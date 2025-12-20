Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м.
Маркиньос стал лучшим ассистентом «Спартака» в 2025 году.
Вингер отдал 10 голевых передач. Дальше идут Пабло Солари (8) и Эсекиэль Барко (6), сообщает пресс-служба красно-белых.
Маркиньос также стал лучшим в «Спартаке» пол системе «гол+пас» – у него 17 (7+10) очков, следом идет Солари – 8+8.
Источник: телеграм-канал «Спартака»
