Дивеев хочет получать больше 2 млн евро в год, ЦСКА готов платить 1,8 млн. Защитника могут продать, им интересуются «Наполи» и «Зенит» (Sport24)

Игорь Дивеев может покинуть ЦСКА.

Как сообщает Sport24, стороны ведут переговоры о продлении контракта. Защитник хочет получать больше 2 миллионов евро в год, но клуб готов повысить ему зарплату только до 1,8 миллиона евро.

Чтобы не терять деньги, армейцы могут продать игрока в летнее или зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют « » и « ».

Отмечается, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в следующем сезоне хочет сделать ставку на Илью Агапова. Специалиста также беспокоит травматичность .

В текущем сезоне Мир РПЛ Игорь провел 15 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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