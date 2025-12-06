У Сергеева 8 (6+2) очков в 9 последних матчах РПЛ. 30-летний форвард – лучший бомбардир «Динамо» и лидер команды по «гол+пас» в чемпионате
Иван Сергеев забил 6 голов в 9 последних матчах РПЛ.
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев совершил 8 результативных действий в 9 последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня 30-летний футболист сравнял счет в игре со «Спартаком» в 18-м туре чемпионата России (1:1, второй тайм). В девяти последних матчах лиги форвард забил 6 мячей и отдал 2 результативных паса.
Сергеев – лучший бомбардир «Динамо» и лучший игрок команды по показателю «гол+пас» в текущем розыгрыше лиги: на его счету 7 забитых мячей и 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1405 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости