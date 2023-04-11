Гендиректор «Зенита» об интересе к Пиняеву, Тюкавину, Сафонову и другим игрокам: «Это дезинформация»

Генеральный директор «Зенита» опроверг информацию об интересе клуба к ряду игроков.

Сегодня сообщалось, что петербуржский клуб заинтересован в подписании , , , , , Александра Коваленко, Максима Осипенко и Лукаса Веры.

«Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация», – сказал Александр Медведев.

«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом

«Зенит» интересуется Сафоновым и Лантратовым. Отступные вратаря «Локо» – 5,5 млн евро