Денис Халилович: «Малком остается в России только из-за денег. В «Зените» ему платят больше, чем могли бы предложить в Серии А, Бундеслиге или где-то еще»
Денис Халилович считает, что Малком остается в «Зените» из-за денег.
– Главная звезда РПЛ сейчас – Малком. Сообщается, что он интересен «ПСЖ», но бразилец остается в «Зените». Как считаете, почему?
– Думаю, он остается в России только из-за денег. Ведь он мог бы выступать в Лиге чемпионов, но выбирает «Зенит». Очевидно, что в Санкт-Петербурге ему платят больше, чем смогли бы предложить в Серии А, Бундеслиге или где-то еще.
И он не хочет делать шаг вперед, он выбирает деньги. Но это его личное решение, нельзя его осуждать. Но одно однозначно – если он в текущей ситуации останется в «Зените», то только из-за денег, – сказал бывший футболист «Сатурна».
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Но сезонный продукт, чисто майский, а Малком уже не один сезон))
Не надо путать способ и цель. Любой футболист хочет перейти в более статусный клуб, чтобы получать больше денег. Если Малкома устраивает денежное вознаграждение и он находится в зоне комфорта зачем метаться?
"А так" в смысле, что людей не режет и кокаином не торгует? Голов то он больше всех забил.