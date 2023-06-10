Гвардиола о финале ЛЧ: «Важнейшая игра в истории «Ман Сити»

Пеп Гвардиола надеется, что поражение в финале ЛЧ в 2021-м поможет «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» в решающей игре чемпионов встретятся с « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Это самая важная игра в нашей истории. Мы говорим только о футболе. Я надеюсь, что предыдущий финал сделал игроков более опытными», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире BT Sport.

« мог сыграть. Было очень сложно принять решение, потому что он важный для нас футболист. Но нам нужен был игрок другого типа, учитывая то, как мы планируем играть в обороне и атаке.

Итальянские команды – бойцы. У «Интера» есть очень хорошие комбинации. Совершенно понятно, как он играет. Он очень стабилен и агрессивен. Ему комфортно, когда приходится все время обороняться. Такова культура в Италии. Я этим восхищаюсь, потому что играть так нелегко», – добавил .

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00