Гвардиола выиграл 35-й трофей в тренерской карьере и 14-й – за 7 лет в «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл 35-й трофей в карьере тренера.

«Манчестер Сити» под руководством каталонского тренера взял Лигу чемпионов, обыграв «Интер» в финале – 1:0.

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом Гвардиола выиграл 14-й трофей за семь лет.

Пеп пять раз становился чемпионом Англии.Также он выиграл четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.

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99 комментариев

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Андрей Хенто
Великий, что тут можно еще сказать. Два требла- космос.
+130
-8
+122
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truboprovodchik2019
Ответ Aleksandr Dubovik
Холланда с ЗМ!
бедные глоры Роналду
+69
-8
+61
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bulldozer
Ахахах вы только представьте, какой тяжелый год у должуна, ну и других хейтеров Барсы до кучи.

Месси наконец взял ЧМ
Гвардиола взял ЛЧ с Сити и второй требл в карьере
Барселона чемпион Испании
Ну и до кучи Моуриньо тоже щелкнули по носу ;)
+65
-13
+52
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Ussaev M
лучший тренер в истории
+22
-4
+18
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Эркинбек Апаканов
Интер добротный футбол показал. 👍
+9
-1
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Маратбек Абакиров
Ответ natan111
Миллиарды евро и десяток сменных составов дали результат. Пеп гений.
гори жопа неадекватная
+6
0
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Ar41
Великий лысый шарлатан! Наконец-то получилось с Сити!
болел персонально за него)
+6
0
+6
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bel01
Сити - с треблом!
Лео - с золотым мячом (норвег никакой в полуфиналах и финале)!
+7
-1
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udiekemen
Ответ Андрей Хенто
Великий, что тут можно еще сказать. Два требла- космос.
Слов нет уж, Великий тренер
+6
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kuzishen
Пеп заслужил, чего уж там
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Артем Дорохин
Ответ Андрей Хенто
Великий, что тут можно еще сказать. Два требла- космос.
На все сто
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Sur777
Очень крутой тренер.Один из лучших после Фергюсона и той школы.
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Igor Melito
один из лучших тренеров современного футбола!!!
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Ola BP
Пеп, возможно, это величайший тренер. И дело не в трофеях, а в его влиянии на игру. Он изменил футбол, делая свои команды ориентиром.
И хоть финал Сити сыграл достаточно паршиво, Пеп в любом случае заслужил этот трофей.
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Konstantin Berg
Браво маэстро!!!
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Bazilic
Ответ Андрей Хенто
Великий, что тут можно еще сказать. Два требла- космос.
Самое интересное - насколько они разные
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Безымянный болельщик
Ответ bulldozer
Ахахах вы только представьте, какой тяжелый год у должуна, ну и других хейтеров Барсы до кучи. Месси наконец взял ЧМ Гвардиола взял ЛЧ с Сити и второй требл в карьере Барселона чемпион Испании Ну и до кучи Моуриньо тоже щелкнули по носу ;)
Должуня стрессоустойчивый. Стерпит)
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BolxoB
треблы с разными клубами
вышка
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Universal1000
Два требла. ✌️
Лучший тренер в истории футбола - теперь официально.
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Михаил Сафонов
Лч у сити, как Оскар у ДиКаприо
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Эксперт Спортс
Сити в числе великих. Требл Гвардиолы это космос.
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benjamin92
Великий тренер
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scanner c
Заслуженный кубок
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Асенсио Мадрид
лучший тренер современности
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fy6597kh4n
Великий !!!
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