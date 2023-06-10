Фабрика загорелась в 3 км от стадиона в Стамбуле перед финалом ЛЧ «Сити» – «Интер». Клубы черного дыма достигли стадиона

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия Олимпийский стадион Ататюрка Футбол

В Стамбуле случился пожар рядом со стадионом финала Лиги чемпионов.

Возгорание произошло на фабрике в трех километрах от Олимпийского стадиона Ататюрка, где вскоре стартует финал.

За два часа до матча на место прибыли пожарные. Вскоре клубы черного дыма достигли стадиона.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Автобус «Ман Сити» попал в пробку перед финалом ЛЧ в Стамбуле. Фанаты жалуются на плохую работу транспорта, некоторым пришлось идти пешком

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

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7 комментариев

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Кокич
Сегодня и Анкаре бабахнуло на заводе по производству ракет.
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_FoX-
Поднажали, чтобы успеть выпустить побольше сувенирки к финалу)
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poolshh
Подозрительно часто заводы стали в Турции гореть. Там ничьи беспилотники не орудуют?)
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Lionel Andres Messi 10
Третий перенос финала ЛЧ из Стамбула это было бы уже слишком.
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