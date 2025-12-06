У Сергеева 8 (6+2) очков в 9 последних матчах РПЛ. 30-летний форвард – лучший бомбардир «Динамо» и лидер команды по «гол+пас» в чемпионате

Иван Сергеев забил 6 голов в 9 последних матчах РПЛ.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев совершил 8 результативных действий в 9 последних матчах Мир РПЛ .

Сегодня 30-летний футболист сравнял счет в игре со «Спартаком » в 18-м туре чемпионата России (1:1, второй тайм). В девяти последних матчах лиги форвард забил 6 мячей и отдал 2 результативных паса.

Сергеев – лучший бомбардир «Динамо » и лучший игрок команды по показателю «гол+пас» в текущем розыгрыше лиги: на его счету 7 забитых мячей и 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь .