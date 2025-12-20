  • Спортс
1

Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»

Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: сильнейший игрок.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал фрварда «Краснодара» Джона Кордобу открытием года.

– Кто для вас открытие года? Многие выделяют Кисляка и Батракова.

– Кисляк и Батраков – молодые футболисты, им еще играть и играть. Для меня открытие года – Кордоба. В принципе, даже не года, а просто открытие. Это сильнейший игрок вообще последних лет, которого я видел, – сказал Ловчев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoАлексей Батраков
logoМатвей Кисляк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
