«В словенских магазинах каждые 2-3 недели повышаются цены. Люди очень злы. 5-7 тысяч евро нужно на нормальную жизнь». Экс-игрок «Сатурна» Халилович о финансах
Денис Халилович рассказал о большом росте цен на продукты в Словении.
– В России появляются разные новости о том, что происходит сейчас в Европе. По телевизору показывают страшную картинку о европейском кризисе. Вы что-то подобное замечали?
– Послушайте, каждые две-три недели в словенских магазинах устанавливают новые цены. Ты просто приходишь и видишь уже новый, повышенный прайс. Все дорожает и дорожает, те же продукты.
Я очень надеюсь, что повышение цен остановится, и правительство пошло на экстренные меры и заморозило цены на продукты на два месяца, потому что выше уже просто нельзя и потому что уровень зарплат остался на прежней отметке.
Люди очень злы, вся нация недовольна происходящим. Все надеются, что что-то изменится в лучшую сторону за эти два месяца, что будет найдено какое-то решение и цены опустятся.
– Сколько денег теперь нужно на нормальную жизнь?
– На нормальную, обычную жизнь нужно, я бы сказал, 5-7 тысяч евро.
– А средние зарплаты по стране?
– Полторы тысячи евро. Так что людям реально тяжко, – сказал словенский экс-футболист «Сатурна».
Всё, что рассчитано на средний класс - соки, кофе, йогурты, шоколад, конфеты, нормальный алкоголь и т.д., подорожало в 1,5-2 раза
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Ljubljana