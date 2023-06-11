Эрлинг Холанд забил 52 гола и выиграл 3 трофея в дебютном сезоне в «Манчестер Сити».

22-летний норвежец прошлым летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в клуб за 75 миллионов евро.

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Эрлинг стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и ЛЧ в этом сезоне.

В 53 матчах за «горожан» он забил 52 гола: 36 в 35 матчах АПЛ, 12 в 11 играх ЛЧ, 3 в 4 матчах Кубка Англии и 1 в 2 играх Кубка Английской лиги.

Форвард не смог отличиться лишь в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).