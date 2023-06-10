«Ман Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Это 32-й трофей «горожан»

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«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла в финале «Интер» – 1:0.

Впервые «горожане» сыграли в Кубке чемпионов в сезоне-1968/69. Их первый финал был в 2021 году – тогда победил «Челси» (0:1).

Всего у «Манчестер Сити» 32 трофея. 9 раз клуб выигрывал АПЛ, 7 – Кубок Англии, 8 – Кубок лиги, 6 – Суперкубок Англии, 1 – Кубок обладателей кубков.

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133 комментария

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AF16
Не понимаю, почему меня заминусовали, когда я написал что Холанд ничего не показал в решающих играх. Это же факт) сити с победой
+125
-21
+104
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ALMANAC
Подпивасная часть спортса уже пишет, что финал был скучным, видимо ждали как минимум стамбульский финал 2005.
Интер играл потрясающе. Безошибочно оборонялся, потеряв концентрацию один раз, былл критически. И травма КДБ дала интригу, ведь Сити не смог сразу оправиться.
Ну а Гвардиола еще раз подтвердил свое величие
+81
-6
+75
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SergioRamos92
Лукаку дадут медальку ?
+35
-3
+32
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1905vb
Пеп заслужил всё же этот Кубок, хотя Интер был сегодня очень хорош и категорически против, но фортуна была на стороне МанСити…
+22
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Stormbringer
Интер сами виноваты, должны были свое забивать - моментов была масса.
+20
-1
+19
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раскаявшийся жиробас
Ответ ALMANAC
Подпивасная часть спортса уже пишет, что финал был скучным, видимо ждали как минимум стамбульский финал 2005. Интер играл потрясающе. Безошибочно оборонялся, потеряв концентрацию один раз, былл критически. И травма КДБ дала интригу, ведь Сити не смог сразу оправиться. Ну а Гвардиола еще раз подтвердил свое величие
хуже финала Ливерпуль - Тоттенхэм придумать невозможно, отвратительное зрелище было и апофеоз антифутбола, когда одни не могли, а другие не хотели
+21
-3
+18
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Зизуха
Лукаку, Лукаку...
+16
0
+16
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Nacho13
Отскочили
+22
-8
+14
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Геодез
Ответ Garre Garre
Интер был лучше! Гов но мешок выиграл, ненавижу сити
🚒🚒🚒🚒🚒
+15
-3
+12
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King_X
Ответ ALMANAC
Подпивасная часть спортса уже пишет, что финал был скучным, видимо ждали как минимум стамбульский финал 2005. Интер играл потрясающе. Безошибочно оборонялся, потеряв концентрацию один раз, былл критически. И травма КДБ дала интригу, ведь Сити не смог сразу оправиться. Ну а Гвардиола еще раз подтвердил свое величие
Финал был оч интересным
В конце первого тайма мб уныло бегали, но остальное время на уровне
+12
-1
+11
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udiekemen
Заслужили они) но Интер был не плох, молодцы !! поздравляю болельщиков Манчестер Сити.
+15
-5
+10
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Ненавидящий2.0
Ответ Зизуха
Лукаку, Лукаку...
Лукаку ещё ладно, просто аура лузера, Мартинез пожадничавший мячом после ошибки Аканджи вот где печаль. Нельзя в таких матчах жадничать мячом партнёру.
+10
-1
+9
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Mikel Dominator Arteta
Ответ AF16
Не понимаю, почему меня заминусовали, когда я написал что Холанд ничего не показал в решающих играх. Это же факт) сити с победой
Месси 100% ЗМ возьмёт
+15
-7
+8
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Bazilic
Никогда не сравнивайте этот Сити с Барсой 11 и 15 годов и Баварией 13 года
+8
-1
+7
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Ярослав Веровский
Это должно было случиться. Сегодня это случилось. Надеюсь, этой ночью в Париже ни у кого нервный срыв не случится.
+6
0
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ovikovy817
Ещё пару недель назад, думал что Сити спокойно возьмёт трэбл. Но эти 2 финала, особенно сегодня, показали что у них дрожали колени. Кубки это не чемпионат. Сразу видно разницу между Сити и Реалом, например.
+6
-2
+4
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Garre Garre
Спасибо Сити за реал, но финал должен был забирать Интер. Жуткое разочарование
+5
-1
+4
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Cr7 Klaebovna
Сити заслуженно взяли требл. Это лучшая команда, а Пеп - лучший тренер. Просто неповторимые
+7
-3
+4
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Сергей Анисимов
Горожане сломали стериотип последнего десятилетия ЛЧ: побеждает команда, с хорватом в составе.
+3
0
+3
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закрыт по беспределу
Это должно было произойти
+3
0
+3
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people people
Не такого футбола ожидал я от Сити, слишком слабо. Еще их сравнивали с Барсой 11 года, которая растоптала по игре МЮ в Финале
+5
-2
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BZB
Все болельщики Интера могут гордиться командой! Уверен у нас еще будет победа в лиге чемпионов!
+3
0
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Stewee
Сити - яркий пример синергии больших денег и грамотного менеджмента. Пример для ПСЖ и МЮ.
+4
-1
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Игорь М.
1. Сити тотальный доминатор
2. Холанд не конкурент Месси за ЗМ
3. Увольте Черданцева

С ПОБЕДОЙ, СИТИ!!!
+5
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+2
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people people
Ответ Игорь М.
1. Сити тотальный доминатор 2. Холанд не конкурент Месси за ЗМ 3. Увольте Черданцева С ПОБЕДОЙ, СИТИ!!!
Тотальный доминатор не так выигрывает финал
+2
0
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