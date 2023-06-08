Малком о лучшем игроке РПЛ-2022/23: «Не буду скромничать, я провел фантастический сезон, лучший в карьере»

Малком считает себя лучшим игроком в Мир РПЛ по итогам сезона.

– Согласно опросу игроков всех 16 клубов , ты лучший футболист сезона. Что это значит для тебя?

– Я считаю, что провел фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как он сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.

Огромное спасибо и каждому партнеру по команде, всем тренерам и болельщикам – вы все помогаете мне становиться лучше. Это признание очень важно: приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь стать лучшим футболистом сезона в России.

– А кого ты сам назовешь лучшими в сезоне?

– Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Второе место отдам , с которым весь чемпионат боролся за победу в гонке бомбардиров. А еще отмечу , тоже показывавшего очень яркий футбол, – вместе мы друг друга дополняем, – сказал полузащитник « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?