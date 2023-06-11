Де Брюйне – лучший ассистент ЛЧ-2022/23 с 7 голевыми. У Винисиуса 6 ассистов, у Димарко и Канселу – по 5

Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов-2022/23.

Сегодня « » обыграл «Интер» (1:0) в финале в Стамбуле.

31-летний бельгийский хавбек получил травму в первом тайме и вынужден был покинуть поле на 36-й минуте.

В 9 матчах в этом сезоне отдал 7 результативных передач в 10 матчах. Подробная статистика выступлений Кевина доступна здесь.

Второе место занял вингер «Реала» (6 ассистов в 12 играх), по 5 голевых передач отдали защитники («Интер») и Жоау Канселу («Ман Сити» / «Бавария»).

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