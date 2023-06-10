Гвардиола о финале ЛЧ: «Важнейшая игра в истории «Ман Сити»
Пеп Гвардиола надеется, что поражение в финале ЛЧ в 2021-м поможет «Манчестер Сити».
Сегодня «горожане» в решающей игре Лиги чемпионов встретятся с «Интером». Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Это самая важная игра в нашей истории. Мы говорим только о футболе. Я надеюсь, что предыдущий финал сделал игроков более опытными», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире BT Sport.
«Кайл Уокер мог сыграть. Было очень сложно принять решение, потому что он важный для нас футболист. Но нам нужен был игрок другого типа, учитывая то, как мы планируем играть в обороне и атаке.
Итальянские команды – бойцы. У «Интера» есть очень хорошие комбинации. Совершенно понятно, как он играет. Он очень стабилен и агрессивен. Ему комфортно, когда приходится все время обороняться. Такова культура в Италии. Я этим восхищаюсь, потому что играть так нелегко», – добавил Гвардиола.
Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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