«Ман Сити» выиграл 2-й еврокубок в истории. В 1970-м брали Кубок обладателей кубков

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Гурник Забже Пеп Гвардиола Кубок Кубков Футбол

«Манчестер Сити» выиграл второй еврокубок в истории.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Интер» (1:0) в Стамбуле в финале Лиги чемпионов.

«Горожане» впервые выиграли еврокубок в 1970 году, победив в финале Кубка обладателей кубков польский «Гурник Забже» (1:0).

В 2021 году «Сити» в финале ЛЧ уступил «Челси» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».

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118 комментариев

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almatbarsa
Ответ Бестрофейник 19/20
Ну всё, это ЗМ для Месси
Согласен, Холанд испарился в обоих полуфиналах и финале
+95
-16
+79
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Бестрофейник 19/20
Ну всё, это ЗМ для Месси
+60
-13
+47
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Dexterkri
Интер молодцы очень интересный финал получился, отдельно рад за КДБ
+49
-6
+43
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ atomio
извините, а за что Холланду давать ЗМ?) свою ЗБ он получит и так.
как мешок бегал, а пас во втором тайме с левой, это просто в мемы - после его интервью, когда сказал, что он не хочет себе левую как у Месси.
+25
-4
+21
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atomio
извините, а за что Холланду давать ЗМ?) свою ЗБ он получит и так.
+29
-8
+21
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Iamliam
Интер просто браво! Сыграли очень смело, боролись до конца и создали больше опасных моментов. Немного не повезло, но это футбол.
+15
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+13
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igls54
Лукаку вырвал кубок для Пепа
+17
-5
+12
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Митрандир цвета хаки
Ответ atomio
извините, а за что Холланду давать ЗМ?) свою ЗБ он получит и так.
За то же, что и Левандовски, Канте, Жоржиньо, Бензема. Не важно кому, лишь бы не достался тому, до уровня которого не дотягивает мой кумир - великий Кришти.
+13
-3
+10
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Макс Кидалов
Этот матч показал, что в этом сезоне кроме Месси некому вручать зм. Я хоть и болею за Реал и вообще не любитель игры Месси, но кроме него никто не сделал больше. Холланд если бы не провалил полуфиналы и финал лч, он бы 100% заслужил зм. Но в нынешней ситуации даже конкурентов нет у Месси из за того что все топ клубы провалили сезон, а у Холланда недостаточно его голов в апл для зм
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selso99
Интеру бураво за финал. Финал ещё раз доказал, что из Холланда рано лепить великого игрока, пока он просто орудие.
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athlete
добился таки своего лысый шарлатан. рад за него очень..
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ман сити фейк
Полны эмоции. Лучший сезон нашего клуба. Повторится ли такое ещё не знаю. Всех с победой.
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евГений
Ответ Dexterkri
Интер молодцы очень интересный финал получился, отдельно рад за КДБ
Все, величайший в истории официально.
Два требла с двумя разными клубами, абсолютная доминация в АПЛ. Браво!
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Никита Алексеев
Интер жалко, все ждали, что их в одну калитку вынесут, а они неплохой бой дали
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Thomas Vermaelen
Ответ Фёдор Кузнецов
Месси зато как круто сыграл в них!
Так Месси в своём финале жизни, поучавствовал в трёх голах, из трёх забитых и послематчевую пенку забил
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выходец из убежища
Ответ atomio
извините, а за что Холланду давать ЗМ?) свою ЗБ он получит и так.
Свой приз лучшему игроку ЧМ Месси получил и так.
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angliiskiilion
стадион конечно то ещё уг, поле просто мрак, ужас, не дай бог таких стадионов в будущих финалах...
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max mystique
У Италии требл три финала Европы проиграны
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Евгений Александрович
Я думал у Реала с Ливерпулем был главный отскок, но то что я увидел сегодня, впечатлило. Если бы не Эдерсон и Лукаку, опять Лысый плакал бы.
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Маратбек Абакиров
Ответ Никита Алексеев
Интер жалко, все ждали, что их в одну калитку вынесут, а они неплохой бой дали
поставь пенальти за руку Думфриса в матче а Барселоной и его бы а финале не было ибо сетка наипростейшая
+5
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Strateg 7
Лукаку по своей старой доброй традиции играл за соперника))
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Hella black
Добро пожаловать в элитный клуб Чемпионов
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Ланистер
Эдерсон затащил этот финал.. как бы оборона Сити не старалась его подставить, не вышло
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Lazizbek Gulyamov
Хуже Лукаку был только Кариус
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Крыс Пол
Хоть команда Пепа и откровенно сдулась к концовке сезона, но даже на ободах удалось увековечить себя в истории. Клопп нервно кусает локти.
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