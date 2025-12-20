Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Германии на Александра: «Просто архивное фото»

Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова.

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале выложила совместное фото Артема Дзюбы и Александра Кержакова.

«Просто архивное фото», – таким текстом сопроводили снимок.

Как ранее сообщил инсайдер Иван Карпов, ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если этот мяч будет переписан на Кержакова, Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной по голам.

На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова – 30.