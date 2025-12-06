Николаев об отмене гола Тюкавина «Спартаку»: «Часть ноги нападающего все‑таки ближе к линии ворот, чем защитник. Нужно доверять помощнику судьи – он зафиксировал офсайд»
Экс-судья Николаев согласился с отменой гола «Динамо» «Спартаку».
Бывший судья Алексей Николаев поделился мнением об эпизоде с отмененным голом «Динамо» в ворота «Спартака» в матче 18-го тура Мир РПЛ (0:1, второй тайм).
Гол форварда бело-голубых Константина Тюкавина на 7-й минуте не засчитали из-за офсайда, ВАР подтвердил решение судьи Инала Танашева.
«Момент очень непростой. В таких сложных ситуациях, когда сложно определить, нужно доверять решению помощника судьи, который находится в прекрасной позиции и видит этот момент. Помощник поднял флажок и зафиксировал офсайд.
Когда мы видим линии, прочерченные в момент удара, склоняемся к тому, что часть ноги нападающего все‑таки находится ближе к линии ворот, чем защитник. Это сложно определить», – сказал Николаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
