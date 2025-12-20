Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»

Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: сильнейший игрок.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал фрварда «Краснодара » Джона Кордобу открытием года.

– Кто для вас открытие года? Многие выделяют Кисляка и Батракова.

– Кисляк и Батраков – молодые футболисты, им еще играть и играть. Для меня открытие года – Кордоба. В принципе, даже не года, а просто открытие. Это сильнейший игрок вообще последних лет, которого я видел, – сказал Ловчев.