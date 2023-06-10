«Ман Сити» выиграл 2-й еврокубок в истории. В 1970-м брали Кубок обладателей кубков

«Манчестер Сити» выиграл второй еврокубок в истории.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Интер» (1:0) в Стамбуле в финале Лиги чемпионов.

«Горожане» впервые выиграли еврокубок в 1970 году, победив в финале польский «Гурник Забже» (1:0).

В 2021 году «Сити» в финале ЛЧ уступил «Челси» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « ».