«В словенских магазинах каждые 2-3 недели повышаются цены. Люди очень злы. 5-7 тысяч евро нужно на нормальную жизнь». Экс-игрок «Сатурна» Халилович о финансах

Денис Халилович рассказал о большом росте цен на продукты в Словении.

– В России появляются разные новости о том, что происходит сейчас в Европе. По телевизору показывают страшную картинку о европейском кризисе. Вы что-то подобное замечали?

– Послушайте, каждые две-три недели в словенских магазинах устанавливают новые цены. Ты просто приходишь и видишь уже новый, повышенный прайс. Все дорожает и дорожает, те же продукты.

Я очень надеюсь, что повышение цен остановится, и правительство пошло на экстренные меры и заморозило цены на продукты на два месяца, потому что выше уже просто нельзя и потому что уровень зарплат остался на прежней отметке.

Люди очень злы, вся нация недовольна происходящим. Все надеются, что что-то изменится в лучшую сторону за эти два месяца, что будет найдено какое-то решение и цены опустятся.

– Сколько денег теперь нужно на нормальную жизнь?

– На нормальную, обычную жизнь нужно, я бы сказал, 5-7 тысяч евро.

– А средние зарплаты по стране?

– Полторы тысячи евро. Так что людям реально тяжко, – сказал словенский экс-футболист « ».