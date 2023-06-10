Пеп Гвардиола выиграл 35-й трофей в карьере тренера.

« » под руководством каталонского тренера взял чемпионов, обыграв «Интер» в финале – 1:0.

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом выиграл 14-й трофей за семь лет.

Пеп пять раз становился чемпионом Англии.Также он выиграл четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.