Беллингем прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт, презентация – на следующей неделе

«Реале» представит Джуда Беллингема на следующей неделе.

7 июня « » Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника в « ». За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

По данным , уже прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до лета 2029 года.

Официальная презентация первого новичка «сливочных» этого межсезонья пройдет на « » на следующей неделе.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

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