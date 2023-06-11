Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл 3 трофея в дебютном сезоне в «Ман Сити»
Эрлинг Холанд забил 52 гола и выиграл 3 трофея в дебютном сезоне в «Манчестер Сити».
22-летний норвежец прошлым летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в клуб АПЛ за 75 миллионов евро.
Вместе с «Ман Сити» Холанд сделал требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
Эрлинг стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и ЛЧ в этом сезоне.
В 53 матчах за «горожан» он забил 52 гола: 36 в 35 матчах АПЛ, 12 в 11 играх ЛЧ, 3 в 4 матчах Кубка Англии и 1 в 2 играх Кубка Английской лиги.
Форвард не смог отличиться лишь в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).
меньше гола за игру
😅😂🤣
Ну и также показательно, как Месси некогда самый важный трофей в футболе превратил для некоторых "одним месяцем ЧМ" или "7 матчами в год".
Лучший бомбардир АПЛ (Рекорд)
Лучший бомбардир сезона (Рекорд)
Лучший молодой футболист АПЛ
Лучший футболист АПЛ
Трофеи : АПЛ / ЛЧ / Кубок Англий
Лучший бомбардир ЛЧ
Золотая бутса
В любом случае не должно быть прям уж сюрпризом, если ЗМ получит всё же норвежец, как и собственно Месси
А у второго Заир-Эмери и Солер
Про Верратти промолчу ,у него отыграть 25 матчей за сезон является успехом