Гвардиола выиграл 35-й трофей в тренерской карьере и 14-й – за 7 лет в «Ман Сити»
Пеп Гвардиола выиграл 35-й трофей в карьере тренера.
«Манчестер Сити» под руководством каталонского тренера взял Лигу чемпионов, обыграв «Интер» в финале – 1:0.
Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».
С английским клубом Гвардиола выиграл 14-й трофей за семь лет.
Пеп пять раз становился чемпионом Англии.Также он выиграл четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.
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Ну и до кучи Моуриньо тоже щелкнули по носу ;)
болел персонально за него)
Лео - с золотым мячом (норвег никакой в полуфиналах и финале)!
И хоть финал Сити сыграл достаточно паршиво, Пеп в любом случае заслужил этот трофей.
вышка
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