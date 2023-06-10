«Давайте проведем финал ЛЧ на окраине города с отвратительным трафиком, а фанатов оставим без туалетов перед проходом на места. Классика от УЕФА». Журналист об организации

Журналист раскритиковал УЕФА за организацию финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Давайте проведем финал чемпионов на стадионе, до которого можно добраться только по дороге, на окраине города с отвратительным трафиком. О, и давайте фанатов оставим без туалетов перед двухчасовым проходом на места. Классика от УЕФА.

А люди удивляются, почему болельщики «Ман Сити» освистывают гимн Лиги чемпионов. Причин много, и постоянное отношение к болельщикам как к скоту – лишь одна из них.

Тысячи болельщиков « » пробивались к воротам через парковку, через щели шириной не более нескольких человек. Позорно и опасно», – написал Алекс Бротертон, выложив фото очередей при проходе на «Олимпийский стадион Ататюрка» перед финалом Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и « ».