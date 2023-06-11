Холанд – лучший бомбардир Лиги чемпионов-2022/23. Он забил 12 голов

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23.

Форвард « » забил 12 голов в 11 матчах, включая 5 мячей в ворота «Лейпцига» (7:0).

На 2-м месте из «Ливерпуля» (8 голов), дальше идут из «Реала» и форвард «ПСЖ» (по 7 мячей).