Малком о 3-й звезде «Зенита»: «Через пять лет, если продолжим в том же духе»

Малком считает, что «Зенит» получит третью звезду через пять лет.

– Как ты думаешь, через сколько лет «Зенит» получит третью звезду?

– Если мы продолжим в том же духе, то через пять лет. Убежден, что нам это по силам.

– «Зенит» этого сезона – сильнейший за четыре года, что ты здесь?

– Я не могу так сказать, потому что это было бы несправедливо по отношению к тем футболистам, кто играл здесь в предыдущие годы. Думаю, в этом сезоне мы сильнее сплотились, стали единым целым, но подчеркну, что и раньше «Зенит» был силен и заслуженно брал титул, – сказал вингер.

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