы представить трансформацию Сити из аутсайдера в середняка, внутреннего доминатора и триумфатора ЛЧ последовательно - нереально. Если ранний Гвардиола ассоциируется исключительно с Барсой, то его зрелая версия - только с Сити, и никак иначе.
+15
-2
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Firuz SHUKUROV
Отдельные апплодисменты Пепу👏
+12
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Лука Стабровский
как же орно от фанатов реала, которые пишут про отскок. вам ли не знать что это за слово)))
+13
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bulldozer
Ответ Aziz Kurmanbekov
Чё все сразу накинулись на Холанда 🤦 Понятно, что концовку сезона Холанд провалил. Но парень забил 52 гола в 53 матчах, стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, оформил требл с Ман Сити и это всё в 22 года в свой первый сезон с командой!!! Кто бы что не говорил, Холанд провёл исторический сезон и его вклад в эти победы неоспорим.
Просто смешно с того, что многие писали якобы Гвардиола сможет добиться ЛЧ только благодаря Холанду.

Но в решающих матчах сезона решал как раз таки не он.

Но игрок с большим будущим, несомненно. И что важно - сам скромный. Без раздутого эго.
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Эксперимент
Это великое достижение для клуба к которому клуб шёл долгое время!
+6
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Родя Раскольников
Ответ Aziz Kurmanbekov
Чё все сразу накинулись на Холанда 🤦 Понятно, что концовку сезона Холанд провалил. Но парень забил 52 гола в 53 матчах, стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, оформил требл с Ман Сити и это всё в 22 года в свой первый сезон с командой!!! Кто бы что не говорил, Холанд провёл исторический сезон и его вклад в эти победы неоспорим.
Никто не оспаривает зверюгу Холланда, но такую команду как Сити Пепа сделать лучше невозможно. У них и без Холланда результативность была выше, чем сейчас с ним.
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Ignazio DE Alter
похвала от соседей дорого стоит
+5
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VuNePonimaete
Ответ bulldozer
Просто смешно с того, что многие писали якобы Гвардиола сможет добиться ЛЧ только благодаря Холанду. Но в решающих матчах сезона решал как раз таки не он. Но игрок с большим будущим, несомненно. И что важно - сам скромный. Без раздутого эго.
6 лет безуспешных попыток взять ЛЧ, пришел Холанд и свершилось чудо, Сити таки взял ЛЧ, но решал конечно не он, не он...
+4
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Этот Райола хочет денег
Пеп доказал, что он великий тренер и не зависит ни от каких бы то ни было звездных имен.
+6
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OldRedWhite
Ответ Black Phoenix
Без Гвардиолы представить трансформацию Сити из аутсайдера в середняка, внутреннего доминатора и триумфатора ЛЧ последовательно - нереально. Если ранний Гвардиола ассоциируется исключительно с Барсой, то его зрелая версия - только с Сити, и никак иначе.
Да , одними деньгами такую команду не создать !
+2
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Zidan GOAT
Ответ bel01
А кто там у нас в последние годы на ВАР жалуется чаще, чем все остальные клубы, вместе взятые? Не напомнишь?
Стоит ли напоминать, кто после введения ВАР дважды в ЛЕ играет, а кто уже успел ЛЧ выиграть?
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bel01
Ответ Zidan GOAT
Фанату Эвребе лучше бы помолчать
А кто там у нас в последние годы на ВАР жалуется чаще, чем все остальные клубы, вместе взятые? Не напомнишь?
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Не знаю что такое Требл
Стоунз как ЦП был просто нереален. Как он проходил соперников на сумасшедшем дриблинге - просто восторг. Как будто сам Иньеста вселился в брита.
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David Aprasidze
Что за пафос. Просто все конкуренты в кризисе. Воспользовались удачным случаем
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Маратбек Абакиров
Ответ Arthur Jacob
Ага, просто тренирует денежный мешок с бесконечными деньгами ))))
по твоему, надо было тренировать Акмал и выиграть ЛЧ, что бы тебя убедить? у Реала состав кончено слабый или у Ливерпуля? эхх хейтеры))
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Том Мунтян
Ответ bel01
Там все три раза арбитры зарешали. Не путай заслуженные победы, и купленные.
🤡
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Пепси пеналдувич
Сити звери конечно, с ЛЧ!
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Александр Стахов
Ответ bel01
Там все три раза арбитры зарешали. Не путай заслуженные победы, и купленные.
может сходишь на ***?
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King_X
Ответ bel01
Там все три раза арбитры зарешали. Не путай заслуженные победы, и купленные.
🤡🤡🤡
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Val Smith
Команда у Сити действительно мощная, но сегодня была уязвимая. Будет интересно за ней наблюдать.
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Олег Кумалагов
Ответ Black Phoenix
Без Гвардиолы представить трансформацию Сити из аутсайдера в середняка, внутреннего доминатора и триумфатора ЛЧ последовательно - нереально. Если ранний Гвардиола ассоциируется исключительно с Барсой, то его зрелая версия - только с Сити, и никак иначе.
11-12 год - чемпион Англии, 12-13 год - вице-чемпион, 13-14 год - чемпион Англии, 14-15 год - вице-чемпион. Реально, аутсайдера в 16м году принял, с Уфой и то проще было бы.
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Не знаю что такое Требл
Ответ выходец из убежища
Почему Месси не повлиял на игру ПСЖ в 1/8 ЛЧ и 1/8 кубка Франции?
По стате больше влиял, чем Холланд в последних 6 матчах.
Месси всегда нагибал в финалах ЛЧ, Холланду пока учиться и учиться.
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