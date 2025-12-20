Комбаров об ужесточении лимита: «Это должно позитивно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас нужно развивать отечественных игроков»
Дмитрий Комбаров: ужесточение лимита позитивно скажется на русских футболистах.
Главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«Мало что кардинально изменилось в российском футболе в 2025 году. Но хотят ввести лимит.
Думаю, что это позитивно должно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас именно тот момент, когда нужно развивать отечественных футболистов и давать шанс русским тренерам», – сказал Комбаров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
