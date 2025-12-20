  • Спортс
Роман Шаронов: «ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку»

Шаронов: ЦСКА поборется за чемпионство, если зимой добавит по игроку в линию.

Роман Шаронов считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ, если в зимнюю паузу купит новичков в каждую линию.

– Если ЦСКА усилится зимой, они на чемпионство смогут претендовать, на ваш взгляд?

– Да, ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку, это одна из составляющих для того, чтобы претендовать на золото. Вторая составляющая – это большая пауза. Она не дает нам чистой картины, кто будет на первом месте, кто на втором, кто на третьем, кто вылетит. Эта пауза для кого‑то хороша, а для кого‑то нет. Для ЦСКА пауза будет как раз хорошим фактором, чтобы игроки восстановились. Дальше уже трансферная политика, для каждого клуба это отдельная история, – сказал Шаронов.

ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в таблице чемпионата России.

