Комбаров об ужесточении лимита: «Это должно позитивно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас нужно развивать отечественных игроков»

Дмитрий Комбаров: ужесточение лимита позитивно скажется на русских футболистах.

Главный тренер «Чайки » Дмитрий Комбаров поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ .

«Мало что кардинально изменилось в российском футболе в 2025 году. Но хотят ввести лимит.

Думаю, что это позитивно должно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас именно тот момент, когда нужно развивать отечественных футболистов и давать шанс русским тренерам», – сказал Комбаров.