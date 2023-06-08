Малком о лучшем игроке РПЛ-2022/23: «Не буду скромничать, я провел фантастический сезон, лучший в карьере»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Малком считает себя лучшим игроком в Мир РПЛ по итогам сезона.

– Согласно опросу игроков всех 16 клубов РПЛ, ты лучший футболист сезона. Что это значит для тебя?

– Я считаю, что провел фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как он сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.

Огромное спасибо и каждому партнеру по команде, всем тренерам и болельщикам – вы все помогаете мне становиться лучше. Это признание очень важно: приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь стать лучшим футболистом сезона в России.

– А кого ты сам назовешь лучшими в сезоне?

– Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Второе место отдам Промесу, с которым весь чемпионат боролся за победу в гонке бомбардиров. А еще отмечу Клаудиньо, тоже показывавшего очень яркий футбол, – вместе мы друг друга дополняем, – сказал полузащитник «Зенита».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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6 комментариев

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Victor Victor
Малком, кстати, ещё и чемпион Испании. В свой единственный сезон в Барселоне как раз успел захватить чемпионство
+5
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Андрей Андреев
Ответ ivanfedorov8888
легенда чемпионата водокачки
Лиги 1?
+2
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ivanfedorov8888
легенда чемпионата водокачки
Легенда Спортс. Вам сегодня 5 дней исполнилось.
+1
-1
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John Doe
Ответ Гамарджоба Генацвале
Легенда Спортс. Вам сегодня 5 дней исполнилось.
Да это же сам Burel. Легенда зенитовских веток, зря Вы так.
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