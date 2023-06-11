Рио Фердинанд: «Ман Сити» обессмертил себя. Пугающая вещь для Европы – их неуемный аппетит, желание побеждать»

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» обессмертил себя, сделав требл.

«Горожане» сегодня обыграли «Интер» в финале (1:0) и сделали требл, став вторым английским клубом после «МЮ», которому удалось это сделать.

«Сити» обессмертил себя. Они это заслужили. Эти игроки создали неземной футбол. По отдельности и как коллектив эта команда войдет в историю.

Пугающая вещь для Европы – неуемный аппетит « », желание побеждать. Появляется зависимым от побед. Не удивлюсь, если они снова будут здесь [в финале] в следующем году.

Самые неотъемлемые элементы этой команды – , , , Холанд, все они в прекрасном возрасте. Они свежи и готовы идти к победе снова», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов