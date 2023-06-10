Гвардиола о финале ЛЧ: «Важнейшая игра в истории «Ман Сити»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Кайл Уокер Футбол

Пеп Гвардиола надеется, что поражение в финале ЛЧ в 2021-м поможет «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» в решающей игре Лиги чемпионов встретятся с «Интером». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Это самая важная игра в нашей истории. Мы говорим только о футболе. Я надеюсь, что предыдущий финал сделал игроков более опытными», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире BT Sport.

«Кайл Уокер мог сыграть. Было очень сложно принять решение, потому что он важный для нас футболист. Но нам нужен был игрок другого типа, учитывая то, как мы планируем играть в обороне и атаке.

Итальянские команды – бойцы. У «Интера» есть очень хорошие комбинации. Совершенно понятно, как он играет. Он очень стабилен и агрессивен. Ему комфортно, когда приходится все время обороняться. Такова культура в Италии. Я этим восхищаюсь, потому что играть так нелегко», – добавил Гвардиола.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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11 комментариев

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Alex Rhea
самая важная была, когда Сити за выживание боролся. Глядишь, не подвиги Беллами если бы, то шейхи бы не влили миллиарды.
+8
-1
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А.В. Бубнов
А прошлый финал, значит был просто прогулкой?
+5
0
+5
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CyberUnited
Кабинетные игры важнее этой, если бы не откупились два года назад после бана, вас вообще бы в ЛЧ не было))
+4
0
+4
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hulk&boloto
Ответ DolJun
а два года назад что было?) физручок нагоняет саспенса) это может его и погубить)
Косвенно согласен...
+3
0
+3
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Заур Гогуноков
Пусть этот матч, хоть каким то образом напоминает финал Милан - Ливерпуль!
+2
-1
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hulk&boloto
Слишком пафосно, для тебя должна быть дорога на три ближайших выигранных финалов...
+1
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Владимир Тищенко
Я хоть, и любитель Серий А ,но тут я за МС они сильнее
+2
-2
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Спартак Уокер
Надеюсь Гвардиола и Сити наконец-то выиграют Лигу Чемпионов
+2
-2
0
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Заур Гогуноков
Ответ Заур Гогуноков
Пусть этот матч, хоть каким то образом напоминает финал Милан - Ливерпуль!
Напомнит, хотел написать
+1
-1
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