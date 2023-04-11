Гендиректор «Зенита» об интересе к Пиняеву, Тюкавину, Сафонову и другим игрокам: «Это дезинформация»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Оренбург Краснодар Илья Лантратов Матвей Сафонов Игорь Дивеев Максим Осипенко Лукас Вера I Р-Спорт Сочи Сергей Пиняев Константин Тюкавин Александр Коваленко Футбол

Генеральный директор «Зенита» опроверг информацию об интересе клуба к ряду игроков.

Сегодня сообщалось, что петербуржский клуб заинтересован в подписании Сергея Пиняева, Константина Тюкавина, Матвея Сафонова, Ильи Лантратова, Игоря Дивеева, Александра Коваленко, Максима Осипенко и Лукаса Веры. 

«Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация», – сказал Александр Медведев. 

«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом

«Зенит» интересуется Сафоновым и Лантратовым. Отступные вратаря «Локо» – 5,5 млн евро

28 комментариев

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NIK7478
Слухи, он хотел сказать, наверное. Дезинформация - это другое понятие.
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.ru
Гендиректор «Зенита» об интересе к Пиняеву, Тюкавину, Сафонову и другим игрокам: Это дезинформация... перспективных россиян мы ищем в Бразилии
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А.Э.РАСИМ
Ответ Виктор
Ч_ _ _ изо рта вытащи.
Уважаемый Спортс.
Этого интеллигента из Питера замечаете? Нет?

Вы же враг Путина? Так вот, этот на него работает.)))))
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А.Э.РАСИМ
Ответ Виктор
Ч_ _ _ изо рта вытащи.
Тогда открой рот.
Пока у тебя рот закрыт, не смогу.
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Виктор
Ответ А.Э.РАСИМ
Вы говорите правду, то есть пишите. Меня забавляет, что многие болельщики Зенита воспринимают ситуацию так, как будто это Щенит добивается всего своими трудами))))))) Но Питер все равно хороший город. Сказкам не все верят.
Ч_ _ _ изо рта вытащи.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Тайосич
Зенит - клуб власти, придворный шут, призванный ублажать царька и его свиту. С ней и канет, это очевидно.
Я знаете о чем подумал?
Если бы Путин любил настольный теннис, то весь Питер теперь в сетках был бы))))))
И вдруг заиграла бы как китайцы.
А питерцы всех убеждали бы, что у них китайские гены))))))
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А.Э.РАСИМ
Ответ Тайосич
Зенит - клуб власти, придворный шут, призванный ублажать царька и его свиту. С ней и канет, это очевидно.
Вы говорите правду, то есть пишите.

Меня забавляет, что многие болельщики Зенита воспринимают ситуацию так, как будто это Щенит добивается всего своими трудами)))))))

Но Питер все равно хороший город.

Сказкам не все верят.
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Тайосич
Ответ А.Э.РАСИМ
Как пришел Путин(дай бог ему здоровья) питерский спорт везде начал прогрессировать, своими силами питерцы подняли все клубы! Все питерские клубы фавориты! Причем власть здесь не причем. Просто голодный народ начал заниматься спортом в Питере!
Зенит - клуб власти, придворный шут, призванный ублажать царька и его свиту. С ней и канет, это очевидно.
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А.Э.РАСИМ
Ответ -DF-
Хейтерок малолетний, если бы всё было так, как в твоем воспаленном мозгу, Зенит был бы чемпионом уже 23 раза за последние 23 года.
Я всех малумных в черный список добавляю.
Не обидетесь?
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А.Э.РАСИМ
Ответ -DF-
Хейтерок малолетний, если бы всё было так, как в твоем воспаленном мозгу, Зенит был бы чемпионом уже 23 раза за последние 23 года.
А! А вот и первые реакции интеллегентного города!

Ну так, чтобы 23 года подряд......
Кто из нас малолетний?

)))))))))
Не город, а бриллиант!
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А.Э.РАСИМ
Как пришел Путин(дай бог ему здоровья) питерский спорт везде начал прогрессировать, своими силами питерцы подняли все клубы!

Все питерские клубы фавориты! Причем власть здесь не причем.
Просто голодный народ начал заниматься спортом в Питере!
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А.Э.РАСИМ
До прихода Путина у Зенита и хоккейного СКА был на двоих один титул чемпиона.
Спасибо Путину! Пришел и помог Питеру.

Дай Бог Путину здоровья и долгих лет!
Пока он жив, надо собирать титулы!

)))))))))))))
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-DF-
Ответ А.Э.РАСИМ
До прихода Путина. Зенит 1 чемпионство а залах. Хоккейный СКА две бронзы. После прихода петербуржца Путина. Зенит и СКА гегемоны. Лучше начали понимать футбол, хоккей, ребята? Вдруг Питер стал чемпионом везде. Мистика? Нет. Питерцы все бросили и начали упорно тренироваться. )))))))))))))
Хейтерок малолетний, если бы всё было так, как в твоем воспаленном мозгу, Зенит был бы чемпионом уже 23 раза за последние 23 года.
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А.Э.РАСИМ
Ответ А.Э.РАСИМ
До прихода Путина. Зенит 1 чемпионство а залах. Хоккейный СКА две бронзы. После прихода петербуржца Путина. Зенит и СКА гегемоны. Лучше начали понимать футбол, хоккей, ребята? Вдруг Питер стал чемпионом везде. Мистика? Нет. Питерцы все бросили и начали упорно тренироваться. )))))))))))))
Смотрите.
Прочтите мой коммент.
И смотрите какая война против правды пойдет))))))))
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KOTOV71
Ответ schwein
Серьезно, все сразу опровергнуть одной новостью? Ну что за халтура.
На Спортс наверное вечерняя смена заступила,дневная " всех продавла- покупала", вечерняя будет писать " опровержения".
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А.Э.РАСИМ
Ответ KOTOV71
Грамм 150, и всё наладится!
В смысле, ты авангард несогласных с правдой?
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А.Э.РАСИМ
До прихода Путина.
Зенит 1 чемпионство а залах.
Хоккейный СКА две бронзы.

После прихода петербуржца Путина.
Зенит и СКА гегемоны.

Лучше начали понимать футбол, хоккей, ребята?

Вдруг Питер стал чемпионом везде.

Мистика?

Нет.

Питерцы все бросили и начали упорно тренироваться.

)))))))))))))
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KOTOV71
Ответ А.Э.РАСИМ
Но почему же? Ведь главное не уровень футбола в России, а чемпионство Зенита, чтобы народ Питера был счастлив. Берите всех. Когда Путин уйдет таких возможностей не будет. Берите всех. А то, что уровень и популярность чемпионата падает, не важно. То, что наш чемпион лузер в Европе не важно,важно чемпионство Зенита. Смотрите, если бы все было честно, то чемпионство Зенита не раздражало бы. Кому то нужны такие титулы, когда тебе не помогает только ленивый? Позор ведь. А теперь прошу болельщиков клуба, который несмотря повсеместную помощь города стал чемпионом СССР 1 раз. Для гегемонии в стране нужна была поддержка страны. Да, болельщики Зенита, фас. На Спортсе цена правды минусы. Плачу сполна. Дамочки старт!
Грамм 150, и всё наладится!
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Ростов-на-Дону
Врут, следы заметают бакланы.
Это их стиль.
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alexsem69
Ответ schwein
Серьезно, все сразу опровергнуть одной новостью? Ну что за халтура.
все по классике 😆😆😆
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Burel
"Это дезинформация. Мы их не собираемся покупать, а просто заберём по звонку сверху, как многих других"
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А.Э.РАСИМ
Но почему же?
Ведь главное не уровень футбола в России, а чемпионство Зенита, чтобы народ Питера был счастлив.
Берите всех.
Когда Путин уйдет таких возможностей не будет.
Берите всех.
А то, что уровень и популярность чемпионата падает, не важно.

То, что наш чемпион лузер в Европе не важно,важно чемпионство Зенита.

Смотрите, если бы все было честно, то чемпионство Зенита не раздражало бы.
Кому то нужны такие титулы, когда тебе не помогает только ленивый?

Позор ведь.

А теперь прошу болельщиков клуба, который несмотря повсеместную помощь города стал чемпионом СССР 1 раз.
Для гегемонии в стране нужна была поддержка страны.

Да, болельщики Зенита, фас.

На Спортсе цена правды минусы.
Плачу сполна.
Дамочки старт!
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Rinat Khudayberdin
"спортс, больше не болей ☘️" - подытожил Медведев
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Valentin Kompaneytsev
Так и запишем. Думаю это не последние слухи.
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Циник Петербургский
Ответ schwein
Серьезно, все сразу опровергнуть одной новостью? Ну что за халтура.
Сдаёт спортс. )) Еще нет и середины недели, а они уже выдохлись. ;)
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