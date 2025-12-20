Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»

Корнеев: Талалаев – лучший тренер осенней части РПЛ.

Игорь Корнеев назвал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером осенней части сезона РПЛ.

После 18 туров калининградцы, выступавшие в прошлом сезоне в Первой лиге, занимают в таблице 5-е место.

«Талалаев, потому что «Балтика» при нем узнаваема и команда способна выиграть у любого соперника.

Я уже не говорю про прессинг, физическую подготовку и о факте пропущенных голов, их всего семь», — сказал бывший футболист «Барселоны».