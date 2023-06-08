«Реал» потратит почти 400 млн евро на трансферы этим летом (Хосеп Педрерол)

Названа сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер этим летом.

Как сообщил журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV, в это трансферное окно мадридский клуб потратит почти 400 млн евро на новичков.

Вчера «Боруссия» сообщила о переходе Джуда Беллингема в «Реал» за 103+31 млн евро. Это первый новичок « » нынешним летом.

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