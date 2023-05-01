Дивеев хочет получать больше 2 млн евро в год, ЦСКА готов платить 1,8 млн. Защитника могут продать, им интересуются «Наполи» и «Зенит» (Sport24)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Владимир Федотов Игорь Дивеев Илья Агапов деньги Футбол

Игорь Дивеев может покинуть ЦСКА.

Как сообщает Sport24, стороны ведут переговоры о продлении контракта. Защитник хочет получать больше 2 миллионов евро в год, но клуб готов повысить ему зарплату только до 1,8 миллиона евро.

Чтобы не терять деньги, армейцы могут продать игрока в летнее или зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Зенит» и «Наполи». 

Отмечается, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в следующем сезоне хочет сделать ставку на Илью Агапова. Специалиста также беспокоит травматичность Дивеева.

В текущем сезоне Мир РПЛ Игорь провел 15 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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58 комментариев

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Filipp Gorski
2 ляма даже многие топ футболисты из Европы не получают
Лимитчик совсем прихрнел
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tommy_hell_trigger
За его перформансы в последних матчах его надо отдавать, не задумываясь
У парня в голове сейчас только бабки
+39
-1
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Valentin Grabenovsky
будет вести до последнего переговоры с заграницей, в итоге перед дедлайном в зенит. ну, как и кузяев
+34
-4
+30
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FilinMD
Ответ Filipp Gorski
2 ляма даже многие топ футболисты из Европы не получают Лимитчик совсем прихрнел
Самый перспективный российский молодой ЦЗ так-то, запросы согласно конъюнктуре)
+12
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+7
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АРХАТ
Наполи... А может ещё Реал и Сити)
+10
-3
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Человек1991
Дивеев умеет удивлять )
+6
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Max Zhomkov
охренеть 2 ляма хочет . ЦСКА готов платить 1.8.. какие то космические цифры. Поэтому никуда и не уезжают. В Европе он бы тысяч 300-400 получал не больше
+6
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san-dnestr
от лица всех болельщиков Зенита скажу не, спасибо нам Ренана и Алипа хватает
+7
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luu
Зачем Зениту этот пешеход?
+9
-5
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Давид Agabekyan
Не нужен он нам. Пусть в ЦСКА остаётся либо куда угодно уезжает
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angry horse
В последнее время стал много косячить🤔
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Фантом
Ну, положим, "Зениту" бы он не помешал. Но не за 2 миллиона в год, а за 1.
Чем же не помешал? На слот лимитчика есть Чистяков, который готов посидеть на скамейке и выйти в нужный момент. 2 основных цз есть. На случай ухода Ренана, можно также взять кого-нибудь латиноса с возможностью перепродажи и выходом в плюс
+2
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Честный контроль
У меня уже не вызывает его игра в обороне такого восторга, как раньше. Постоянные обрезы заставляют задуматься об Агапове.
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Злодей Спб
Отменить лимит. Будут играть за 60000р как футболисты Акрона или пойдут в курьеры мак-жрак развозить - образования то у них нет никакого.
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Mega Njus
Ответ FilinMD
Самый перспективный российский молодой ЦЗ так-то, запросы согласно конъюнктуре)
Дак ну какой смысл на первенстве водокачки без еврокубков платить 2 ляма. Никакой мотивации у игроков и тренеров)
Этот ссыкун никогда в Европу и не поедет, потому что из зоны комфорта нужно выходить, работать на тренировках и учить язык.
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Vadim Medvedev
Ответ Злодей Спб
Отменить лимит. Будут играть за 60000р как футболисты Акрона или пойдут в курьеры мак-жрак развозить - образования то у них нет никакого.
а у нас есть очередь иностранцев уровня дивеева желающих играть в рпл?
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Аркаша Селюков
Ответ Vadim Medvedev
ну так пусть цска этих подпишет за 1,5, в чем проблема то?
К чему ты это написал? Боже
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SV82
Ответ Valentin Grabenovsky
будет вести до последнего переговоры с заграницей, в итоге перед дедлайном в зенит. ну, как и кузяев
Схема кузяева, уже 2 раза провернул)))
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Кирилл
Ответ tommy_hell_trigger
За его перформансы в последних матчах его надо отдавать, не задумываясь У парня в голове сейчас только бабки
Тут я согласен.

Какой бы не был Дивей классный и перспективный, но его травматичность и косяки просто уничтожают весь позитив.
В последних двух матчах Локомотив и Ахмат забили как раз из-за того, что Дивеев потерял своего игрока в штрафной…
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Vadim Medvedev
Ответ Аркаша Селюков
Леау щас бегает за 1.5 Беннасер 4 года после приза лучшему игроку Африки отбегал за 1.5
ну так пусть цска этих подпишет за 1,5, в чем проблема то?
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San9
Зачем он Зениту, подменить Чистякова на лавке? За 2+ млн евро? Ловрен 2.4 получал.
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timber dolphin
Если только Заза Наполи им интересуется.
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yskevich
Ответ Filipp Gorski
2 ляма даже многие топ футболисты из Европы не получают Лимитчик совсем прихрнел
Леао на данный момент получает 1,5 млн
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Onion
Почему про предметный интерес Реал Мадрид не упомянули?
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Recreated
Чемпион Италии будет брать какую-то деревяху Дивеева, который ещё и играет через раз из-за травм? Не смешите меня!
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