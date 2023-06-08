«Реал» потратит почти 400 млн евро на трансферы этим летом (Хосеп Педрерол)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

Названа сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер этим летом.

Как сообщил журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV, в это трансферное окно мадридский клуб потратит почти 400 млн евро на новичков.

Вчера «Боруссия» сообщила о переходе Джуда Беллингема в «Реал» за 103+31 млн евро. Это первый новичок «Мадрида» нынешним летом.

Беллингем – в «Реале». Платят больше 100 млн, бьют трансферные рекорды

10 главных трансферов «Боруссии»: как продавали Беллингема, Санчо, Холанда и других суперзвезд

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

101 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Пустохин
Ответ ra1n
а говорят Сити мешок. при этом Реал основан в 1902 году, а Сити - в 1880)))
Сколько сити тратил за последние 10 лет и сколько Реал?) Сколько ЛЧ Сити выиграл и сколько Реал?)
+56
-4
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Рычаговым только не показывайте такие цифры
+63
-16
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheItalian204
Траты по-королевски
+44
-13
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Велиуллов
Ответ cektor
траты мешка денег
сколько лч?
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Рано или поздно это должно было произойти. Я все же думал, что это произойдет летом 2024 года, так как последний год правления Флорентино презентовать игроков на обновленном Бернабеу, но из-за ухода стольких игроков и проблемами с составом рад, что Флорентино не стал откладывать это и допускать переходный сезон для Мадрида.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ответ Barca_mania
Сколько воспитанников в команде?
Сколько Мессе в команде?)))))
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Ответ ra1n
а говорят Сити мешок. при этом Реал основан в 1902 году, а Сити - в 1880)))
Какая тут взаимосвязь?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-oh!
Ответ Raindrop Drop Top
Опять миллиардные кредиты от банковских дружков переса 🤣
Любой бизнес, даже самый крупный, пользуется кредитами. Что в этом такого, а тем более смешного?)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ Barca_mania
Стоимость Барсы как бренда и клуба столько сколько и у реала. Если бы захотели купили бы кого угодно. Но у нас другая философия ☝️
Ты в курсе что стоимость бренда и трансферный бюджет разные понятия?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
Ждем Холанда и Мбаппе)
как и Месси в Барсу, очень скоро! хотя стоп...
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Реал взял 5 ушастых за 9 лет, заканчивает реконструкцию стадиона и находится в прекрасном финансовом положении, что может смело покупать новых звезд. Перес-гений! Каталонским коллегам надо приглашать Флорентино на мастер класс, посещать его лекции и конспектировать предложения. Тогда может и рычагов не надо будет искать для подписания своих же воспитанников.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Андреевич
Ответ Pink Man
Главное помнить ,что не мешок ,а Королевский клуб. Им можно 😀
Потому что рельные доходы, а не фиктивные как у щити
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ GuruFutbola
Ждем Холанда и Мбаппе)
а Месси ты уже не ждёшь, 🤡???
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Комментарий удален модератором
Потому что Реалу, такие бесполезные для больших матчей пешеходы, даром не нужны.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ Екн Лор
Рычаговым только не показывайте такие цифры
Это же сколько рычагов придется дернуть хави с лапортой, чтобы столько заработать?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Колосов
Одумались, Беллингем - идеальная замена Молричу
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сан Икер
Ответ Милан37
400 миллионов а на Кейна 100 не нашлось ? ...
за 30 летнего не пропиаренного как КР/Месси игрока отвалить сотку ? Почему то не верится в это. Хотя нынешний рынок это уже безумие. Все кажись ждут Мбаппе в 2024м. Бензема видимо не по плану ушел на год раньше. Придется либо терпеть и провалить сезон либо будем смотреть все лето оперу с Леви.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Raul14
🤣🤣🤣 пишет фанат шейховского клуба
Ну и? Ноют то эти типа с историей, якобы тратить только им можно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ #SharkTeam
Реал главный мешок в истории футбола при покровительстве приближенных к власти. Факт
И это пишет глор Сити :D
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zombieset
Ушел ж ведь Азар. Так что можно и больше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ларсон
Ответ Mikel Dominator Arteta
Какая тут взаимосвязь?
ты бы ему сначала растолковал, что такое взаимосвязь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
В новости ни слова о бабсе
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ Человек1991
Топ 10 Лиг Мира : Англия, Италия, Испания, Бразилия,Франция, Германия, Аргентина, Португалия, Россия , США. А Лига Аравии даже не в топ 50.
США выше Голландии, Турции? Тебя фактами задавить, что лига США на 30ом месте и ниже саудовской Аравии?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
borasco
Все логично, результаты ухудшились, пора обновляться по полной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ Кашшай Чакырович
Это на ряду с Челси главные мешки 21 века ,больше всех потратили на трансферы в 21 веке без учёта инфляции и роста цен на футболистов , только это ещё и судейский мешок ))Сити покупает Холанда за 60 в 2022 году Реал Зидана в 2001 за 60 ,это как сейчас 500 наверное с учётом инфляции и роста цен на футболистов ,но мешком фантатики судейского мешка назвают сити который просто как детишек деклассировал это ФК судейское шапито ,в наше время на чёрное показывают и говорят смотри это белое ,а на белое это чёрное ! Основная масса людей просто деградировала до такой степени ,что кроме стадного рефлекса у них не отсалось ничего )) вот они и молятся на блестяшки купленные у кашшаи ))кстати сити показал ещё и уровень этих всех купленных кубков кашшаи ))) можно купить историю ,футболистов ,но уровень игры как у сити судейскому мешку не купить,никогда в жизни )))
За последнее десятилетие больше всех на трансферы потратил «Челси». Общая сумма выплат за футболистов у лондонцев составила 1,82 млрд евро. До мая владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович. Он попал под британские санкции и был вынужден продать клуб. Новым владельцем стал консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

На втором месте в этом списке — «Барселона» (1,81 млрд евро). Далее располагаются два клуба из Манчестера — «Сити» (1,8) и «Юнайтед» (1,76). В топ-10 также входят «Ювентус» (1,58), ПСЖ (1,46), «Реал» (1,21), «Ливерпуль» (1,18), «Арсенал» (1,17) и «Атлетико» (1,16).
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий