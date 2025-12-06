Кавазашвили о расширении ЧМ: «Коммерция – это хорошо. Но когда участвуют посредственные команды, это меня огорчает. Называть не буду, не хочу, чтобы на меня обиделись»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд.
«Вы знаете, честно говоря, ФИФА делает все, чтобы повысить финансовую составляющую, доходную часть. Чем больше команд, тем больше поступлений от спонсоров, чем больше команд, тем больше в страны идет трансляций, за которые нужно платить. Так что все это делается для того, чтобы заработать большие деньги. Как будто у ФИФА и так их нет, ведь это и так очень богатая организация.
Но сейчас на чемпионат мира вышли достаточно много посредственных стран. Это нужно для того, чтобы капитализация футбола в мире увеличилась. Увеличили количество сборных до такой степени, что три страны подключились к чемпионату. Получается, если они возьмут одну страну, то не успеют провести матчи. Здесь чистая коммерция. Я считаю, что коммерция – это хорошо. Но когда участвуют посредственные команды, которые недостойны принимать участие на чемпионате мира, это меня огорчает. Называть я их не буду, не хочу, чтобы на меня обиделись», – cказал Кавазашвили.