Автобус «Ман Сити» попал в пробку перед финалом ЛЧ в Стамбуле. Фанаты жалуются на плохую работу транспорта, некоторым пришлось идти пешком

У «Ман Сити» и фанатов возникли проблемы из-за пробок в Стамбуле перед финалом ЛЧ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

За полтора часа до начала матча болельщики «Интера» заполнили свои сектора на , а игроки миланцев уже ходили по полю.

В это время автобус «Сити» попал в пробку и с трудом продвигался в трафике, а некоторые фанаты «горожан» были вынуждены идти пешком вдоль автодороги, чтобы добраться до арены.

Болельщики клуба рассказывали о двухчасовой поездке на метро, о двухчасовом ожидании бесплатных автобусов и двухчасовой же поездке на них до стадиона.

Кроме того, у болельщиков «Ман Сити» есть проблемы с проходом на стадион у ворот R. Пока нет предположений о том, что фанаты англичан могут не успеть к началу матча, однако вопросы к УЕФА в плане организации поднимаются.

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