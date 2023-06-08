Малком о критике: «Первые сезоны в «Зените» – непростые, но мыслей все бросить не было. Верил, что мое время придет – сейчас чувствую, что и это не предел»

Малком признался, что первые сезоны в «Зените» были для него тяжелыми.

– Сейчас ты лучший игрок чемпионата, но первые два года в России давались с трудом. Хоть раз возникала мысль все бросить и уехать из «Зенита»? Как реагировал на критику?

– Это действительно очень непростое время – не столько физически, сколько ментально. Почти сразу после перехода получил травму, мне сделали операцию, и я лишился возможности выходить на поле, показывать то, на что способен.

Но у меня ни разу не возникала мысль все бросить и уехать из «Зенита». Верил, что мое время придет. Знал, что, как только тело позволит, сумею убедить людей в том, что приехал в Санкт-Петербург не просто зарабатывать деньги, а творить на поле и войти в историю клуба.

Уже в прошлом сезоне почувствовал, что набираю обороты, но понимал, что могу больше. И даже сейчас, после такого фантастического чемпионата, уверен, что и это не предел.

В следующем году могу забить еще больше мячей, отдать еще больше передач за «Зенит», а также помочь ему взять еще больше трофеев, – сказал полузащитник « », признанный лучшим игроком сезона-2022/23 в Мир .

Малком забил 23 гола в 27 матчах чемпионата России.

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