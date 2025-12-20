Юрист Зайцев о трансфере Батракова в Европу: «Мы на низком старте»

Юрист Юрий Зайцев из компании SILA Lawyers высказался насчет возможного трансфера хавбека Алексея Батракова в иностранный клуб.

– Сейчас много разговоров об интересе к Батракову из-за рубежа.

– Агенты Алексея – наши партнеры. Наша работа юридическая, так что мы включаемся на этапе, когда уже есть как минимум предварительные договоренности или офер.

Мы на низком старте по Батракову, в контакте с агентами и готовы участвовать в составлении контракта. Надеюсь, нам это доверят – было бы круто выступить юристами в переходе такого квалифицированного футболиста. Но на текущий момент до конкретных переговоров по Батракову не доходило.

– А Саудовская Аравия?

– Слышал, был офер. Но, видимо, он не зашел настолько далеко, чтобы подключать юристов.

– Сколько российских футболистов сейчас близки к переходу в европейский клуб?

– Мое мнение: зимой таких трансферов не будет. В это время, как правило, делаются только точечные сделки. Но я очень хотел бы, чтобы и Кисляк, и Батраков летом уехали в большие лиги.

– Раньше считалось, что трансфер из РПЛ в Англию и Германию напрямую невозможен. Ситуация поменялась?

– Нет. Прямой переход из России в Англию и Германию невозможен. Но через какой-то третий клуб – вполне, – сказал Зайцев.