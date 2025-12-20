Кержаков – Карпину: «Мне самому прекрасно удается за собой следить. Вызывайте на следующие сборы, если хотите в этом убедиться»

Кержаков обратился к Карпину на фоне ситуации с переписанным голом.

Бывший нападающий «Зенита » и сборной России Александр Кержаков обратился к тренеру Валерию Карпину, пошутив о готовности поехать на следующий сбор национальной команды.

Ранее ФИФА подтвердила , что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

Главный тренер сборной России отреагировал на эту новость: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где».

«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8 с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!» – сказал 43-летрний Кержаков.