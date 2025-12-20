9

Евсеев и махачкалинское «Динамо» ведут переговоры

Махачкалинское «Динамо» ведет переговоры о назначении Евсеева на пост тренера.

Махачкалинское «Динамо» ведет активные переговоры с Вадимом Евсеевым о его назначении на пост главного тренера.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны находятся в плотном контакте. В ближайшие пару дней будет принято окончательное решение и клубом, и тренером. Евсеев – один из главных кандидатов на пост.

С сентября 49-летний специалист занимает пост главного тренера новороссийского «Черноморца» в Pari Первой лиге.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?3248 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoВадим Евсеев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoЧерноморец Новороссийск
logoЧемпионат.com
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
вчера, 02:42
Евсеев может возглавить «Динамо» Махачкала (Legalbet)
18 декабря, 15:12
25 эпохальных картинок со звуком. Только наш спорт
17 декабря, 17:20
Ринат Билялетдинов о тренерах: «Тем, кто не играл в футбол, кажется, что они все знают. Обзаведутся компьютером, начинают модными словами сыпать, считают, что они супергениальные»
5 декабря, 14:59
Главные новости
Мостовой о голах Кержакова за сборную: «Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули»
7 минут назад
Дзюба о переписанном ФИФА голе на Кержакова: «Готов вернуться в сборную»
23 минуты назад
Паулу Футре: «Ямаль будет лучшим в мире, но важно, чтобы у него была девушка. Я стал профессионалом на 100%, когда познакомился с матерью моих детей»
42 минуты назад
Девушка Винисиуса станцевала перед ним: «Показываю своему парню, чему я научилась, пока он работал»
45 минут назадВидео
Фан-сообщество Дзюбы намекнуло, что не Кержаков забил Эстонии в 2007-м. Быстров сказал, что добил мяч уже за линией ворот
47 минут назад
Кержаков – Карпину: «Мне самому прекрасно удается за собой следить. Вызывайте на следующие сборы, если хотите в этом убедиться»
54 минуты назад
Аленичев о победе в ЛЧ с «Порту»: «По 250 000 евро получил каждый игрок. Сейчас бы в российском клубе миллион минимум был бы, но дело не в деньгах – это самый важный матч в жизни»
сегодня, 10:48
Карпин о переписанном ФИФА на Кержакова голе: «Придется, видимо, теперь следить и за ним. Только не знаю где»
сегодня, 10:28
Аршавин о том, что ФИФА переписала на Кержакова его гол Германии в 2005-м: «Считаю, я забил. Теперь надо вызывать Кержа в сборную, а лучше их двоих с Дзюбой»
сегодня, 09:58Видео
Аленичев о «Порту» Моуринью: «В четверг вся команда шла в ресторан, было много бокалов вина. В пятницу некоторые «несвежими» тренировались, но в воскресенье на игре – как собаки друга за друга»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Лебеф: «Бруну не может сравнивать себя с Тотти – тот провел всю карьеру в «Роме», забил 300 голов, выиграл ЧМ. Фернандеш – хороший игрок, не великий. Он не меняет игру, как Франческо»
24 минуты назад
Юрист Зайцев о трансфере Батракова в Европу: «Мы на низком старте»
33 минуты назад
«Ньюкасл» – «Челси». Палмер, Вольтемаде, Гарначо играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:30
50 минут назад
Адейеми хотел сразу уйти в раздевалку после замены в игре с «Гладбахом», но его остановил Кель. «Дортмунд» оштрафует форварда: «Такую реакцию никто не хочет видеть. Карим сыграл плохо»
сегодня, 11:00
Комбаров об ужесточении лимита: «Это должно позитивно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас нужно развивать отечественных игроков»
сегодня, 10:46
Роман Шаронов: «ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку»
сегодня, 10:15
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Аршавина Германии на Александра: «Просто архивное фото»
сегодня, 09:42Фото
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
сегодня, 08:50
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 08:23
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
сегодня, 08:19