Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл 3 трофея в дебютном сезоне в «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 52 гола и выиграл 3 трофея в дебютном сезоне в «Манчестер Сити».

22-летний норвежец прошлым летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в клуб АПЛ за 75 миллионов евро.

Вместе с «Ман Сити» Холанд сделал требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Эрлинг стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и ЛЧ в этом сезоне.

В 53 матчах за «горожан» он забил 52 гола: 36 в 35 матчах АПЛ, 12 в 11 играх ЛЧ, 3 в 4 матчах Кубка Англии и 1 в 2 играх Кубка Английской лиги.

Форвард не смог отличиться лишь в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).

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221 комментарий

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Митя Коваленко
Ответ Stivi M.D.
На самом деле заслужил ЗМ не меньше, чем Месси. Можно сколько угодно говорить, что в решающих играх нет импакта, но 52 в 53 - это бомбардирский уровень праймового Роналду и Месси. Но фактор ЧМ нынче очень значим, возможно более весом в глазах общественности, чем исторический требл. Но думаю Холланд не расстроится
пиковый Месси это 73, дядя, о чем ты?
+123
-16
+107
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Grigoriy Kor
Даже в матчах без голевых действий Холланд пахал. Стягивал защитников, возвращался на стандарты, прессинговал защитников и так далее. Пассажиров у Гвардиолы на поле нет.
+105
-9
+96
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Arrahmano Matcyev
Май Холланд конечно провалил,был 0 в двух матчах против Реала,против мю недавно и сегодня.Это ударит по зм)
+94
-19
+75
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6арс
слабый форвард
меньше гола за игру
😅😂🤣
+41
-5
+36
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Stivi M.D.
На самом деле заслужил ЗМ не меньше, чем Месси. Можно сколько угодно говорить, что в решающих играх нет импакта, но 52 в 53 - это бомбардирский уровень праймового Роналду и Месси. Но фактор ЧМ нынче очень значим, возможно более весом в глазах общественности, чем исторический требл. Но думаю Холланд не расстроится
+52
-24
+28
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almatbarsa
Ответ Stivi M.D.
На самом деле заслужил ЗМ не меньше, чем Месси. Можно сколько угодно говорить, что в решающих играх нет импакта, но 52 в 53 - это бомбардирский уровень праймового Роналду и Месси. Но фактор ЧМ нынче очень значим, возможно более весом в глазах общественности, чем исторический требл. Но думаю Холланд не расстроится
Праймовый Месси это 91 гол и 22 ассиста в 69 матчах, Холанд на уровне праймового Ибры времен ПСЖ что в нынешнее время достаточно чтобы быть лучшим по стате. До Месси и Роналду Холанду и Мбаппе еще далеко
+25
-1
+24
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Родя Раскольников
Ответ Рашпель793
То ли дело Месси, отыгравший месяц на ЧМ, забивший там с пенок (которые вдруг стали очень даже солидным достижением, а не шакальными статанабивалками), набивший стату на днищах лиги фермеров и исчезнувший по классике в плей-офф ЛЧ. Вот это ЗМ ))
У Месси без пенальти голевое действие в каждом матче плей-офф ЧМ и в 5 из 7 матчей в сумме. Уникальнейшее достижение, о котором "сопереживающие Реал Мадриду" почему-то любят умалчивать :)

Ну и также показательно, как Месси некогда самый важный трофей в футболе превратил для некоторых "одним месяцем ЧМ" или "7 матчами в год".
+28
-12
+16
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Dr. Mann
Да, не выделился в концовке, но тем не менее :
Лучший бомбардир АПЛ (Рекорд)
Лучший бомбардир сезона (Рекорд)
Лучший молодой футболист АПЛ
Лучший футболист АПЛ
Трофеи : АПЛ / ЛЧ / Кубок Англий
Лучший бомбардир ЛЧ
Золотая бутса
В любом случае не должно быть прям уж сюрпризом, если ЗМ получит всё же норвежец, как и собственно Месси
+22
-6
+16
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zamzam
Ответ КобеКириленко
ЗМ он заслужил. Хотя как я считаю Де Брюйне гораздо больше заслужил. Ну, а фанатам Месси стоит вспомнить сезон 2009/2010. Месси тогда взял золотую бутсу и стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Но ничего не показал против Интера и провалился на ЧМ. Но в итоге все равно взял золотой мяч. Тогда по мнению его фанатов семь матчей ЧМ ничего не значили,а теперь это главный турнир мира.
По достижениям все верно и 2010 самый наименее заслуженный ЗМ Месси, но по игре тот Месси и этот Холланд просто с разных планет, даже этот 35 летний Месси в футбол играет точно лучше
+19
-4
+15
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КобеКириленко
ЗМ он заслужил. Хотя как я считаю Де Брюйне гораздо больше заслужил. Ну, а фанатам Месси стоит вспомнить сезон 2009/2010. Месси тогда взял золотую бутсу и стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Но ничего не показал против Интера и провалился на ЧМ. Но в итоге все равно взял золотой мяч. Тогда по мнению его фанатов семь матчей ЧМ ничего не значили,а теперь это главный турнир мира.
+27
-12
+15
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usman703
Ответ Stivi M.D.
На самом деле заслужил ЗМ не меньше, чем Месси. Можно сколько угодно говорить, что в решающих играх нет импакта, но 52 в 53 - это бомбардирский уровень праймового Роналду и Месси. Но фактор ЧМ нынче очень значим, возможно более весом в глазах общественности, чем исторический требл. Но думаю Холланд не расстроится
КДБ больше заслужил, если кому-то из Сити отдавать
+15
-2
+13
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Артем Андреев
Ответ Stivi M.D.
На самом деле заслужил ЗМ не меньше, чем Месси. Можно сколько угодно говорить, что в решающих играх нет импакта, но 52 в 53 - это бомбардирский уровень праймового Роналду и Месси. Но фактор ЧМ нынче очень значим, возможно более весом в глазах общественности, чем исторический требл. Но думаю Холланд не расстроится
Праймовые Роналду и Месси имели стату в полтора результативных действия за матч. Праймовый Суарес в ту же копилку. Так что Холланд пока что отстаëт от титанов недавнего прошлого.
+13
-1
+12
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And Justice for All
Статистика всё равно безумная, хотя концовку сезона откровенно провалил, как и этот финал Лиги Чемпионов. Но многое в карьере Холанда ещё впереди.
+13
-2
+11
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Рашпель793
То ли дело Месси, отыгравший месяц на ЧМ, забивший там с пенок (которые вдруг стали очень даже солидным достижением, а не шакальными статанабивалками), набивший стату на днищах лиги фермеров и исчезнувший по классике в плей-офф ЛЧ. Вот это ЗМ ))
Чем перфоманс Месси хуже перфоманса Холланда в ЛЧ? Оба мягко говоря сыграли так себе,просто у одного Грилиш,Кевин,Сильва,Стоунз и так далее
А у второго Заир-Эмери и Солер
+16
-7
+9
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Экспертное мнение
Ответ КобеКириленко
ЗМ он заслужил. Хотя как я считаю Де Брюйне гораздо больше заслужил. Ну, а фанатам Месси стоит вспомнить сезон 2009/2010. Месси тогда взял золотую бутсу и стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Но ничего не показал против Интера и провалился на ЧМ. Но в итоге все равно взял золотой мяч. Тогда по мнению его фанатов семь матчей ЧМ ничего не значили,а теперь это главный турнир мира.
Хотя бы посмотрите покер Арсеналу в 2010 году и сравните с пента-триком Холанда)) Месси прежде всего завораживал игрой, а вы думаете он брал ЗМ за стату - это и есть самое большое заблуждение. Без статы Холанд столбом ходит впереди, может даже с пользой, но зрителя это не завораживает.
+14
-6
+8
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zzzeeerrrooo
Сити будет только в выигрыше если он его не получит в этом сезоне
+10
-3
+7
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Этот Райола хочет денег
Мбаппе надеюсь понимает, что во французском болоте его ждут только деньги, и даже перфоманс на ЧМ не позволит ему выиграть ЗМ
+6
-1
+5
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Иван Висс
Ответ Arrahmano Matcyev
Май Холланд конечно провалил,был 0 в двух матчах против Реала,против мю недавно и сегодня.Это ударит по зм)
чего это ударит? хм у Месси)
+15
-10
+5
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Фёдор Кузнецов
Неймар, Мбаппе, Верратти это так слабо
Давно ли Неймар и Мбаппе топ полузащитники ?
Про Верратти промолчу ,у него отыграть 25 матчей за сезон является успехом
+5
0
+5
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Рахил Тагиев
Ответ Красная стрела
Машина, что сказать. Но да праймовых Месси и Роналду, ему как до луны.
таких уже не будет и такого противостояния тоже
+5
0
+5
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Красная стрела
Машина, что сказать. Но да праймовых Месси и Роналду, ему как до луны.
+5
0
+5
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Совесть Черданцева
А ведь все твердили, что Нуньес не заметит его. Хехе, смешно
+4
0
+4
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NomerSports
Ответ Stivi M.D.
На самом деле заслужил ЗМ не меньше, чем Месси. Можно сколько угодно говорить, что в решающих играх нет импакта, но 52 в 53 - это бомбардирский уровень праймового Роналду и Месси. Но фактор ЧМ нынче очень значим, возможно более весом в глазах общественности, чем исторический требл. Но думаю Холланд не расстроится
Месси более технически оснащен и более влияет на команду в свои 36 чем холанд сейчас. сравнивать с пиковыми месси роналду это вообще кем нужно быть .Дальние голы штрафные куча соло моментов а не эти рикошеты по типу игры с лейпцигом .
+4
0
+4
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Сергей Перевалов
Если брать игры за сборную, то те же 52 мяча (за 54 матча) забил Мбаппе. Совпадение? Не думаю :)
+4
0
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Артем Андреев
Двоякое впечатление. Человек забил полсотни мячей в дебютный сезон, переписал рекорды результативности АПЛ, но не выглядит лидером команды, как Гюндоган, КДБ, Родри или даже Бернарду. Игрок-опция, гениальный ролевик, винтик в системе Пепа. А ЗМ не дают ролевикам.
Он в любой команде будет таким винтиком - он завершитель. А в системе Гвардиолы этот винтик имеет больше моментов, чем в любой другой системе. Соответственно, и статистика лучше.
+4
0
+4
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