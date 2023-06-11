Гвардиола в 3-й раз выиграл ЛЧ и догнал Зидана. Больше побед только у Анчелотти

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Пеп Гвардиола в третий раз выиграл Лигу чемпионов и догнал Зинедина Зидана.

«Манчестер Сити» в субботу обыграл «Интер» в финале – 1:0. Дважды Гвардиола выигрывал турнир с «Барселоной» (2008/09, 2010/11).

Зидан трижды побеждал в главном еврокубке с «Реалом» (2015/16, 2016/17, 2017/18)

Больше побед в Лиге чемпионов среди тренеров только у Карло Анчелотти (4). Итальянский тренер по два раза брал трофей с «Миланом» (2002/03, 2006/07) и с «Реалом» (2013/14, 2021/22).

110 комментариев

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Jurgen Klinsmann
думаю пеп может и обогнать анчи.
+81
-10
+71
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Не знаю что такое Требл
Пепу ЗМ
+60
-5
+55
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Homelender_666
Вот что съёмки в "Теде Лассо" творят с людьми)
+35
-1
+34
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Игорь Новиков
Ответ Jurgen Klinsmann
думаю пеп может и обогнать анчи.
Если не выгорит. Но, похоже, он в полном порядке. Крутой.
+23
-5
+18
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2vdhrvmmzf
Ответ Jurgen Klinsmann
думаю пеп может и обогнать анчи.
Учитывая что ему только 52, сильно удивлюсь если не обгонит
+17
0
+17
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JENNINGS
Ответ belikovda.90
А сколько у Зидана побед в национальных чемпионатах?
За 4,5 года - 2 чемпионства в Испании
+13
-1
+12
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belikovda.90
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Только догнал Зидана 🤣🤣🤣🤣 хотя Зидан в футболе тренером всего 5-6 лет.
Сколько треблов у Зидана? 😂😂😂
+22
-12
+10
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Сергей Логинов
Ответ belikovda.90
А сколько у Зидана побед в национальных чемпионатах?
Две в полных четырёх сезонах, а что?
+11
-1
+10
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Нефанатик
Ответ belikovda.90
А сколько у Зидана побед в национальных чемпионатах?
А сколько Зидан потратил?
+12
-4
+8
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Мадина Уйгурова
Зидан чисто на мотивации брал лч, психолог мощный, но игра это унылые навесы были.
+22
-14
+8
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ belikovda.90
Сколько треблов у Зидана? 😂😂😂
Че такое требл? Из-за кубка раздули его. Реал кроме этого кубка в те годы брал все остальные кубки. В один сезон даже 5 трофеев взял, этого достаточно?
+6
-1
+5
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David Becker
Ответ Человек1991
У физручка Зиданчика все три наилевейшие Лиги Чемпионов , с десятками подсуживаний. У Анчелотти 2 последние тоже левейшие .
Забыл матч с Эвребе в главной роли? Или левые удаления Пепе и Ван Перси?
+7
-2
+5
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Zidan GOAT
Ответ Мадина Уйгурова
Зидан чисто на мотивации брал лч, психолог мощный, но игра это унылые навесы были.
Финал 2017 года пересмотри, тотальная доминация, не путай футбол Зидана с навесоболом от Хави
+7
-3
+4
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Зидан: выигрывает отскоками и судьями 3 ЛЧ Пеп: делает два требла и золотой дубль:)
Где-то сейчас в Осло улыбнулся старый-добрый Том Хеннинг :)
+4
0
+4
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David Becker
Ответ Barca_mania
Зидан: выигрывает отскоками и судьями 3 ЛЧ Пеп: делает два требла и золотой дубль:)
Гвардиоле судьи тоже активно помогали , особенно в Барсе.
+4
0
+4
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Buharoid
Ответ bulldozer
Гвардиола по пути к победе в этой ЛЧ вынес сначала самую мерзкую команду Германии, потом самую мерзкую команду Испании, а потом самую мерзкую команду Италии. Тоже своего рода требл, однако!
Удивительное совпадение: все три команды стабильно делают Барселонку своей наложницей. Поэтому и самые мерзкие, видимо, бгг.
+5
-2
+3
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Wild Plum
Ответ 2vdhrvmmzf
Учитывая что ему только 52, сильно удивлюсь если не обгонит
Ну он 3-ю победу аж 12 лет добывал
+3
0
+3
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Iamliam
Про Альвареса напишите. Он первый игрок в истории футбола, который в один сезон выиграл ЧМ, ЛЧ, Кубок и Чемпионат!
+5
-2
+3
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Asier Illaramendi
14 ЛЧ. Оставлю это здесь. про судейские кубки закидывай, жду.
С 0 треблов
+4
-2
+2
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&_Bishep_&
Это была типичная победа восточных нефтедолларов. Сегодня ничего гениального в игре Сити не видел.
+2
0
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Xusan Abdulhamid
Толко Зидану потребовалось 2,5 сезона...
+3
-1
+2
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Ricardo Izecson
Ответ مختار موسى حاجييف
если что-то не случиться и не закончит, думаю и обойдёт. этот Сити будет выигрывать и дальше 1 титул в 3,4 года
да не будет Сити выигрывать ЛЧ,ничего в их игре нет.даже в этом матче больше везения,чем закономерности. все тут до матча говорили что они выйдут и разнесут Интер,а на деле равная игра и Интер даже простил где-то. этот Сити это вообще ни разу ни Барса Пепа и не Реал Зидана.в следующем сезоне Ливерпуль,Бавария,Реал,Барселона скажут свое слово.да и не думаю что Гвардиола будет в Сити вечно,уйдет Гвардиола,уйдут и победы
+6
-4
+2
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Buharoid
Ответ Нефанатик
Зидан свои 3 ЛЧ взял без трансферов за 2 с половиной сезона. Гвардиоле понадобилось 15 лет тренерской работы и несколько млрдов на трансферы.
Но при этом Зидан не тренер и его никто не вспомнит лет через дцать.
+5
-3
+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Зидан за трехлетнюю карьеру 3 ЛЧ брал, Лысому такое не под силу в принципе))
+9
-7
+2
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ #SharkTeam
Требл это неоспоримо лучшая команда в сезоне. Если проигрывается например Чемпионат ну уже не то
Ну я не спорю насчёт чемпионата я говорю о том что в 2018 году кроме национального кубка Реал взял все кубки и чемпионат и Лигу чемпионов и супер кубок и супер кубок УЕФА и клубный чемпионат мира
+2
0
+2
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