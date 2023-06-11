Холанд – лучший бомбардир Лиги чемпионов-2022/23. Он забил 12 голов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23.

Форвард «Манчестер Сити» забил 12 голов в 11 матчах, включая 5 мячей в ворота «Лейпцига» (7:0).

На 2-м месте Мохамед Салах из «Ливерпуля» (8 голов), дальше идут Винисиус из «Реала» и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (по 7 мячей). 

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192 комментария

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Iamliam
Почему-то про Альвареса не пишут. Он первый игрок в истории футбола, который в один сезон выиграл ЧМ, ЛЧ, Кубок и Чемпионат! В 23 года.
+184
-2
+182
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Universal1000
Ответ udiekemen
ЗМ Месси тогда
Вообще без вариантов.)
Пропасть в классе с норгом, даже в 35+ лет.

А вот Де Брюйне немного жаль.)
+118
-19
+99
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Albert Rrahmani
Ромелу Лукакович - лучший голкипер ЛЧ
+91
-5
+86
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AnMe
Ответ Iamliam
Почему-то про Альвареса не пишут. Он первый игрок в истории футбола, который в один сезон выиграл ЧМ, ЛЧ, Кубок и Чемпионат! В 23 года.
+++
Прошел футбол в 23
+40
0
+40
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Зизуха
А в финале он играл? )))
+47
-12
+35
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Абдул Абакаев
Ответ Iamliam
Почему-то про Альвареса не пишут. Он первый игрок в истории футбола, который в один сезон выиграл ЧМ, ЛЧ, Кубок и Чемпионат! В 23 года.
ещё Копу и кубок либертодорес. по сути к 23 зацепил все важнейшие трофеи в европе кроме Ла Лиги и Сери А. остальные чемпионаты не так ценны
+34
-1
+33
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مختار موسى حاجييف
сегодня нулевой был
+41
-9
+32
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LesterCity
У Холанда безголовая серия 6 матчей, вряд ли это золотой мяч
+34
-7
+27
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udiekemen
ЗМ Месси тогда
+39
-19
+20
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kabanchiks
Если этому дереву отдадут ЗМ, то это будет цирк. Полузащита Сити вытянула весь сезон. Особенно это хорошо заметно было в финале.
+32
-16
+16
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Alejandro_27
Если ему дадут ЗМ это будет позор футбола
+38
-23
+15
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Bazilic
Ответ Universal1000
Вообще без вариантов.) Пропасть в классе с норгом, даже в 35+ лет. А вот Де Брюйне немного жаль.)
Как же рано Лео уехал(
+18
-3
+15
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Alexander p.
Ответ VuNePonimaete
позором будет если опять Месси дадут, 1 турнир который проходил лишь месяц не показатель для всего сезона, как бы вы тут глотки не рвали
Надо пенальде давать, он там неплохо в Аравии пылит 😎
+21
-6
+15
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igls54
Жаль, Пеп в финале не выпустил
+17
-4
+13
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Крыс Пол
Если бы не тот аномальный матч с телятами, то у Холанда было бы меньше голов, чем у Салаха. Очень нестабильный сезон Эрлинга, это явно не уровень ЗМ.
+12
-2
+10
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AA MM
Все решающие матчи провалил.
+12
-4
+8
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Otabek Ismatov
Ответ kabanchiks
Если этому дереву отдадут ЗМ, то это будет цирк. Полузащита Сити вытянула весь сезон. Особенно это хорошо заметно было в финале.
Он настоящий дерево. То что он много забивает это бесспорно. Но он не решающий как такими были Месси или Роналду. Пасы, дриблинги, и штрафные. Только они это делали и забивали, и решали матчи. Холланд не решает матчи.
+10
-2
+8
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VERBLYUD
Набил статистику на Лейпциге, в полуфинале и финале 0+0 и худший игрок по оценкам
+13
-5
+8
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NomerSports
Ответ kabanchiks
Если этому дереву отдадут ЗМ, то это будет цирк. Полузащита Сити вытянула весь сезон. Особенно это хорошо заметно было в финале.
Холланд дерево даже на фоне Роналду которого я считал деревом на фоне Месси . Пропасть в качестве игры и влиянии на команду .
+14
-7
+7
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diegorezao
Ответ Зизуха
А в финале он играл? )))
не было, где то отдыхал
+11
-4
+7
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Ahmad Munir
Как можно считать Холланда лучшим игроком мира? Он даже не лучший центрфорвард. Левандовски, Мбаппе, Бензема, Кейн лучше него.
Кладет середнякам по три четыре гола, а в остальных матчах исчезает
+11
-5
+6
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Тюменский медвежонок
Зато Лукаку лучший игрок финала! Шах и мат!!!11 правда есть нюанс...
+6
0
+6
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AnMe
Лучший бомбардир, но не игрок команды. В претендентах на зм КЕВИН!
+5
0
+5
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Игорь Климов
Холанд лучший бомбардир ЛЧ, но абсолютно точно не лучший её игрок.
+8
-3
+5
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Doug DeMuro99
В финале только на поле не вышел 😁
+7
-2
+5
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