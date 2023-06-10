Денис Халилович: «Малком остается в России только из-за денег. В «Зените» ему платят больше, чем могли бы предложить в Серии А, Бундеслиге или где-то еще»

Теги Зенит ПСЖ Сатурн премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Денис Халилович Малком деньги Футбол

Денис Халилович считает, что Малком остается в «Зените» из-за денег.

– Главная звезда РПЛ сейчас – Малком. Сообщается, что он интересен «ПСЖ», но бразилец остается в «Зените». Как считаете, почему?

– Думаю, он остается в России только из-за денег. Ведь он мог бы выступать в Лиге чемпионов, но выбирает «Зенит». Очевидно, что в Санкт-Петербурге ему платят больше, чем смогли бы предложить в Серии А, Бундеслиге или где-то еще.

И он не хочет делать шаг вперед, он выбирает деньги. Но это его личное решение, нельзя его осуждать. Но одно однозначно – если он в текущей ситуации останется в «Зените», то только из-за денег, – сказал бывший футболист «Сатурна».

«В словенских магазинах каждые 2-3 недели повышаются цены. Люди очень злы. 5-7 тысяч евро нужно на нормальную жизнь». Экс-игрок «Сатурна» Халилович о финансах

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32 комментария

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Несусветный Папаша
Любой человек работает чтобы получать деньги, и любой выбирает место где его труд выше ценят . охранник,продавец, слесарь или футболист неважно...в чём сенсация?!
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Назар Игорь
Открыл Америку. Любой иностранец играющий в РПЛ едет за хорошей зарплатой. А в Зените кроме этого отличные условия и прекрасная атмосфера в команде. Недаром все закончившие играть долго и с теплотой отзываются о нашем клубе, поздравляют с очередным чемпионством.
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Oleg Olegov
А я думал он тут от любви к корюшке и шаверме
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L.A.S_Vegas_777_
Кто такой халилович?
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Григорий Молотков
Ответ Несусветный Папаша
Любой человек работает чтобы получать деньги, и любой выбирает место где его труд выше ценят . охранник,продавец, слесарь или футболист неважно...в чём сенсация?!
сравнение футболиста с охранником это сильно. все-таки жизнь футболиста поспецифичней как минимум из-за разнобразия стран. поэтому не каждый первый едет за грузовиком налички к саудитам
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Клирик
Ответ Oleg Olegov
А я думал он тут от любви к корюшке и шаверме
Корюшка вкусная!!
Но сезонный продукт, чисто майский, а Малком уже не один сезон))
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Просто он уточнил что Малком не спорстмен а так...
Ты своему лучшему посоветуй перейти обратно в Л1. Или он не спортсмен?
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Сергей Жарковский
А что деньги уже отменили? Правильно сделает если останется, в Зените надёжно!👍
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Saint_Jimmy
Ответ Spartakus1984
Просто он уточнил что Малком не спорстмен а так...
Это одна кб легенда не спортсмен, а уголовник и наркоторговец))))
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Overkiller
Ответ Oleg Olegov
А я думал он тут от любви к корюшке и шаверме
Берёзки ещё, паспорт же получил)
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Несусветный Папаша
Ответ Точный_пас_Ещенко
Какая банальщина. Ну речь то не про работу и работягу, а про призвание, можно сказать. И если ты талантливый столяр, но вместо того, чтобы выбрать более сложный путь и развивать свой талант, идёшь условным администратором, чтоб получить сейчас побольше — вот это печально
Он футболист в Зените, и если и когда перейдет в ПСЖ будет футболистом, не надо жонглировать популистскими нарративами про верность призванию.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Несусветный Папаша
Любой человек работает чтобы получать деньги, и любой выбирает место где его труд выше ценят . охранник,продавец, слесарь или футболист неважно...в чём сенсация?!
Он играет не из-за денег, он любит Зенит и Россию, даже паспорт получил, не врите тут.
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Владимир Дзяворук
Надо завидовать молча , может и за умного сойдёт
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Owen_the_Simple
Денис кто?
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Злодей Спб
Звучит как будто это плохо, что Малком остаётся в Зените. Бразильцы прекрасно играют без еврокубков в Китае, Японии, у себя в лиге - что так все носятся с этими еврокубками?

Не надо путать способ и цель. Любой футболист хочет перейти в более статусный клуб, чтобы получать больше денег. Если Малкома устраивает денежное вознаграждение и он находится в зоне комфорта зачем метаться?
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Under
Ответ Несусветный Папаша
Любой человек работает чтобы получать деньги, и любой выбирает место где его труд выше ценят . охранник,продавец, слесарь или футболист неважно...в чём сенсация?!
вы не поверите, но кроме зарплаты есть куча других факторов, которые влияют на выбор работодателя, и в конечном итоге далеко не все выбирают то место, где тупо платят больше
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владимир семенов
А сам что за вяленые бананы играл что ли
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Несусветный Папаша
Ответ Under
вы не поверите, но кроме зарплаты есть куча других факторов, которые влияют на выбор работодателя, и в конечном итоге далеко не все выбирают то место, где тупо платят больше
ой, расскажите это своей супруге, когда скажете что теперь в семье будет в три раза меньше денег потому что вы решили выбрать "другие факторы"
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Svobodu Mne
А Дениска поездил по миру бесплатно? Всё из-за любви к футболу, деньги не причём))
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Фан Рубина
В России ценят таланты, способные делать результат на уровне сильнейшей лиги мира - РПЛ. Зачем Малкому снижать требования к качеству футбола и менять РПЛ на бей-беги чемпионаты со скрягами, от которых ни денег, ни футбола? Цену тамошнему уровню он уже знает, играл там.
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Celsius
Ответ Spartakus1984
Просто он уточнил что Малком не спорстмен а так...
"не спорстмен а так..."
"А так" в смысле, что людей не режет и кокаином не торгует? Голов то он больше всех забил.
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Павел павел
капитан очевидность)
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