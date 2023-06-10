«Давайте проведем финал ЛЧ на окраине города с отвратительным трафиком, а фанатов оставим без туалетов перед проходом на места. Классика от УЕФА». Журналист об организации

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

Журналист раскритиковал УЕФА за организацию финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Давайте проведем финал Лиги чемпионов на стадионе, до которого можно добраться только по дороге, на окраине города с отвратительным трафиком. О, и давайте фанатов оставим без туалетов перед двухчасовым проходом на места. Классика от УЕФА.

А люди удивляются, почему болельщики «Ман Сити» освистывают гимн Лиги чемпионов. Причин много, и постоянное отношение к болельщикам как к скоту – лишь одна из них.

Тысячи болельщиков «Ман Сити» пробивались к воротам через парковку, через щели шириной не более нескольких человек. Позорно и опасно», – написал Алекс Бротертон, выложив фото очередей при проходе на «Олимпийский стадион Ататюрка» перед финалом Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

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24 комментария

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Британский журналист? Классика. То ли дело финал ЧЕ2021 - блестящая организация
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+21
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utsh44psmr
Поэтому надо было в Лужниках проводить. Центр. Прекрасное метро и организация.
+17
-3
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Mypta3uh23
Ответ Born is the King
По нытью смахивает на британскую журналюгу. Париж не то , Стамбул не то а вот провести финал ЛЧ 100500 на Уэмбли это да
При чем тут Британия и нытьё? УЕФА гребёт бабло лопатами, раздаёт билеты на финал левым людям, но не может вложиться в единственный матч который организует сама, ведь до финала все матчи сами клубы организуют
+9
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Andrew Kolevatykh
Ответ Спартак Уокер
Как всегда все не устраивает этих журналистов
Ну да, пописать только журналисты хотят ведь.
+9
-1
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Абдулов Алексей
Ответ Иван Абланов
А у нас на Крестовском должен был пройти матч МС-Челси. Места бы всем хватило, как и уборных, с логистикой порядок.
Разве? Реал-Ливер же.
+8
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Born is the King
По нытью смахивает на британскую журналюгу. Париж не то , Стамбул не то а вот провести финал ЛЧ 100500 на Уэмбли это да
+17
-10
+7
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Кокич
На окраине финал ЛЧ уже был. В 2018 году.
+11
-9
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Dikki Shelton
Всем не угодишь. Проблемы при организации такого крупного мероприятия всегда будут.
+1
0
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.ru
с туалетами разобрались... а как там сосиски, как вайфай?
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svft
а давайте!
0
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DGarsia
на финале мю-челси английские болельщики в лужниках испражнялись в рукомойники. так что им без разницы
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Иван Абланов
Ответ utsh44psmr
Поэтому надо было в Лужниках проводить. Центр. Прекрасное метро и организация.
А у нас на Крестовском должен был пройти матч МС-Челси. Места бы всем хватило, как и уборных, с логистикой порядок.
+3
-3
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forsp
Ответ utsh44psmr
Поэтому надо было в Лужниках проводить. Центр. Прекрасное метро и организация.
Лужники, кстати, с логистической точки зрения находятся в не самом удачном месте, хоть мы к нему и привыкли как к неотъемлемой части города. Он с трёх строн окружён рекой, и все потоки болельщиков направлены в одну сторону. По этой же причине обычно закрывалась станция Спортивная, потому что основная и большая нагрузка направлена на неё, далее все идут до Фрунзенской, где поток успевает разгрузиться.
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forsp
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
Конченый стадион для финала!!!!! Однозначно!!!!! Проводить финал на стадионе, где можно бегать 100метров от болельщиков до линии поля, это писец!
А предыдущий финал на каком стадионе? 🤣
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Sobachkin
Ответ Djeday
Опять бедные английские фанаты. Везде их обижают несчастных
А российские ультрас как в Европе?
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