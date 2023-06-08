«Реал» потратит почти 400 млн евро на трансферы этим летом (Хосеп Педрерол)
Названа сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер этим летом.
Как сообщил журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV, в это трансферное окно мадридский клуб потратит почти 400 млн евро на новичков.
Вчера «Боруссия» сообщила о переходе Джуда Беллингема в «Реал» за 103+31 млн евро. Это первый новичок «Мадрида» нынешним летом.
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На втором месте в этом списке — «Барселона» (1,81 млрд евро). Далее располагаются два клуба из Манчестера — «Сити» (1,8) и «Юнайтед» (1,76). В топ-10 также входят «Ювентус» (1,58), ПСЖ (1,46), «Реал» (1,21), «Ливерпуль» (1,18), «Арсенал» (1,17) и «Атлетико» (1,16).