Эмери о 2:1 с «Арсеналом»: «Я счастлив. Местами мы доминировали. АПЛ – приоритет для «Астон Виллы»

Эмери высказался о победе над «Арсеналом».

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери оценил выступление команды в матче с «Арсеналом » (2:1) в 15-м туре АПЛ .

«Я очень счастлив. Мы завершили эту неделю, показывая ту игру, к которой стремимся – требуя от себя максимума, адаптируясь к сопернику и играя с характером. Местами доминировали, заходили в штрафную, были интенсивными и агрессивными, когда это было необходимо. «Вилла Парк» – особенное место, болельщики передают нам свою энергию. То, как они реагируют, – фантастика.

Мы будем концентрироваться от матча к матчу. Мы знаем, что наш единственный путь – это сохранять фокус в каждом турнире. В Лиге Европы мы хотим играть хорошо, но АПЛ – наш главный приоритет. Мы должны реагировать так, как сделали это сегодня», – сказал Эмери в интервью TNT Sports.