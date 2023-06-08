Малком о чемпионстве «Зенита»: «Для меня это самый ценный титул из-за сюжета матча со «Спартаком»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком рассказал, почему нынешнее чемпионство в Мир РПЛ для него самое ценное.

— Андрей Мостовой сказал, что для него это самое эмоциональное чемпионство из-за сумасшедшей победы над «Спартаком» [3:2]. А для тебя это самое ценное золото?

— Безусловно, нет никаких сомнений. Для меня это тоже самый ценный титул из-за сюжета встречи со «Спартаком» и самого факта того, что титул добыт в игре с ним.

Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим футболистом чемпионата — это очень круто! У меня даже нет слов, чтобы полностью описать все свои эмоции. Футбольная Россия сейчас в цветах «Зенита» — сине-бело-голубая!

— Для команды имело значение обеспечить золото именно в прямом противостоянии со «Спартаком»? Настраивались на красно-белых как-то особенно?

— Была задача обязательно выиграть золото, и желательно как можно скорее. Просто так совпало, что чемпионский матч выпал на «Спартак». На него и так настраиваться не нужно, а тут встреча оказалась вдвойне важна, поэтому настрой стал запредельным.

— В какой момент сезона ты понял, что титул уже не упустите?

— Я с первого тура это понимал. Да, тогда мы не смогли победить «Химки», но все равно здорово выглядели на поле. Уже тогда чувствовал, что сотворим историю. Вторая звезда — это само по себе громадная мотивация, и уверен, что каждый из футболистов «Зенита» серьезно относился к этой задаче, – сказал хавбек «Зенита».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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6 комментариев

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Кузбасс
Лучший судья - Кукуян.
Лучший гол - гол Мостового.
Лучший ассист - передача от Миллера на Медведева призовых за новую честную победу над Спартаком.
+14
-9
+5
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ЗЕНИТ65
Ответ Кузбасс
Лучший судья - Кукуян. Лучший гол - гол Мостового. Лучший ассист - передача от Миллера на Медведева призовых за новую честную победу над Спартаком.
Самые убогие - грязно-розовые.
+8
-6
+2
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avcgloronalduMU
Медведев раскошелился?
+2
-2
0
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