Фан-сообщество Дзюбы намекнуло, что не Кержаков забил Эстонии в 2007-м. Быстров сказал, что добил мяч уже за линией ворот

Фан-сообщество Дзюбы намекнуло, что не Кержаков забил Эстонии в 2007-м.

«А про этот гол крупные каналы журналистов и комментаторов так и будут молчать или «это другое»?» – написали в фан-сообществе Дзюбы.

«Тот гол Эстонии, #####. Шава [Андрей Аршавин] до линии был, он не дотянулся до мяча. А я подстраховал – думал, что это защитник. Но мяч уже за линией был, поэтому я так его вбил аккуратненько и побежал к Кержакову радоваться», – сказал Быстров инсайдеру Ивану Карпову.

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал фан-сообщества Артема Дзюбы
