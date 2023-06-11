Гвардиола в 3-й раз выиграл ЛЧ и догнал Зидана. Больше побед только у Анчелотти

Пеп Гвардиола в третий раз выиграл Лигу чемпионов и догнал Зинедина Зидана.

« » в субботу обыграл «Интер» в финале – 1:0. Дважды Гвардиола выигрывал турнир с «Барселоной» (2008/09, 2010/11).

Зидан трижды побеждал в главном еврокубке с «Реалом» (2015/16, 2016/17, 2017/18)

Больше побед в чемпионов среди тренеров только у (4). Итальянский тренер по два раза брал трофей с «Миланом» (2002/03, 2006/07) и с «Реалом» (2013/14, 2021/22).