Девушка Винисиуса станцевала перед ним: «Показываю своему парню, чему я научилась, пока он работал»
Девушка Винисиуса станцевала перед ним.
Девушка Винисиуса Жуниора станцевала перед вингером «Реала».
Инфлюенсер Вирджиния Фонсека выложила фото танца на своей странице в соцсети.
«Я показываю своему парню, чему я научилась, пока он работал», – написала она.
Напомним, в начале октября стало известно о расставании вингера «Реала» с Фонсекой – в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс. Футболист извинился: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека допускала, что даст ему второй шанс, и пара снова сошлась.
Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Вирджинии Фонсеки
