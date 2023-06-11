Рио Фердинанд: «Ман Сити» обессмертил себя. Пугающая вещь для Европы – их неуемный аппетит, желание побеждать»
Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» обессмертил себя, сделав требл.
«Горожане» сегодня обыграли «Интер» в финале Лиги чемпионов (1:0) и сделали требл, став вторым английским клубом после «МЮ», которому удалось это сделать.
«Сити» обессмертил себя. Они это заслужили. Эти игроки создали неземной футбол. По отдельности и как коллектив эта команда войдет в историю.
Пугающая вещь для Европы – неуемный аппетит «Ман Сити», желание побеждать. Появляется зависимым от побед. Не удивлюсь, если они снова будут здесь [в финале] в следующем году.
Самые неотъемлемые элементы этой команды – Грилиш, Фоден, Стоунз, Холанд, все они в прекрасном возрасте. Они свежи и готовы идти к победе снова», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Понятно, что концовку сезона Холанд провалил. Но парень забил 52 гола в 53 матчах, стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, оформил требл с Ман Сити и это всё в 22 года в свой первый сезон с командой!!!
Кто бы что не говорил, Холанд провёл исторический сезон и его вклад в эти победы неоспорим.
Не путай заслуженные победы, и купленные.
Но в решающих матчах сезона решал как раз таки не он.
Но игрок с большим будущим, несомненно. И что важно - сам скромный. Без раздутого эго.
Месси всегда нагибал в финалах ЛЧ, Холланду пока учиться и учиться.