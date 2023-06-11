Де Брюйне – лучший ассистент ЛЧ-2022/23 с 7 голевыми. У Винисиуса 6 ассистов, у Димарко и Канселу – по 5

Теги Бавария Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Кевин де Брюйне Жоау Канселу Федерико Димарко Винисиус Жуниор Футбол

Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов-2022/23.

Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале в Стамбуле.

31-летний бельгийский хавбек получил травму в первом тайме и вынужден был покинуть поле на 36-й минуте.

В 9 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне де Брюйне отдал 7 результативных передач в 10 матчах. Подробная статистика выступлений Кевина доступна здесь.

Второе место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор (6 ассистов в 12 играх), по 5 голевых передач отдали защитники Федерико Димарко («Интер») и Жоау Канселу («Ман Сити» / «Бавария»).

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

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24 комментария

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mr kovalsky
Как он и сказал перед матчем, игрока оценивают не с 90 минутами в финале, а по всей карьере, хоть он и не сыграл и 90 минут за последние 2 финала, его огромный импакт в игру Сити неоспорим
+32
-3
+29
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rigobersong
Канселу классно ушел за треблом с Баварией:)🤣🤣🤣
+32
-9
+23
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Роман Г.
Открыл для себя Димарко после этого матча. Лютый топ просто. По хорошему нужно идти в топ клуб из Интера.
+20
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Роман Буянов
Ответ rigobersong
Канселу классно ушел за треблом с Баварией:)🤣🤣🤣
ну так он и медали за требл получит + еще салатницу
+14
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+14
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Висита Эльмурзаев
Ответ rigobersong
Канселу классно ушел за треблом с Баварией:)🤣🤣🤣
в итоге у него трёбл с Сити и Бундеслига
+9
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+9
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Рашпель793
Димарко конечно топ. И в защите отпахал и в атаке. Имхо, но лучшим был на поле в финале.
+5
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+4
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Bazilic
Единственный конкурент Лео за ЗМ
+4
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YOUKNOWRA
Ответ Роман Г.
Открыл для себя Димарко после этого матча. Лютый топ просто. По хорошему нужно идти в топ клуб из Интера.
Димарко не только игрок, он фанат Интера с детства, на матчи ходил с тифози, знает все кричалки наизусть, с тифози после матча часто с громкоговорителем.
Собственно и Барелла с детства за Интер болеет, правда Николо из Бари.
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Артем Дорохин
Поздравляю всех с треблом Манчестер Сити
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bel01
"У Интера хорошая оборона, и они блестяще прессингуют.
Два гола Сити будут им за счастье".
Это мой вчерашний заминусованный комментарий.

Иксперды - те, кто минусовал.
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Бестрофейник 19/20
Ответ mr kovalsky
Как он и сказал перед матчем, игрока оценивают не с 90 минутами в финале, а по всей карьере, хоть он и не сыграл и 90 минут за последние 2 финала, его огромный импакт в игру Сити неоспорим
Да, у КДБ огромное влияние на игру МС. Он играет на высоком уровне и не только один матч или турнир, а на протяжении всего сезона
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Екн Лор
Лучший плеймейкер мира, что тут сказать
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sC@ryClowN!
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КДБ,Хави,Пирло,Иньеста,Сильва,Бернарду,Фабрегас,Алонсо и Касорла лучшие полузащитники 21 века.
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ArtemEgs
Кто знает, Канселу получает медаль ЛЧ?
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fernando torres the best
Димарко бесподобен, лучший игрок финала
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Анхолик
Зм КдБ! Заслужил !
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Большое сердце Неймара
Ответ llolishe
Лучший ассистент Манчестер Сити-судья не увидевший гол с аута
не плач
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YOUKNOWRA
Ответ Роман Г.
Открыл для себя Димарко после этого матча. Лютый топ просто. По хорошему нужно идти в топ клуб из Интера.
Немного подзабыл - Николо назвали в честь San Nicolò di Bari (Николай Чудотворец), сам Барелла с Сардинии. Ну это и не сильно важно, главное чтобы такие игроки как Барелла, Димарко, а также Бастони остались в клубе надолго.

Forza Inter sempre!
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Eziiko
Легенда Манчестер Сити
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Фёдор Кузнецов
Винисиус в топ 3 бомбардиров и ассистентов, но в сборную ЛЧ попал из-за расизма разумеется
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