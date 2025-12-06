Артета об 1:2 от «Астон Виллы»: «Были моменты, когда «Арсенал» не доминировал, оставлял свободные зоны. В 1-м тайме мы не очень хорошо владели мячом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Астон Виллой» в 15-м туре АПЛ (1:2).
«Сложно принять такую концовку. В первом тайме у нас были моменты. У них был лучший шанс, но я думаю, что был фол на Рикки [Калафьори]. После этого мы начали контролировать игру, и у нас было несколько хороших ситуаций. Но ты всегда ходишь по краю, если плохо владеешь мячом, когда возвращаешь его себе. В первом тайме это у нас не очень хорошо получалось.
Во втором тайме мы начали очень хорошо. Мы забили гол, мы доминировали. Но потом у нас были периоды, когда возникала та же проблема: мы не доминировали, оставляли свободные зоны. Мы два раза отдали сопернику мяч, что могло стоить нам результата, еще до того, как на самом деле пропустили», – сказал Артета.