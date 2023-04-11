Гендиректор «Зенита» об интересе к Пиняеву, Тюкавину, Сафонову и другим игрокам: «Это дезинформация»
Генеральный директор «Зенита» опроверг информацию об интересе клуба к ряду игроков.
Сегодня сообщалось, что петербуржский клуб заинтересован в подписании Сергея Пиняева, Константина Тюкавина, Матвея Сафонова, Ильи Лантратова, Игоря Дивеева, Александра Коваленко, Максима Осипенко и Лукаса Веры.
«Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация», – сказал Александр Медведев.
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Этого интеллигента из Питера замечаете? Нет?
Вы же враг Путина? Так вот, этот на него работает.)))))
Пока у тебя рот закрыт, не смогу.
Если бы Путин любил настольный теннис, то весь Питер теперь в сетках был бы))))))
И вдруг заиграла бы как китайцы.
А питерцы всех убеждали бы, что у них китайские гены))))))
Меня забавляет, что многие болельщики Зенита воспринимают ситуацию так, как будто это Щенит добивается всего своими трудами)))))))
Но Питер все равно хороший город.
Сказкам не все верят.
Не обидетесь?
Ну так, чтобы 23 года подряд......
Кто из нас малолетний?
)))))))))
Не город, а бриллиант!
Все питерские клубы фавориты! Причем власть здесь не причем.
Просто голодный народ начал заниматься спортом в Питере!
Спасибо Путину! Пришел и помог Питеру.
Дай Бог Путину здоровья и долгих лет!
Пока он жив, надо собирать титулы!
)))))))))))))
Прочтите мой коммент.
И смотрите какая война против правды пойдет))))))))
Зенит 1 чемпионство а залах.
Хоккейный СКА две бронзы.
После прихода петербуржца Путина.
Зенит и СКА гегемоны.
Лучше начали понимать футбол, хоккей, ребята?
Вдруг Питер стал чемпионом везде.
Мистика?
Нет.
Питерцы все бросили и начали упорно тренироваться.
)))))))))))))
Это их стиль.
Ведь главное не уровень футбола в России, а чемпионство Зенита, чтобы народ Питера был счастлив.
Берите всех.
Когда Путин уйдет таких возможностей не будет.
Берите всех.
А то, что уровень и популярность чемпионата падает, не важно.
То, что наш чемпион лузер в Европе не важно,важно чемпионство Зенита.
Смотрите, если бы все было честно, то чемпионство Зенита не раздражало бы.
Кому то нужны такие титулы, когда тебе не помогает только ленивый?
Позор ведь.
А теперь прошу болельщиков клуба, который несмотря повсеместную помощь города стал чемпионом СССР 1 раз.
Для гегемонии в стране нужна была поддержка страны.
Да, болельщики Зенита, фас.
На Спортсе цена правды минусы.
Плачу сполна.
Дамочки старт!