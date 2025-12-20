Евсеев и махачкалинское «Динамо» ведут переговоры
Махачкалинское «Динамо» ведет переговоры о назначении Евсеева на пост тренера.
Махачкалинское «Динамо» ведет активные переговоры с Вадимом Евсеевым о его назначении на пост главного тренера.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Стороны находятся в плотном контакте. В ближайшие пару дней будет принято окончательное решение и клубом, и тренером. Евсеев – один из главных кандидатов на пост.
С сентября 49-летний специалист занимает пост главного тренера новороссийского «Черноморца» в Pari Первой лиге.
После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?3248 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости