Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
Корнеев: Талалаев – лучший тренер осенней части РПЛ.
Игорь Корнеев назвал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером осенней части сезона РПЛ.
После 18 туров калининградцы, выступавшие в прошлом сезоне в Первой лиге, занимают в таблице 5-е место.
«Талалаев, потому что «Балтика» при нем узнаваема и команда способна выиграть у любого соперника.
Я уже не говорю про прессинг, физическую подготовку и о факте пропущенных голов, их всего семь», — сказал бывший футболист «Барселоны».
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2757 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости