Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: сильнейший игрок.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал фрварда «Краснодара» Джона Кордобу открытием года.
– Кто для вас открытие года? Многие выделяют Кисляка и Батракова.
– Кисляк и Батраков – молодые футболисты, им еще играть и играть. Для меня открытие года – Кордоба. В принципе, даже не года, а просто открытие. Это сильнейший игрок вообще последних лет, которого я видел, – сказал Ловчев.
