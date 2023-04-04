Бабаев о будущем Дивеева: «Игорь мне лично говорил, что желает остаться в ЦСКА. Дальше – работа менеджмента и представителей игрока»

Роман Бабаев заявил, что Игорь Дивеев желает продлить контракт с ЦСКА.

Действующее соглашение защитника с армейцами рассчитано до июня 2024 года.

– Есть ли подвижки в вопросе продления контракта с ?

— Да, есть. Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени.

— Будет ли он найден?

— Повторюсь, идет диалог, и есть желание самого Игоря остаться в ЦСКА. Для меня это самый главный показатель в таких случаях. Потому что если у футболиста возникают какие-то сомнения, то это уже совсем другая тактика ведения переговоров.

Дивеев мне лично говорил, что желает продолжить карьеру в нашем клубе. А дальше это уже работа менеджмента ЦСКА и представителей игрока. Всем нам нужно найти оптимальный вариант.

— При этом в прессе периодически появляются новости о предметном интересе к защитнику со стороны зарубежных клубов. Так, Дивеева, например, сватают в «Наполи».

— Насколько я знаю, «Наполи» опроверг эту информацию. К подобным новостям отношусь спокойно. Это могут быть и вбросы, которые имеют под собой определенную цель. Если бы было предложение от любого клуба, тем более такого уровня, как «Наполи», думаю, Дивеев и его агенты узнали бы об этом первыми, – сказал гендиректор .