Автобус «Ман Сити» попал в пробку перед финалом ЛЧ в Стамбуле. Фанаты жалуются на плохую работу транспорта, некоторым пришлось идти пешком

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Олимпийский стадион Ататюрка Футбол

У «Ман Сити» и фанатов возникли проблемы из-за пробок в Стамбуле перед финалом ЛЧ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер». Начало – в 22:00 по московскому времени.

За полтора часа до начала матча болельщики «Интера» заполнили свои сектора на Олимпийском стадионе Ататюрка, а игроки миланцев уже ходили по полю.

В это время автобус «Сити» попал в пробку и с трудом продвигался в трафике, а некоторые фанаты «горожан» были вынуждены идти пешком вдоль автодороги, чтобы добраться до арены.

Болельщики клуба АПЛ рассказывали о двухчасовой поездке на метро, о двухчасовом ожидании бесплатных автобусов и двухчасовой же поездке на них до стадиона.

Кроме того, у болельщиков «Ман Сити» есть проблемы с проходом на стадион у ворот R. Пока нет предположений о том, что фанаты англичан могут не успеть к началу матча, однако вопросы к УЕФА в плане организации поднимаются.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?

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23 комментария

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Los Galácticos
Там просто Моуринью сидит за рулем
+34
-3
+31
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savik-A.M.
Ответ Burel
Второй раз подряд позорная организация. Всё-таки, не зря Москва в развитии уже на два шага впереди любого европейского города
Напомнить как Спартак на матч с Интером на метро добирался ?)
+18
0
+18
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Джавез Тилл
На поле ожидается еще один автобус 🚌 😆😆😆
+16
-1
+15
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Кашшай Чакырович
В Питере нужно было проводить ,все бы кайфанули ))
+6
0
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Человек1991
Стадион тоже не очень хороший , вообще туркам не стоит давать проводить финалы еврокубков, но странно что им частенько предоставляют такую возможность.
+5
0
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Леван Мкртчян
Боюсь, что сегодня не последний случай, когда у Сити могут возникнуть проблемы с "автобусом"
+6
-3
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Артем Дорохин
В своём репертуаре логистика хромает.
+2
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Любезный Коссутий
суббота, вечер, Стамбул - что удивительного в пробках?
+2
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Mypta3uh23
Ответ Burel
Второй раз подряд позорная организация. Всё-таки, не зря Москва в развитии уже на два шага впереди любого европейского города
Как вариант немцам или итальянцам предложить всей страной скинуться на реконструкцию столицы в ущерб всей остальной страны. Еще можно в США предложить всем штатам отдать бабки в столицу
+4
-2
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Спартак Уокер
Это Стамбул я слышал там все время пробки
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savik-A.M.
Ответ Burel
когда, 20 лет назад
Пробок в Москве меньше стало ?
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Ярик01
Аэропорт то рядышком, метро тоже в западной части города в основном, откуда два часа добираться.
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Albert Rrahmani
Ответ Burel
Второй раз подряд позорная организация. Всё-таки, не зря Москва в развитии уже на два шага впереди любого европейского города
особенно в плане безопасности. хотя, говорят, недавно в кремле 2 раза "ничего не произошло"
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savik-A.M.
Ответ Evgen51Sever
И что?) На метро спокойно доехать можно) Сомневаюсь, что метров Стамбуле (если оно там есть), такое же развитое. А если учесть, что метро Москвы самое лучшее в мире, то вряд ли в Стамбуле так же)
133 станции ,
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Burel
Ответ savik-A.M.
Напомнить как Спартак на матч с Интером на метро добирался ?)
когда, 20 лет назад
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