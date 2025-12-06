Кавазашвили о расширении ЧМ: «Коммерция – это хорошо. Но когда участвуют посредственные команды, это меня огорчает. Называть не буду, не хочу, чтобы на меня обиделись»

Кавазашвили о расширении ЧМ: достаточно много посредственных стран.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд.

«Вы знаете, честно говоря, ФИФА делает все, чтобы повысить финансовую составляющую, доходную часть. Чем больше команд, тем больше поступлений от спонсоров, чем больше команд, тем больше в страны идет трансляций, за которые нужно платить. Так что все это делается для того, чтобы заработать большие деньги. Как будто у ФИФА и так их нет, ведь это и так очень богатая организация.

Но сейчас на чемпионат мира вышли достаточно много посредственных стран. Это нужно для того, чтобы капитализация футбола в мире увеличилась. Увеличили количество сборных до такой степени, что три страны подключились к чемпионату. Получается, если они возьмут одну страну, то не успеют провести матчи. Здесь чистая коммерция. Я считаю, что коммерция – это хорошо. Но когда участвуют посредственные команды, которые недостойны принимать участие на чемпионате мира, это меня огорчает. Называть я их не буду, не хочу, чтобы на меня обиделись», – cказал Кавазашвили.