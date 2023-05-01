Дивеев хочет получать больше 2 млн евро в год, ЦСКА готов платить 1,8 млн. Защитника могут продать, им интересуются «Наполи» и «Зенит» (Sport24)
Игорь Дивеев может покинуть ЦСКА.
Как сообщает Sport24, стороны ведут переговоры о продлении контракта. Защитник хочет получать больше 2 миллионов евро в год, но клуб готов повысить ему зарплату только до 1,8 миллиона евро.
Чтобы не терять деньги, армейцы могут продать игрока в летнее или зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Зенит» и «Наполи».
Отмечается, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в следующем сезоне хочет сделать ставку на Илью Агапова. Специалиста также беспокоит травматичность Дивеева.
В текущем сезоне Мир РПЛ Игорь провел 15 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Этот ссыкун никогда в Европу и не поедет, потому что из зоны комфорта нужно выходить, работать на тренировках и учить язык.
Какой бы не был Дивей классный и перспективный, но его травматичность и косяки просто уничтожают весь позитив.
В последних двух матчах Локомотив и Ахмат забили как раз из-за того, что Дивеев потерял своего игрока в штрафной…