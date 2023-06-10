«В словенских магазинах каждые 2-3 недели повышаются цены. Люди очень злы. 5-7 тысяч евро нужно на нормальную жизнь». Экс-игрок «Сатурна» Халилович о финансах

Теги Сатурн премьер-лига Россия высшая лига Словения Денис Халилович Политика деньги Футбол

Денис Халилович рассказал о большом росте цен на продукты в Словении.

– В России появляются разные новости о том, что происходит сейчас в Европе. По телевизору показывают страшную картинку о европейском кризисе. Вы что-то подобное замечали?

– Послушайте, каждые две-три недели в словенских магазинах устанавливают новые цены. Ты просто приходишь и видишь уже новый, повышенный прайс. Все дорожает и дорожает, те же продукты.

Я очень надеюсь, что повышение цен остановится, и правительство пошло на экстренные меры и заморозило цены на продукты на два месяца, потому что выше уже просто нельзя и потому что уровень зарплат остался на прежней отметке.

Люди очень злы, вся нация недовольна происходящим. Все надеются, что что-то изменится в лучшую сторону за эти два месяца, что будет найдено какое-то решение и цены опустятся.

– Сколько денег теперь нужно на нормальную жизнь?

– На нормальную, обычную жизнь нужно, я бы сказал, 5-7 тысяч евро.

– А средние зарплаты по стране?

– Полторы тысячи евро. Так что людям реально тяжко, – сказал словенский экс-футболист «Сатурна».

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84 комментария

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Chernoy
Сказочник. 5-7 тысяч евро, на эти деньги можно нормально жить в Париже (один из самых дорогих городов Европы), не то что в Словении. В Мадриде будешь вообще в порядке.
+58
-11
+47
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Amalfitano
Каждый платит свою цену за принятые решения. Мы свою, европейцы свою. Тут нет никаких скрытых смыслов.
+49
-11
+38
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Tigran Shuts
Ответ Dario Alexys
Я раньше думал 7 т евро хватит на жизнь в любой стране Европы, но походу времена поменялись.
Смолов тоже говорил, что нужно 400-500 тысяч на нормальную жизнь. Спрашивать не футболистов надо. в Берлине люди зарабатывают 3-4 тысячи евро, а тут в Словении 5-7 тыс надо, наверное очень дорогая элитная недвижимость.
+36
-2
+34
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Гамарджоба Генацвале
Ответ НРИ
Ну так то в России тоже цены повышаются каждую неделю
На что именно каждую неделю повышаются?
+42
-20
+22
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Михаил
Хорошо что в России цены не повышаются никогда
+33
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Истинный зенитовец
В России ситуация аналогичная. Цены растут не каждую неделю. Но растут стабильно и постепенно последние 3 года. Сиюминутных/еженедельных скачков не было, но если сравнить нынешние цены на продукты с тем, что было в 2019, то можно очень неприятно удивиться:)
+19
-2
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Sobachkin
А в России все стабильно, люди довольные и радостные, по ТВ такая картинка
+35
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old folk
Ответ Игорь
не заметил серьезного повышения. крупы стали дешевле,рис,гречка и т д. сахар яйца дешевле. на многие продукты цены снизились. есть в целом продукты которые подорожали-майонез,кетчуп,рыба,консервы мясные и рыбные,но не критично. В целом ситуация не критичная
В этом и прикол, что цены держат на то, что покупает средний россиянин.
Всё, что рассчитано на средний класс - соки, кофе, йогурты, шоколад, конфеты, нормальный алкоголь и т.д., подорожало в 1,5-2 раза
+15
-1
+14
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Игорь
Ответ НРИ
Ну так то в России тоже цены повышаются каждую неделю
не заметил серьезного повышения. крупы стали дешевле,рис,гречка и т д. сахар яйца дешевле. на многие продукты цены снизились. есть в целом продукты которые подорожали-майонез,кетчуп,рыба,консервы мясные и рыбные,но не критично. В целом ситуация не критичная
+25
-15
+10
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Саня Дума
Гонит за 5-7 косарей.
+13
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Я бы поверил в то что цены повышают. Но про 5-7 тысяч евро в месяц, это точно вранье. Знакомая живет пусть не в Словении, а в Праге (очень дорогой город) и даже там такого нет. Откуда он взял эти 5-7 тысяч евро?))
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Marat_NJL
Ответ Chernoy
Сказочник. 5-7 тысяч евро, на эти деньги можно нормально жить в Париже (один из самых дорогих городов Европы), не то что в Словении. В Мадриде будешь вообще в порядке.
В Дубае и Дохе будешь жить нормально, я бы даже сказал))
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Arthurino
Ответ Chernoy
Сказочник. 5-7 тысяч евро, на эти деньги можно нормально жить в Париже (один из самых дорогих городов Европы), не то что в Словении. В Мадриде будешь вообще в порядке.
В Париже в зависимости от района спокойно и на 2-5 можно жить (знакомые студенты и на тысячу в месяц спокойно живут 500 евро стипендия и лёгкая подработка, и это в Венсене), как и в любой другой европейской стране, кроме, пожалуй, карликовых и скандинавских стран, но там и уровень жизни соотвествующий
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№7
Ответ Саня Дума
Гонит за 5-7 косарей.
Так это же футболист, а не обычный работяга
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Stivi M.D.
О чем говорит этот шизик, какие 7 килоевро в Словении😂
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№7
Ответ Игорь
не заметил серьезного повышения. крупы стали дешевле,рис,гречка и т д. сахар яйца дешевле. на многие продукты цены снизились. есть в целом продукты которые подорожали-майонез,кетчуп,рыба,консервы мясные и рыбные,но не критично. В целом ситуация не критичная
а давно видел килограмм крупы в пачке?
+8
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Tigran Shuts
Ответ Amalfitano
Если ты внимательно читал словенец сказал, что в Словении люди зарабатывают в 2 раза пеньше.
так и в Берлине жизнь минимум в 2 раза дороже чем в Словении, а жилье раза в 3
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ekaterina_)))
Ну как бы в Москве тоже цены выросли и очень заметно.
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Marat_NJL
Ответ Tigran Shuts
Смолов тоже говорил, что нужно 400-500 тысяч на нормальную жизнь. Спрашивать не футболистов надо. в Берлине люди зарабатывают 3-4 тысячи евро, а тут в Словении 5-7 тыс надо, наверное очень дорогая элитная недвижимость.
Сайт, который очень хорошо помогает ориентироваться по ценникам и уровню жизни, пока ни разу не подводил и показывает довольно актуальную информацию даже по небольшим российским городам. Футболист немного гонит)
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Ljubljana
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0
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Stivi M.D.
Ответ Игорь
не заметил серьезного повышения. крупы стали дешевле,рис,гречка и т д. сахар яйца дешевле. на многие продукты цены снизились. есть в целом продукты которые подорожали-майонез,кетчуп,рыба,консервы мясные и рыбные,но не критично. В целом ситуация не критичная
Ты где живешь братишка? В Москве лично все подорожало на 20% минимум
+5
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Amalfitano
Ответ Саня Дума
Гонит за 5-7 косарей.
Да не гонит. Просто у него один уровень расходов, а у обычных людей совсем другой.
+5
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Mancar Camoran 2.0
Ногомячиста не стоит спрашивать про нормальную жизнь, они, как и рашен депутаты, не совсем в курсе этого словосочетания.
+4
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НРИ
Ну так то в России тоже цены повышаются каждую неделю
+21
-18
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Tigran Shuts
Ответ Артём Голобородько
Не знаю, откуда у вас такая инфа. Мои друзья все почти вернулись в РФ из Европы. И дело не в ценах в магазинах, а в коммуналке по 2-3 тысячи евро. Хомячки, жду ваши минусы. Вы же все сделаете, чтобы обосрать Россию и превознести западные радужные ценности
у меня не один не вернулся и с каждый месяцем все больше уезжают.
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Sinister Kid
Стоп, с его слов получается, кто-то пережил зиму?)
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