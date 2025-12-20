Адейеми хотел сразу уйти в раздевалку после замены в игре с «Гладбахом», но его остановил Кель. «Дортмунд» оштрафует форварда: «Такую реакцию никто не хочет видеть. Карим сыграл плохо»

«Боруссия» Дортмунд оштрафует Карима Адейеми за поведение после замены.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми негативно отреагировал на замену в матче против менхенгладбахской «Боруссии» в 15-м туре Бундеслиги (2:0).

23-летний футболист покинул поле на 60-й минуте – вместо него вышел Максимилиан Байер . Адейеми выражал недовольство заменой и хотел сразу уйти в раздевалку, но его остановил спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель .

«Его замена была полностью оправдана. Он сыграл плохо. Он получит штраф [за поведение после замены]. Нам придется это обсудить. Такую реакцию никто не хочет видеть – ни я, ни тренер, ни команда», – сказал Кель после матча.

