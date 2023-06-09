Беллингем прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт, презентация – на следующей неделе

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Джуд Беллингем Фабрицио Романо Футбол

«Реале» представит Джуда Беллингема на следующей неделе.

7 июня «Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника в «Мадрид». За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

По данным Фабрицио Романо, Джуд уже прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до лета 2029 года.

Официальная презентация первого новичка «сливочных» этого межсезонья пройдет на «Сантьяго Бернабеу» на следующей неделе.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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38 комментариев

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diegorezao
Ответ psixyec
Там продолжение фильма Дзюбы вышло с очень интересными подробностями, где эта новость на нашем порносайте?
И зачем тут это?
+14
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Gustav Forsberg
Спорц теряет хватку - там новые видео Дзюбинатора, а они молчат
+19
-8
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Cruel Snake
Очень нужен ещё один англичанин, конкретно из Тоттенема, боро Харинги на севере Лондона.
+12
-5
+7
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FilinMD
Ответ Gustav Forsberg
Спорц теряет хватку - там новые видео Дзюбинатора, а они молчат
И с каким заголовком эта новость может выйти? Думаю даже для спортса тяжело приплести это))
+3
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Alexandr Sokolov
Ответ Gustav Forsberg
Спорц теряет хватку - там новые видео Дзюбинатора, а они молчат
и тогда пару дней молчали, заявив что уважают его личную жизнь

именно поэтому тут вечно статьи про жен/содержанток и тп))
+4
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Андрей Хенто
На следующей недели сразу три презентации намечено. 12 июня - Фран Гарсия
13 июня - Браим Диас
15 июня - Джуд Беллингем.
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JENNINGS
Желаем удачи, Джуд! Пусть всё получится!
+4
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Сикарио
Ответ diegorezao
Иди в ветки барсы, что ты тут забыл?
дядя Ригубер лицемерен как Пеп, не банит лишь сосунков, которые не могут его поставить на место, а вот те, кто могут пнуть сектанта, сразу улетают в бан))
+2
0
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diegorezao
Один вопрос ребята, Ригобер вот этот вот он тут главный клоун или хуже есть?
+1
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Seoul Candy
Ответ diegorezao
Один вопрос ребята, Ригобер вот этот вот он тут главный клоун или хуже есть?
Он один из
+1
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Фёдор Кузнецов
Новость про переход Биллингема в Реал, а комментаторы просят новость с Дзюбой
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diegorezao
Ответ rigobersong
Думаю карма настигнет английское полено, и закончит как Азар и Кака:)
лучше бы тебя карма настигла.
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Анвар Масимов
Ответ Андрей Хенто
На следующей недели сразу три презентации намечено. 12 июня - Фран Гарсия 13 июня - Браим Диас 15 июня - Джуд Беллингем.
подскажи мне , кто устраивает презентацию который вернулся из аренды ???
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diegorezao
Ответ rewind
а что у реала с лимитом на игроков не из Европы? Кейн пролезет в лимит?
Так пнули Азара
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дамьен
Ответ rigobersong
Одни наемники:) А потом будут говорить почему в сборную Испании не зовут игроков реала:))🤣🤣🤣Ору конечно, что у людей в голове:))
Токсики подъехали
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diegorezao
Ответ Сикарио
дядя Ригубер лицемерен как Пеп, не банит лишь сосунков, которые не могут его поставить на место, а вот те, кто могут пнуть сектанта, сразу улетают в бан))
Понятно всё, посмотрел его профиль, так им движет ненависть ко всему "Реальскому". Если вроде реал по его мнению такие униженки то зачем он им столько времени уделяет)))
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Анвар Масимов
Ответ Андрей Хенто
На следующей недели сразу три презентации намечено. 12 июня - Фран Гарсия 13 июня - Браим Диас 15 июня - Джуд Беллингем.
надо Лангле, Умтити и Десту устроить презентацию
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diegorezao
Ответ Анвар Масимов
подскажи мне , кто устраивает презентацию который вернулся из аренды ???
аналогичный вопрос.
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Mohnatiy
Ответ pavlenko_15
Конкретно мне - ничего. Но интересная позиция такого сайта, который любой скандал, домашнее насилие и все околофутбольное публикует, а Дзюбу нет 😂
А что им делать, приказ есть приказ 🤷🏼‍♂️
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rewind
а что у реала с лимитом на игроков не из Европы? Кейн пролезет в лимит?
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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