Денис Халилович: «Малком остается в России только из-за денег. В «Зените» ему платят больше, чем могли бы предложить в Серии А, Бундеслиге или где-то еще»

Денис Халилович считает, что Малком остается в «Зените» из-за денег.

– Главная звезда сейчас – . Сообщается, что он интересен «ПСЖ», но бразилец остается в « ». Как считаете, почему?

– Думаю, он остается в России только из-за денег. Ведь он мог бы выступать в Лиге чемпионов, но выбирает «Зенит». Очевидно, что в Санкт-Петербурге ему платят больше, чем смогли бы предложить в Серии А, Бундеслиге или где-то еще.

И он не хочет делать шаг вперед, он выбирает деньги. Но это его личное решение, нельзя его осуждать. Но одно однозначно – если он в текущей ситуации останется в «Зените», то только из-за денег, – сказал бывший футболист « ».

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