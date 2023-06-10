Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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