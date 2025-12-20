Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол Германии в 2005-м на Кержакова: «Считаю, что я забил. Теперь надо вызывать Кержа в сборную – а лучше их двоих с Дзюбой»
Аршавин о том, что ФИФА переписала его гол на Кержакова: cчитаю, что я забил.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение ФИФА переписать его гол на Александра Кержакова в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.
«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», – сказал Аршавин.
Если РФС согласится с выводами ФИФА, Артем Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по голам в ее составе. У Дзюбы и Кержакова станет по 31 мячу за национальную команду.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
