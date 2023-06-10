Фабрика загорелась в 3 км от стадиона в Стамбуле перед финалом ЛЧ «Сити» – «Интер». Клубы черного дыма достигли стадиона
В Стамбуле случился пожар рядом со стадионом финала Лиги чемпионов.
Возгорание произошло на фабрике в трех километрах от Олимпийского стадиона Ататюрка, где вскоре стартует финал.
За два часа до матча на место прибыли пожарные. Вскоре клубы черного дыма достигли стадиона.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер». Начало – в 22:00 по московскому времени.
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