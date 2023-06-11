Де Брюйне – лучший ассистент ЛЧ-2022/23 с 7 голевыми. У Винисиуса 6 ассистов, у Димарко и Канселу – по 5
Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов-2022/23.
Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале в Стамбуле.
31-летний бельгийский хавбек получил травму в первом тайме и вынужден был покинуть поле на 36-й минуте.
В 9 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне де Брюйне отдал 7 результативных передач в 10 матчах. Подробная статистика выступлений Кевина доступна здесь.
Второе место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор (6 ассистов в 12 играх), по 5 голевых передач отдали защитники Федерико Димарко («Интер») и Жоау Канселу («Ман Сити» / «Бавария»).
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Собственно и Барелла с детства за Интер болеет, правда Николо из Бари.
Два гола Сити будут им за счастье".
Это мой вчерашний заминусованный комментарий.
Иксперды - те, кто минусовал.
Forza Inter sempre!