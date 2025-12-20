Аленичев о победе в ЛЧ с «Порту»: «По 250 000 евро получил каждый игрок. Сейчас бы в российском клубе миллион минимум был бы, но дело не в деньгах – это самый важный матч в жизни»

Аленичев о победе в ЛЧ с «Порту»: по 250 000 евро получил каждый игрок.

Бывший полузащитник «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о премиальных за победу в Лиге чемпионов в 2004 году.

Владислав Радимов : Премиальные [для игроков за победу «Порту » в Лиге чемпионов ] были большие? Или дело не в деньгах, наверное?

Дмитрий Аленичев : Да нет, конечно. Трофей – это самое главное. За всю ту победную Лигу чемпионов каждый игрок получил порядка 250 000 евро. Я представляю, если бы сейчас российская команда совершила такой подвиг и выиграла ЛЧ, сколько бы сейчас получил один игрок? У тебя есть какое-то понимание?

Владислав Радимов : Думаю, за миллион [евро] вышло бы.

Дмитрий Аленичев : У меня такие же мысли, что сейчас каждый футболист за такое достижение получил бы миллион минимум. Но дело не в деньгах.

Владислав Радимов : Естественно. Такой трофей. Скажи честно, это все-таки главный матч в твоей карьере?

Дмитрий Аленичев : Влад , мне этот вопрос задают очень часто на разных мероприятиях. И ответ у меня всегда один. Мой самый важный матч длился 30 минут – конечно, это финал Лиги чемпионов в Гельзенкирхене.