  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол Германии в 2005-м на Кержакова: «Считаю, что я забил. Теперь надо вызывать Кержа в сборную – а лучше их двоих с Дзюбой»
0

Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол Германии в 2005-м на Кержакова: «Считаю, что я забил. Теперь надо вызывать Кержа в сборную – а лучше их двоих с Дзюбой»

Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол на Кержакова: cчитаю, что я забил.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение ФИФА переписать его гол на Александра Кержакова в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», – сказал Аршавин.

Если РФС согласится с выводами ФИФА, Артем Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по голам в ее составе. У Дзюбы и Кержакова станет по 31 мячу за национальную команду.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2919 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Кержаков
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСпорт-Экспресс
logoАртем Дзюба
logoАндрей Аршавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Германии на Александра: «Просто архивное фото»
18 минут назадФото
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
сегодня, 08:35Видео
Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
17 декабря, 05:23
Главные новости
Титов о тренере для «Спартака»: «Тихонов созрел. Вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это любимец, кумир»
35 минут назад
Мбаппе исполнилось 27 лет. «ПСЖ», «Реал» и сборная Франции поздравили форварда
46 минут назад
Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
сегодня, 08:38
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
сегодня, 08:35Видео
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» сыграет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
сегодня, 08:25
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 04:33
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»
сегодня, 07:28
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
сегодня, 07:22
Сегодня на Спортсе’’ последний день голосования за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
Аленичев о «Порту» Моуринью: «В четверг вся команда ходила в ресторан, было много бокалов вина. В пятницу некоторые «несвежими» тренировались, но в воскресенье на игре – как собаки друга за друга»
7 минут назад
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Германии на Александра: «Просто архивное фото»
18 минут назадФото
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
сегодня, 08:50
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 08:23
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
сегодня, 08:19
Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
сегодня, 07:58
Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
сегодня, 07:43
«Эвертон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:15
Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
сегодня, 06:55
«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:38