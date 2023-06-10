«Интер» не поплывет как «Реал» в матче с «Ман Сити». Шалимов о финале ЛЧ

Теги Бавария Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Игорь Шалимов Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов назвал «Интер» более сильным соперником для «Ман Сити», чем «Реал».

«Думаю, что «Интер» мало кто ожидал в финале. Я думаю, что это лучший соперник, лучше, чем «Реал» или «Бавария», которые «Сити» уничтожил.

«Интер» играет 5-3-2. То есть перекрыты фланги. Я хочу, чтобы победил атакующий футбол. Но он часто натыкается на организованную оборону. И команда атакующая не добивается желаемого.

«Реал» себя чувствовал очень некомфортно с «Сити». Карим Бензема просил тренера что‑то менять. «Интер» так не поплывет как «Реал».

«Сити» играет в атаку, а «Интер» нет. Он обороняется. Может перекрыть «Сити» на флангах. Оттуда убирается острота, она уйти может и из середины», – сказал бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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6 комментариев

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4akyr
Сити повезло что ответку играли на этихаде. На нейтральном поле разницы в превосходстве не будет
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Сикарио
Сите повезло, что попали на Реал не в финале, а в двухматчевом противостоянии плюс ответка на Петухаде.
В финале бы Реал на опыте уничтожил искусственный клубец.
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Sobachkin
Утонет, а не поплывет
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Нефанатик
Конечно, тренер Интера не старый маразматик который строит игру через самого тупого игрока современности.
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Barca_mania
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Ответ Сикарио
Сите повезло, что попали на Реал не в финале, а в двухматчевом противостоянии плюс ответка на Петухаде. В финале бы Реал на опыте уничтожил искусственный клубец.
Но ведь 180 минут показывает расклад сил намного лучше чем 90 минут? разве нет?
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