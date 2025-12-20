  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
1

Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»

Корнеев: Талалаев – лучший тренер осенней части  РПЛ.

Игорь Корнеев назвал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером осенней части сезона РПЛ.

После 18 туров калининградцы, выступавшие в прошлом сезоне в Первой лиге, занимают в таблице 5-е место.

«Талалаев, потому что «Балтика» при нем узнаваема и команда способна выиграть у любого соперника.

Я уже не говорю про прессинг, физическую подготовку и о факте пропущенных голов, их всего семь», — сказал бывший футболист «Барселоны».

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2757 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Талалаев
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoИгорь Корнеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»
вчера, 13:11
Талалаев о «Динамо»: «Карпину не хватило времени и доверия руководства. Переход от креативного футбола к системному происходит с трениями, клуб не был готов ждать и терпеть»
вчера, 11:58
Талалаев о красной в матче со «Спартаком»: «Тренеру не подобает делать такой жест, как бы ни было тяжело, как бы ни было больно из-за сломанной руки. Жизнь подтвердила справедливость моих слов»
вчера, 11:03
Главные новости
Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
21 минуту назад
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
24 минуты назадВидео
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» сыграет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
34 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 04:33
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»
сегодня, 07:28
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
сегодня, 07:22
Сегодня на Спортсе’’ последний день голосования за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
54 минуты назад
Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Джошуа побил Пола, Роналду показал торс после сауны и другие новости
сегодня, 06:10
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
9 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
36 минут назад
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
40 минут назад
Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
сегодня, 07:43
«Эвертон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:15
Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
сегодня, 06:55
«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:38
Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»
сегодня, 06:26
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:04
«Реал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:39