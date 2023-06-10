«Интер» не поплывет как «Реал» в матче с «Ман Сити». Шалимов о финале ЛЧ

Игорь Шалимов назвал «Интер» более сильным соперником для «Ман Сити», чем «Реал».

«Думаю, что «Интер» мало кто ожидал в финале. Я думаю, что это лучший соперник, лучше, чем «Реал» или « », которые «Сити» уничтожил.

«Интер» играет 5-3-2. То есть перекрыты фланги. Я хочу, чтобы победил атакующий футбол. Но он часто натыкается на организованную оборону. И команда атакующая не добивается желаемого.

« » себя чувствовал очень некомфортно с «Сити». Карим Бензема просил тренера что‑то менять. «Интер» так не поплывет как «Реал».

«Сити» играет в атаку, а «Интер» нет. Он обороняется. Может перекрыть «Сити» на флангах. Оттуда убирается острота, она уйти может и из середины», – сказал бывший игрок « » .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.