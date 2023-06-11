Клубы Италии проиграли все три финала еврокубков в сезоне. «Интер» – в ЛЧ, «Рома» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК
Итальянские клубы проиграли все три финала еврокубков в сезоне-2022/23.
«Интер» сегодня уступил «Манчестер Сити» (0:1) в Стамбуле в финале Лиги чемпионов.
Ранее «Рома» уступила «Севилье» (1:1, по пенальти – 1:4) в финале Лиги Европы, а «Фиорентина» – «Вест Хэму» (1:2) в финале Лиги конференций.
Трех команд от Италии в финалах еврокубков не было с 1998-го. Время великого Роналдо в «Интере», Зидана – в «Юве», Манчини – в «Лацио»
Кальчо сейчас заметно уступает по среднему уровню АПЛ и Ла Лиги, как ни крути.
Интер я тебя люблю 🥺
Ну и по справедливости, все 3 клуба проиграли в очень равных матчах, Рома вообще по пенальти только.