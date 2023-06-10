«Ман Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Это 32-й трофей «горожан»

«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла в финале « » – 1:0.

Впервые «горожане» сыграли в Кубке чемпионов в сезоне-1968/69. Их первый финал был в 2021 году – тогда победил «Челси» (0:1).

Всего у « » 32 трофея. 9 раз клуб выигрывал , 7 – , 8 – Кубок лиги, 6 – , 1 – Кубок обладателей кубков.