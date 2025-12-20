Паулу Футре: «Ямаль будет лучшим в мире, но важно, чтобы у него была девушка. Я стал профессионалом на 100%, когда познакомился с матерью моих детей»

Паулу Футре посоветовал Ламину Ямалю поскорее найти девушку.

Бывший полузащитник «Атлетико» и сборной Португалии Паулу Футре считает, что отношения с девушкой пойдут Ламину Ямалю на пользу.

– Ламин Ямаль будет лучшим в мире... Но ему нужно будет побыстрее найти девушку.

– Почему?

– Ламин Ямаль молод, и важно, чтобы у него была девушка. Когда я познакомился с матерью моих детей, я стал профессиональным футболистом на 100%.

– Ваша бывшая жена помогла вам сосредоточиться?

– Без сомнения... Я не так часто ходил на вечеринки, как раньше. С тех пор я стал иметь вес в раздевалке «Порту», потому что стал более ответственным, – сказал Футре Хосепу Педреролю.

