Малком о критике: «Первые сезоны в «Зените» – непростые, но мыслей все бросить не было. Верил, что мое время придет – сейчас чувствую, что и это не предел»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком признался, что первые сезоны в «Зените» были для него тяжелыми.

– Сейчас ты лучший игрок чемпионата, но первые два года в России давались с трудом. Хоть раз возникала мысль все бросить и уехать из «Зенита»? Как реагировал на критику?

– Это действительно очень непростое время – не столько физически, сколько ментально. Почти сразу после перехода получил травму, мне сделали операцию, и я лишился возможности выходить на поле, показывать то, на что способен.

Но у меня ни разу не возникала мысль все бросить и уехать из «Зенита». Верил, что мое время придет. Знал, что, как только тело позволит, сумею убедить людей в том, что приехал в Санкт-Петербург не просто зарабатывать деньги, а творить на поле и войти в историю клуба.

Уже в прошлом сезоне почувствовал, что набираю обороты, но понимал, что могу больше. И даже сейчас, после такого фантастического чемпионата, уверен, что и это не предел.

В следующем году могу забить еще больше мячей, отдать еще больше передач за «Зенит», а также помочь ему взять еще больше трофеев, – сказал полузащитник «Зенита», признанный лучшим игроком сезона-2022/23 в Мир РПЛ.

Малком забил 23 гола в 27 матчах чемпионата России.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

6 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Не первое интервью Малкома, которое приятно читать. Показывает высокий уровень интеллекта в ответах, лишний раз подтверждая что только умный футболист способен на высокие спортивные достижения
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Кирилл.С-Пб
Вот тебе и "банка Барселоны", да ,мясные? 🤣🤣🤣
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Злодей Спб
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Такой Малком нам нужен
Я бы даже обобщил. Именно такие футболисты нам нужны.
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a.k.a. DRAGON0928
Такой Малком нам нужен
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Спартак Уокер
Помню в первых 2 сезонах Малкома в РПЛ не понимал зачем он Зениту только в сезоне 2021-2022 увидел его настоящий уровень
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инок
Прошедший сезон действительно лучший в карьере Малкома. 27 матчей, 23 гола. Поздравляю его.
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