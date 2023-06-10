Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Лига чемпионов
Финал
- Дата проведения
- 10 июня, 22.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Сложно - не значит не возможно! Будет очень красиво, если сегодня победит итальянский клуб!
Удачи, «Интер»!🐍⚫️🔵 Ваша мечта сильнее их одержимости!
А ещё сегодня так совпало, что первый раз за год увижу папу и маму, будем вместе смотреть. Как 25 лет назад в детстве смотрели с батей футбол.
Конечно, победа сегодня будет скорее футбольным чудом. ФФП не пощадил итальянский футбол, и возможности у команд АПЛ и Серии А разные. Но болельщики у итальянских клубов по всему миру остались в огромном количестве!
Благодаря Интеру я познакомился с кучей прекрасных людей, и это самое главное. Отличное олдовое коммьюнити) Следить за Интером всегда было в кайф.
Будет сегодня разгром? Ну куда деться, ребята в Сити какие-то бешеные, уже и Реал разгромили, и Баварию, в общем-то всех на своём пути. Иллюзий больших нет)
Но, во-первых, Интер заслуженно в финале. Уже прошли чемпионов Испании, Португалии, Италии за прошлый год)
Во-вторых, я верю, что Интер покажет сегодня сбалансированную игру + резкие выходы в атаку. Никакого автобуса на 90 минут англичане не дождутся) И Лаутаро, которого привел сам Диего Милито, способен совершить пару волшебных касаний, он это умеет!
Pazza Inter Amala - люби безумный Интер! Индзаги может показать безумный футбол в хорошем смысле этого слова. И за эту команду хочется болеть, играют ребята с душой!)
Желаю всем конкурентного матча, насладиться финалом ЛЧ!
Дамы и господа, поболейте там вместо нас за красивый и яркий футбол!
Я болельщик Ювентуса, скажу пару слов в поддержку великого итальянского клуба.
Это нормально.Скажем в голы Второй Мировой Войны именно семья Аньелли поддерживала Интернационале, не дав клубу "умереть".
Кстати, в те годы Ювентус поддерживал.......ярый интерист, в дальнейшем создатель первых знаменитых чисто итальянских гоночных машин, и даже пилот гоночной команды.Спасибо ему.
Думаю, многие болельщики этих клубов даже не знали об этом.
Считаю Интрнационале,наряду с Ювентусом, знаковой командой для Италии.
Милан команда континентальная, а Интер и Юве сердце и голова футбола Италии.
Даже великий Траппатони отказывали своему клубу, Милану, но счел за честь тренировать Интернационале, приводя к титулу с Руммениге, Диасом, Бергоми.....
Интернационале богатый клуб, но никогда он не был мешком, деньги Интер в основном зарабатывал сам, это применению с другими.
Судьба Интера -труд и настойчивость, судьба Сити -подарок чужих для клуба факторов, то есть людей.
Один клуб создавал историю сам, другой получил свою историю в готовом виде.
Интер это часть истории мирового футбола, этот клуб Бергоми, Анджелилло, Бонисенья, Меацца....
Сити это техногенные прорыв, это как новая команда НХЛ, из грязи в князи.
Я не считаю это позором, но хочется поддержать старый, элитный и немного недосказанный Интер.
Никто не отказался бы от денег Сити, но еще больше людей немотекщались бы от истории Интернационале.
Форма Интера составная часть футбола Европы, форма Сити "пиджак новоруша" .
Буду сегодня за итальянский клуб.
Да, болельщики Интера радуются войне против Ювентуса, но они не настоящие болельщики, а дураки.
Сейчас объясню.
В начале 80-х годов "Милан" настолько погряз в договорняках(это тем, кто рвет на себе рубаху, мол чистые), что его выгнали в Серию Б.
Потом вернулся и еще более позорно вылетели, уже по игре.
Тогда президент Ювентуса Аньелли до конца боролся за Милан, и даже предлагал позже расширить лигу, чтобы вернуть Милан.
Это тем миланистам , кто радовался компании против Юве как ребенок.
Аньелли сказал:
-Я не хочу видеть Милан в Серии Б, это неправильно.
После же решения Федерации, когда все же Милан казнили, он сказал:
-Федерацией руководят дураки.Они наказали ФУТБОЛИСТОВ, вместо функционеров.
Это что-то говорит вам?
Интернационале могут провалится и проиграть крупно, соперник силен.
Но что-то мне говорит, итальянский тренер выиграет трофей, героически, отличаясь, но заслуженно.
Прошлогодний плей-офф ЛЧ - один из величайших за всю историю!
Если бы твоя команда совершила 3 камбека в ЛЧ подряд, ты бы один из первых кричал про мужество и характер «Барселоны», но есть нюанс: в матчах с «Барсой» камбеки случаются немного в другую сторону, «Рома» и «Ливерпуль» подтвердят