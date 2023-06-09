Беллингем прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт, презентация – на следующей неделе
«Реале» представит Джуда Беллингема на следующей неделе.
7 июня «Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника в «Мадрид». За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.
По данным Фабрицио Романо, Джуд уже прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до лета 2029 года.
Официальная презентация первого новичка «сливочных» этого межсезонья пройдет на «Сантьяго Бернабеу» на следующей неделе.
За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
именно поэтому тут вечно статьи про жен/содержанток и тп))
13 июня - Браим Диас
15 июня - Джуд Беллингем.