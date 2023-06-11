Клубы Италии проиграли все три финала еврокубков в сезоне. «Интер» – в ЛЧ, «Рома» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК

Итальянские клубы проиграли все три финала еврокубков в сезоне-2022/23.

«Интер» сегодня уступил « » (0:1) в Стамбуле в финале Лиги чемпионов.

Ранее « » уступила «Севилье» (1:1, по пенальти – 1:4) в финале , а « » – « » (1:2) в финале Лиги конференций.

Трех команд от Италии в финалах еврокубков не было с 1998-го. Время великого Роналдо в «Интере», Зидана – в «Юве», Манчини – в «Лацио»