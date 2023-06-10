Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Лига чемпионов

Финал

Манчестер Сити Англия – Интер Италия
Дата проведения
10 июня, 22.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов

53 комментария

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JENNINGS
Перед матчем с «Барселоной» в 2010 г. полузащитник «Интера» Патрик Виейра сказал: «Если одна команда сильнее другой, это не означает, что она обязательно победит. В этом и есть красота футбола».
Сложно - не значит не возможно! Будет очень красиво, если сегодня победит итальянский клуб!
Удачи, «Интер»!🐍⚫️🔵 Ваша мечта сильнее их одержимости!
+27
-9
+18
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trav
За красивый футбол!
А ещё сегодня так совпало, что первый раз за год увижу папу и маму, будем вместе смотреть. Как 25 лет назад в детстве смотрели с батей футбол.
+16
-3
+13
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Gordon Brown
Ответ trav
За красивый футбол! А ещё сегодня так совпало, что первый раз за год увижу папу и маму, будем вместе смотреть. Как 25 лет назад в детстве смотрели с батей футбол.
Завидую, по-доброму! Отца нет уж 15 лет. Матушка болеет, инсульт перенесла. Внуку 5, будет уже спать. Будем смотреть с друзьями, шашлычок там и т.д.
+13
0
+13
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Pazzo7
Болею за Интер с сезона 06/07, в отличие от большинства русскоязычных фанов, заставших ещё время зубастика.

Конечно, победа сегодня будет скорее футбольным чудом. ФФП не пощадил итальянский футбол, и возможности у команд АПЛ и Серии А разные. Но болельщики у итальянских клубов по всему миру остались в огромном количестве!

Благодаря Интеру я познакомился с кучей прекрасных людей, и это самое главное. Отличное олдовое коммьюнити) Следить за Интером всегда было в кайф.

Будет сегодня разгром? Ну куда деться, ребята в Сити какие-то бешеные, уже и Реал разгромили, и Баварию, в общем-то всех на своём пути. Иллюзий больших нет)

Но, во-первых, Интер заслуженно в финале. Уже прошли чемпионов Испании, Португалии, Италии за прошлый год)

Во-вторых, я верю, что Интер покажет сегодня сбалансированную игру + резкие выходы в атаку. Никакого автобуса на 90 минут англичане не дождутся) И Лаутаро, которого привел сам Диего Милито, способен совершить пару волшебных касаний, он это умеет!

Pazza Inter Amala - люби безумный Интер! Индзаги может показать безумный футбол в хорошем смысле этого слова. И за эту команду хочется болеть, играют ребята с душой!)

Желаю всем конкурентного матча, насладиться финалом ЛЧ!
+11
-5
+6
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Mr.Bean
Ох, угораздило же меня дату свадьбы поставить в день финала ЛЧ))
Дамы и господа, поболейте там вместо нас за красивый и яркий футбол!
+9
-3
+6
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А.Э.РАСИМ
Интернационале.

Я болельщик Ювентуса, скажу пару слов в поддержку великого итальянского клуба.
Это нормально.Скажем в голы Второй Мировой Войны именно семья Аньелли поддерживала Интернационале, не дав клубу "умереть".
Кстати, в те годы Ювентус поддерживал.......ярый интерист, в дальнейшем создатель первых знаменитых чисто итальянских гоночных машин, и даже пилот гоночной команды.Спасибо ему.

Думаю, многие болельщики этих клубов даже не знали об этом.

Считаю Интрнационале,наряду с Ювентусом, знаковой командой для Италии.
Милан команда континентальная, а Интер и Юве сердце и голова футбола Италии.

Даже великий Траппатони отказывали своему клубу, Милану, но счел за честь тренировать Интернационале, приводя к титулу с Руммениге, Диасом, Бергоми.....
Интернационале богатый клуб, но никогда он не был мешком, деньги Интер в основном зарабатывал сам, это применению с другими.

Судьба Интера -труд и настойчивость, судьба Сити -подарок чужих для клуба факторов, то есть людей.
Один клуб создавал историю сам, другой получил свою историю в готовом виде.

Интер это часть истории мирового футбола, этот клуб Бергоми, Анджелилло, Бонисенья, Меацца....

Сити это техногенные прорыв, это как новая команда НХЛ, из грязи в князи.
Я не считаю это позором, но хочется поддержать старый, элитный и немного недосказанный Интер.
Никто не отказался бы от денег Сити, но еще больше людей немотекщались бы от истории Интернационале.

Форма Интера составная часть футбола Европы, форма Сити "пиджак новоруша" .
Буду сегодня за итальянский клуб.
Да, болельщики Интера радуются войне против Ювентуса, но они не настоящие болельщики, а дураки.

Сейчас объясню.

В начале 80-х годов "Милан" настолько погряз в договорняках(это тем, кто рвет на себе рубаху, мол чистые), что его выгнали в Серию Б.
Потом вернулся и еще более позорно вылетели, уже по игре.
Тогда президент Ювентуса Аньелли до конца боролся за Милан, и даже предлагал позже расширить лигу, чтобы вернуть Милан.
Это тем миланистам , кто радовался компании против Юве как ребенок.
Аньелли сказал:
-Я не хочу видеть Милан в Серии Б, это неправильно.

После же решения Федерации, когда все же Милан казнили, он сказал:
-Федерацией руководят дураки.Они наказали ФУТБОЛИСТОВ, вместо функционеров.

Это что-то говорит вам?

Интернационале могут провалится и проиграть крупно, соперник силен.
Но что-то мне говорит, итальянский тренер выиграет трофей, героически, отличаясь, но заслуженно.
+6
-1
+5
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Cruel Snake
Люди будьте снисходительны к глорикам «Барселоны» а они уже здесь. Обиженные всеми подряд, в этом сезоне конкретно «Интером», они пытаются себя как то охарактеризовать с «Манчестер Сити» из за тренера, но самом деле фанаты недоразумения над которым 😂все
+11
-7
+4
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Мистер Блин
вперед, интер! хоть одна команда из Италии пусть выиграет, пусть будем самая неожиданная победа года!😉
+8
-5
+3
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Да, описал прям всю кампанию отскокеров в прошлом году)
Зависть - плохое качество
Прошлогодний плей-офф ЛЧ - один из величайших за всю историю!
Если бы твоя команда совершила 3 камбека в ЛЧ подряд, ты бы один из первых кричал про мужество и характер «Барселоны», но есть нюанс: в матчах с «Барсой» камбеки случаются немного в другую сторону, «Рома» и «Ливерпуль» подтвердят
+5
-2
+3
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Bishkek Reds
За футбол - За Интер 🙏
+7
-5
+2
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Aquamarin478
Ответ Cruel Snake
Люди будьте снисходительны к глорикам «Барселоны» а они уже здесь. Обиженные всеми подряд, в этом сезоне конкретно «Интером», они пытаются себя как то охарактеризовать с «Манчестер Сити» из за тренера, но самом деле фанаты недоразумения над которым 😂все
Да не. Фанаты Барселоны в большинстве своём являются также фанатами Месси, поэтому они сегодня за Интер, чтобы не дай бог Холанд не взял ЛЧ и не отобрал ЗМ у их кумира.
+4
-3
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blooooomka
Вот смотрите. В НБА болел за Ла и Хит(скорее проиграют), в НХЛ за пингвинов и лавин - вылетели , мой любимый Ливерпуль в этом сезоне вообще не айс, так пусть победит та , первая команда за которую я начал болеть это Интер 2002 год или 2003. Но до того как начал болеть за интер(2003 )мама мне купила форму Вьери(2002).Forza Inter!!!
+4
-3
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laudrup
Если получится закрыть Де Брюйне, будут шансы. Надеюсь на связку Мартинес-Лукаку!
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OneMind
А что красивого такого будет? Сити прошёл постоянных фаворитов ЛЧ в 1/4 и 1/2. Показывает отличный футбол. Я ещё понимаю, если бы Наполи был финале, для которых этот превратился бы в сказку
+1
0
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nerol
Ответ А.Э.РАСИМ
Интернационале. Я болельщик Ювентуса, скажу пару слов в поддержку великого итальянского клуба. Это нормально.Скажем в голы Второй Мировой Войны именно семья Аньелли поддерживала Интернационале, не дав клубу "умереть". Кстати, в те годы Ювентус поддерживал.......ярый интерист, в дальнейшем создатель первых знаменитых чисто итальянских гоночных машин, и даже пилот гоночной команды.Спасибо ему. Думаю, многие болельщики этих клубов даже не знали об этом. Считаю Интрнационале,наряду с Ювентусом, знаковой командой для Италии. Милан команда континентальная, а Интер и Юве сердце и голова футбола Италии. Даже великий Траппатони отказывали своему клубу, Милану, но счел за честь тренировать Интернационале, приводя к титулу с Руммениге, Диасом, Бергоми..... Интернационале богатый клуб, но никогда он не был мешком, деньги Интер в основном зарабатывал сам, это применению с другими. Судьба Интера -труд и настойчивость, судьба Сити -подарок чужих для клуба факторов, то есть людей. Один клуб создавал историю сам, другой получил свою историю в готовом виде. Интер это часть истории мирового футбола, этот клуб Бергоми, Анджелилло, Бонисенья, Меацца.... Сити это техногенные прорыв, это как новая команда НХЛ, из грязи в князи. Я не считаю это позором, но хочется поддержать старый, элитный и немного недосказанный Интер. Никто не отказался бы от денег Сити, но еще больше людей немотекщались бы от истории Интернационале. Форма Интера составная часть футбола Европы, форма Сити "пиджак новоруша" . Буду сегодня за итальянский клуб. Да, болельщики Интера радуются войне против Ювентуса, но они не настоящие болельщики, а дураки. Сейчас объясню. В начале 80-х годов "Милан" настолько погряз в договорняках(это тем, кто рвет на себе рубаху, мол чистые), что его выгнали в Серию Б. Потом вернулся и еще более позорно вылетели, уже по игре. Тогда президент Ювентуса Аньелли до конца боролся за Милан, и даже предлагал позже расширить лигу, чтобы вернуть Милан. Это тем миланистам , кто радовался компании против Юве как ребенок. Аньелли сказал: -Я не хочу видеть Милан в Серии Б, это неправильно. После же решения Федерации, когда все же Милан казнили, он сказал: -Федерацией руководят дураки.Они наказали ФУТБОЛИСТОВ, вместо функционеров. Это что-то говорит вам? Интернационале могут провалится и проиграть крупно, соперник силен. Но что-то мне говорит, итальянский тренер выиграет трофей, героически, отличаясь, но заслуженно.
У меня прям диссонанс в голове, когда слышу что несёт Аллегри, то считаю заслуженным те ненастья, которые взволились на Юве, когда читаешь комментарии подобно этому, думаешь наоборот, что несправедливо поступают.
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Кому завидовать? Я играю в Барселоне, а ты в модриде? Я так же мог начать глорить за мчк только из-за количества чашек, чтобы казаться крутым) но только у меня в жизни нет проблем, чтобы за чужой счет самоутверждаться) И очень слабо вериться, что ты получаешь удовольствия от просмотра каждый год одного и того же сценария, что в лч, что в матчах с Барсой- 70 минут ожидание ошибки соперника сидя при этом в своей штрафной)
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Крэнг
Величайший Интер должен победить третий манчестерский
+3
-3
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Footballeur
В финале шансы всегда 50/50 (если не играет Реал). За красивый футбол!
+1
-1
0
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Snid
Удачи Интеру!!!
+3
-3
0
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alik055
Симоне верим
+3
-3
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Отец Абду
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