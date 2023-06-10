В Стамбуле случился пожар рядом со стадионом финала Лиги чемпионов.

Возгорание произошло на фабрике в трех километрах от , где вскоре стартует финал.

За два часа до матча на место прибыли пожарные. Вскоре клубы черного дыма достигли стадиона.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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