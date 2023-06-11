Клубы Италии проиграли все три финала еврокубков в сезоне. «Интер» – в ЛЧ, «Рома» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК

Теги Интер Рома Фиорентина Вест Хэм Манчестер Сити Севилья серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

Итальянские клубы проиграли все три финала еврокубков в сезоне-2022/23.

«Интер» сегодня уступил «Манчестер Сити» (0:1) в Стамбуле в финале Лиги чемпионов.

Ранее «Рома» уступила «Севилье» (1:1, по пенальти – 1:4) в финале Лиги Европы, а «Фиорентина» – «Вест Хэму» (1:2) в финале Лиги конференций.

Трех команд от Италии в финалах еврокубков не было с 1998-го. Время великого Роналдо в «Интере», Зидана – в «Юве», Манчини – в «Лацио»

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175 комментариев

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Vićtor Diaź
Требл!!!
+166
-14
+152
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Евгений Кузнецов
то что они дошли до финалов это уже рост Итальянского футбола.
+130
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Михаил Стентор
Они хотя бы в них играли
+60
-4
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Donald Subanov
Торжество атакующего футбола
+43
-13
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Магомед Жабиев
Ответ Donald Subanov
Торжество атакующего футбола
Какое торжество , ведь Интер проиграл .
+48
-25
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Шурик Шурик
Ответ Donald Subanov
Торжество атакующего футбола
Все атакующие показатели (удары, в створ, угловые и тд) кроме владения, в а также xG 2.07 против 0.95 говорят о том, что вы, барин, лукавите
+27
-7
+20
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Fan of Sport
Стоит признать, что все 3 итальянские команды выступили очень достойно, особенно Интер сегодня. Это начало возрождения Серии А, как одного из лучших чемпионатов Европы. Будем надеяться, что и в следующем сезоне они не будут сдавать обороты.
+23
-3
+20
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Евгений Кузнецов
Ответ Cearvm
Невероятные победы Интера над Миланом, Бенфикой и Порту, Ромы над Байером, Фейеноордом и Сосьедадом, а Фиорентины над Базелем, Лехом и Сивасспором будут помнить в веках. Путь, после которого Серия А снова стала великой.))
Но все 3 команды превзошли ожидания так что рост есть. Фиалки бились достойно, Интер по игре на ничью наиграл , только унылая Рома сами кубок отдали..
+21
-4
+17
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bel01
Странно не то, что проиграли, а то, что вышли в финалы.
Кальчо сейчас заметно уступает по среднему уровню АПЛ и Ла Лиги, как ни крути.
+23
-7
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zzzeeerrrooo
Ответ Vićtor Diaź
Требл!!!
По Итальянски
+16
-2
+14
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Mr. Jones
Для нынешней Серии А 3 финалиста за сезон - уже огромный успех. Увы, это совсем не тот чемпионат, который был в 90-х.
+14
0
+14
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Jemshit.9393
Ответ Aleksandr Dubovik
Финал был унылейший
Но концовка была офигенная!
+12
0
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Cearvm
Ответ Евгений Кузнецов
то что они дошли до финалов это уже рост Итальянского футбола.
Невероятные победы Интера над Миланом, Бенфикой и Порту, Ромы над Байером, Фейеноордом и Сосьедадом, а Фиорентины над Базелем, Лехом и Сивасспором будут помнить в веках. Путь, после которого Серия А снова стала великой.))
+35
-24
+11
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internazionale_nerazzurri
Я горд за свою любимую команду. Мало кто так играл против Гвардиолы. Сити с победой.
Интер я тебя люблю 🥺
+15
-4
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Hayk Ghalamdaryan
Думаю это не крах итальянского футбола а наоборот они хотя дошли до главных финалов это уже достижение.
+7
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Красная стрела
А по поводу Италии, так не так давно итальянские клубы вылетали задолго до финалов. Лига прогрессирует-это факт. Конечно это благодаря тренерской школе во многом. Там тренера не переводятся просто. Не ушло еще старое поколение, как подходит новое🤷‍♂️
+7
0
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Фантом
На самом деле очень приличный результат, особенно с учетом обстоятельств. "Рому" во многом закопал английский судья, "Фиорентину" - английские же фанаты (как-то кажется, что Бираги не сделал бы две результативные ошибки, если бы сначала не получил стаканом по голове), и только "Интеру" просто немного не повезло, честно проиграли более-менее равную игру.
+6
0
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Aleksandr Dubovik
Финал был унылейший
+25
-19
+6
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Iamliam
Что говорит о подъеме итальянского футбола. У них в Серии собралась отличная компания тренеров. В следующем сезоне кто-н из итальянцев снова поборется за победу в еврокубках, я уверен!
+5
0
+5
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Arthur Jacob
И во всех финалах смотрелись лучше соперника. Уважение нашему любимому Кальчо где нет полит-проектов и денежных мешков как в АПЛ
+8
-3
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Антон Киселёв
ЛЧ намного выше по качеству футбола, чем ЧМ, где перестрелки а финалах, но смотрится скучнее, это да)))
+5
0
+5
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مختار موسى حاجييف
то что,во всех финалах играли, это уже успех, при том везде играли на равных, достойно...
+4
0
+4
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Красная стрела
А так, если посмотреть, великих футбольных наций только три. Это итальянцы, немцы и испанцы. Где бы были английские клубы без шейхов и иностранцев- ответ, думаю, очевиден🤷‍♂️
+21
-17
+4
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Fulyan
На предыдущих ветках видел много злорадства. Но тем не менее, до финалов ещё дойти надо. Для Италии это очень серьезный скачок по сравнению с тем, что было в последние лет 10-15.

Ну и по справедливости, все 3 клуба проиграли в очень равных матчах, Рома вообще по пенальти только.
+4
0
+4
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Александр Романов
И только Рома проиграла по серии пенальти, даже здесь Моуринью выделяется
+4
0
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