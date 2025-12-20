Аленичев о «Порту» Моуринью: в четверг команда ходила в ресторан, было много вина.

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев вспомнил период выступлений за португальский клуб под руководством Жозе Моуринью .

Владислав Радимов : В начале сезона-2003/04 Моуринью публично заявил: «Не думаю, что мы сможем победить в Лиге чемпионов. Там есть команды, которые готовы потратить 20, 30 и даже 40 миллионов на одного игрока. Вряд ли такие конкуренты будут нам по силам». Как такие слова задевали вас, игроков? Это раскрепощало или, наоборот, заводило? Как это воспринимали игроки «Порту»?

Дмитрий Аленичев : Это не задевало нас, а, наоборот, раскрепощало. Мы понимали, против кого нам предстоит играть в Лиге чемпионов. Игроки там стоили по 30-40 миллионов евро – это приблизительно как сегодня футболисты стоят 100 миллионов. Мы понимали, что будет тяжело, но в то же время осознавали, что если мы проиграем этим футболистам, фаворитам, нас никто не будет критиковать – ни тренер, ни португальские болельщики. Но если мы сделаем сенсацию, как было в Манчестере (1:1 с «МЮ» в ответном матче 1/8-финала ЛЧ и 3:2 по сумме двух игр – Спортс’‘) нас будет обожать вся Европа. У всей команды горели глаза, и мы понимали, что после такого успеха многие из нас уедут в европейские топ-клубы. Что и случилось после финала Лиги чемпионов.

Владислав Радимов : Моуринью создал в команде какую-то безумную атмосферу. Это правда?

Дмитрий Аленичев: Да, с первого дня его появления. До него был другой тренер, который не нравился 99% футболистов, не буду говорить его фамилию. Когда пришел Жозе, я ездил на тренировки как на праздник – было ощущение, что у меня день рождения каждый день: в раздевалке потрясающая атмосфера, потрясающий тренировочный процесс. Моуринью как человек располагал к себе простотой. Ко мне, как к единственному российскому игроку, он проявлял особое внимание: всегда подходил перед тренировкой или после, спрашивал «Димитрий, как дела?», интересовался семьей, у меня уже дочка родилась. Его теплота и отношение очень подкупали.

Владислав Радимов : А вы собирались всей командой отдельно от Моуринью?

Дмитрий Аленичев : Да, и это, опять-таки, заслуга Моуринью для сплочения коллектива. Обычно это происходило два раза в месяц, чаще всего по четвергам. Если у нас был недельный цикл (матч в воскресенье), то в четверг утром проводилась легкая восстановительная тренировка. Жозе заранее предупреждал всех футболистов, чтобы мы сказали своим женам: в четверг в час дня, сразу после тренировки, вся команда вместе с медицинским штабом, кроме тренерского штаба, отправляется в ресторан.

Владислав Радимов : Подожди, если игра в воскресенье, а вы идете в четверг... Это же можно выпить по бокальчику вина?

Дмитрий Аленичев : Да, мы выпивали гораздо больше.

Владислав Радимов : И обед может перейти во что-то более существенное.

Дмитрий Аленичев : Так и было.

Владислав Радимов : Моуринью в пятницу на тренировке об этом знал?

Дмитрий Аленичев : Естественно. Все футболисты собирались, 20 с лишним человек. Разные рестораны, вкусно, много бокалов вина. В пятницу на тренировку некоторые приходили «несвежими». И Жозе это понимал. Зато в воскресенье, когда игра, все были, если так можно сказать, как собаки друга за друга. И Моуринью это видел и понимал, и он закрывал глаза на то, что происходило в четверг на обеде.