Холанд – лучший бомбардир Лиги чемпионов-2022/23. Он забил 12 голов
Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23.
Форвард «Манчестер Сити» забил 12 голов в 11 матчах, включая 5 мячей в ворота «Лейпцига» (7:0).
На 2-м месте Мохамед Салах из «Ливерпуля» (8 голов), дальше идут Винисиус из «Реала» и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (по 7 мячей).
Пропасть в классе с норгом, даже в 35+ лет.
А вот Де Брюйне немного жаль.)
Прошел футбол в 23
Кладет середнякам по три четыре гола, а в остальных матчах исчезает