Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол на Кержакова: cчитаю, что я забил.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение ФИФА переписать его гол на Александра Кержакова в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», – сказал Аршавин.

Если РФС согласится с выводами ФИФА, Артем Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по голам в ее составе. У Дзюбы и Кержакова станет по 31 мячу за национальную команду.