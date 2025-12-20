Девушка Винисиуса станцевала перед ним: «Показываю своему парню, чему я научилась, пока он работал»

Девушка Винисиуса станцевала перед ним.

Инфлюенсер Вирджиния Фонсека выложила фото танца на своей странице в соцсети.

«Я показываю своему парню, чему я научилась, пока он работал», – написала она.

Напомним, в начале октября стало известно о расставании вингера «Реала» с Фонсекой – в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс. Футболист извинился: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека допускала, что даст ему второй шанс, и пара снова сошлась .

Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова