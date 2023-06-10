«Ман Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Это 32-й трофей «горожан»
«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла в финале «Интер» – 1:0.
Впервые «горожане» сыграли в Кубке чемпионов в сезоне-1968/69. Их первый финал был в 2021 году – тогда победил «Челси» (0:1).
Всего у «Манчестер Сити» 32 трофея. 9 раз клуб выигрывал АПЛ, 7 – Кубок Англии, 8 – Кубок лиги, 6 – Суперкубок Англии, 1 – Кубок обладателей кубков.
Интер играл потрясающе. Безошибочно оборонялся, потеряв концентрацию один раз, былл критически. И травма КДБ дала интригу, ведь Сити не смог сразу оправиться.
Ну а Гвардиола еще раз подтвердил свое величие
В конце первого тайма мб уныло бегали, но остальное время на уровне
2. Холанд не конкурент Месси за ЗМ
3. Увольте Черданцева
С ПОБЕДОЙ, СИТИ!!!